Новые законы осени, которые изменят нашу жизнь. Обзор для бухгалтера

Друзья, пока мы провожаем лето, радуемся теплым дням и наслаждаемся цветением, грядут изменения в законодательстве, которые коснуться многих из нас.

🏡Дачников могут заставить сносить вспомогательные постройки на земельном участке. Постановление 730 устанавливает правила для вспомогательных построек, к которым относятся, приусадебные бани, летние кухни, сараи и гаражи, возведенные на дачных участках. Если строение будет построено с нарушением противопожарных, санитарных и других градостроительных норм — такая постройку с 1 сентября 2023 года будет считаться незаконной со всеми вытекающими последствиями, вплоть до штрафов и сноса.

👨‍🏫С 1 сентября 2023 года грядут изменения вФЗ «Об образовании». Учеников смогут привлекать к посадке деревьев, оформлению классных комнат и другим задачам. При этом, учителя не должны уведомлять родителей о вовлечении школьников в общественно полезные занятия.Также ожидаются изменения в предмете истории у школьников и студентов.

🚕В такси не смогут работать люди с неснятой или непогашенной судимостью за определенные преступления. За отсутствие действующего полиса ОСАГО водитель может лишиться разрешения на оказание услуг по перевозке граждан.

🏠С 1 октября гражданам запретят захламлять места общего пользования жилых домов.

В новой ст. 259.4 ГК, которая вводится Федеральным законом от 24.07.2023 № 351-ФЗ, указано, что «собственник недвижимой вещи, в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать».К примеру собственники квартир будут оплачивать штрафы, выставленные противопожарной службой, за хранение в подъезде личных вещей, захламление тамбуров или установку дверей в них.

🧓Пенсионерам спишут старые долги. С 8-го ноября 2023 г. если у человека единственным источником дохода является пенсия, он вправе подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке.

♿Деньги на уход за нетрудоспособными гражданами — уход за инвалидом I группы, пожилым человеком старше 80 лет или нетрудоспособным человеком, нуждающемуся в постоянном постороннем присмотре, полагается компенсация — 1 200 рублей в месяц, а родителю (опекуну или попечителю), ухаживающему за ребенком-инвалидом — 10 000 рублей в месяц.