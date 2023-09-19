Можно ли использовать текст и код, созданные нейросетью, в коммерческих целях — например, в рекламе или на сайте?

Да, но. Объясняет Мария Великова, юрист из Рунетлекс. Тем временем, депутат Госдумы Антон Немкин предложил ввести маркировку для контента, созданного с помощью нейросетей.

Правовая природа текста и кода Кто владеет правами на нейротекст и от чего это зависит Можно ли использовать нейротекст в коммерческих целях — в рекламе или на сайте, в своём или клиентском проекте Можно ли узнать, что текст, полностью или частично, сделан конкретной нейросетью? Можно переработать чужой текст нейросетью и использовать его? Что будет, если нарушить условия пользовательского соглашения с нейросетью и/или закон, который регулирует коммерческое использование текста? Выводы.

Сегодня говорим про текст и код. И для простоты будем называть их вместе нейротекстом. Почему вместе — сейчас объясним.

Правовая природа текста и кода

С точки зрения права, текст и код ничем не отличаются.

Согласно п. 1 ст. 1259 ГК программа для ЭВМ охраняется, как сложный объект, состоящий из программного кода, потому что программный код является объектом авторского права — как музыкальное произведение, картинка или текст.

Кто владеет правами на нейротекст и от чего это зависит

В научном сообществе есть разные мнения, но тенденция такая: авторских прав на результат, созданный искусственным интеллектом (далее — ИИ), нет ни у кого. Законодательства пока разрабатываются, и, вероятно, в 2023 году мы получим официальную позицию.

Напомним три критерия, которые делают произведение (в нашем случае — текст или код) охраноспособным:

Автор — это человек. Творческий характер, интеллектуальное усилие. Объективная форма. Просто мысли таковыми не считаются.

Кратко рассмотрим три варианта, в которых могли бы появиться авторские права:

1. Авторские права на нейротекст принадлежат нейросети

Нейросеть не может иметь авторские права, так как:

У неё нет правосубъектности (правоспособности и/или дееспособности). Это означает, что у нейросетей нет ни прав, ни обязанностей, ни ответственности. Хоть учёными и предлагается концепция электронной личности (E-person), в России она не получила одобрения, потому что остаются открытыми вопросы «Может ли ИИ защищать свои права в суде?» или «Может ли ИИ нести ответственность в случае нарушения им чьих-то прав?». Нет творческой деятельности при создании текста/кода.

2. Авторские права на нейротекст принадлежат создателю нейросети

При генерации текста сам создатель нейросети не имеет никакого отношения к результату. Он обладает авторскими правами на нейросеть, но не на её произведения.

Есть мнение, что у создателя нейросети остаются коммерческие права, и он может потребовать компенсацию в случае их нарушения. Но вопрос ответственности при нарушении прав нейросетей на данный момент урегулирован только в пользовательских соглашениях самих нейросетей.

3. Авторские права на нейротекст принадлежат промт-инженеру

Снова не получается: нет творческой составляющей. Человек даёт указание ИИ, что сделать, но не делает сам.

Получается, вопрос открыт.

Недавно появились рекомендации Бюро регистрации авторских прав США, в которых будут рассматриваться произведения, содержащие материалы, созданные с использованием ИИ. Основные тезисы:

Человеческое авторство всё ещё обязательно. Авторское право распространяется на запросы к нейросети, а на ответы — уже нет. Если контент создан совместно ИИ и человеком, закон защищает только человеческую часть. Пример — случай с Крис Каштановой. Она опубликовала книгу, в которой использовала изображения созданные нейросетью Midjourney. Бюро по авторским правам США признало, что она является автором только текста. Заявитель должен указать материал, который создала нейросеть и отказаться от прав на него. Любопытным примером является отказ Бориса Эльдагсена от приза в фотоконкурсе, так как его снимок был создан с использованием ИИ. При этом основная цель Бориса была не победа, а проверка, распознает ли жюри причастность ИИ. Если в уже зарегистрированном произведении обнаружат результаты работы ИИ, автор обязан подать на повторную регистрацию.

Можно ли использовать нейротекст в коммерческих целях — в рекламе или на сайте, в своём или клиентском проекте?

Так как сейчас ни в одном законодательстве нейротексты не признаются объектами авторского права, правила использования определяются в пользовательском соглашении нейросети.

Примеры:

Rytr, HyperWrite, Gerwin. Про коммерческое использование ничего не сказано, но её результаты нельзя использовать в политических целях, для дискриминации и унижения, в недоброжелательной рекламе (например, для спам-рассылок). За нарушение обещают удалить учётную запись и закрыть доступ. В оферте российской нейросети Textmark сказано, что вы можете использовать нейротекст как угодно, если платите и не нарушаете условия пользования. OpenAI. Передаёт все права на нейротекст, в том числе право на коммерциализацию, даже в бесплатной версии ChatGPT.

Ответственность за использование нейротекста в коммерческих целях зависит от того:

разрешает ли это нейронная сеть;

где и как используется нейротекст;

узнает ли нейронная сеть о коммерческом использовании;

будет ли она пытаться взыскать убытки.

Вот несколько вопросов с разными ситуациями, но про одно и то же:

Кто отвечает, если подрядчик использовал нейротекст в рекламе для заказчика? Текст блогера, размещающего рекламу, подпадает под коммерческое использование? А корпоративный блог? А если я пишу просто как физическое лицо?

Почему эти вопросы про одно и то же? Если есть коммерческое использование и нет прав на него — это нарушение.

1. Рекламное объявление — это коммерческое использование.

2. Если корпоративный блог направлен на получение прибыли — это коммерческое использование. Но здесь тонкая грань. Корпоративный блог может просто делиться заметками на тему, и редакция может утверждать, что пишет их для образования читателя.

3. Если человек размещает текст, созданный ИИ, в Телеграме или на VC, логика та же, что с корпоративным блогом. Если он получает с этого прибыль, это коммерческое использование, а если просто «делится полезной информацией», то можно сказать, что это свободное использование согласно ст. 1274 ГК.

Можно ли узнать, что текст, полностью или частично, сделан конкретной нейросетью?

В теории — наверное, а на практике — пока нет.

Нейротекст может содержать некоторые характеристики, которые указывают на использование определённого алгоритма или модели машинного обучения. Например, некоторые нейросети могут отличаться стилем или выбором слов.

Вроде бы есть методы выявления участия ИИ в создании текста, основанные на анализе языковой модели. Но они бесполезны, если текст:

создан нейросетью, обученной на большом объёме разных текстов; создан при помощи разных нейросетей; отредактировал человек.

Есть инструменты, которые помогают распознавать текст. Например GPT-2 Output Detector, GPTZero Classic и даже сам ChatGPT, который позволяет распознать свой же текст.

Для примера попросим ChatGPT что-то написать, а потом обновим страницу и попросим проверить текст:

Промт 1:

Промт 2:

А теперь проверим оригинальный текст, написанный человеком.

ChatGPT не утверждает, что текст создан ИИ. К тому же, в случае с человеческим текстом он сказал, что текст мог быть создан ИИ.

Можно переработать чужой текст нейросетью и использовать его?

Если переработать до неузнаваемости — да. Возвращаемся к вопросу о творческом вкладе создателя.

Если автор таки сможет доказать, что его текст лёг в основу нового и без его согласия, он может потребовать убытки или компенсацию до 5 млн рублей (на практике компенсация в размере 5 миллионов назначается редко).

Для начала разберёмся, что считается переработкой.

Согласно пп.9 п.2 ст.1270 ГК переработкой произведения считается перевод произведения или создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и т.п.).

Производное произведение охраняется авторских правом в соответствии с п. 2 ст. 1259 ГК и п. (3) ст. 2 Бернской Конвенции, но автор производного произведения не может использовать своё произведение без согласия автора исходного произведения согласно п. 3 ст. 1260 ГК.

По общему правилу использование авторского текста без предварительного согласия автора — под запретом. Кроме цитирования, пародий, карикатуры, экземпляров произведений для лиц с ограниченными возможностями (ст. 1274 ГК), а также объектов, которые попали в общественное достояние (ст. 1282 ГК) .

Про цитирование. Цитировать можно только с указанием имени автора в научных, полемических, критических, информационных и учебных целях для раскрытия творческого замысла или идеи, которую хотел отобразить автор. Объем цитирования должен соответствовать его цели.

Основные правила цитирования:

Текст в кавычках. Указать сноску с источником. Не использовать большие куски текста. Не искажать смысл цитируемого текста.

Про общественное достояние. Произведение переходит в общественное достояние после того, как на него перестает действовать исключительное право автора. Это 70 лет, но могут добавить ещё 4, если автором был участник ВОВ. После того, как произведение стало общественным достоянием, им можно пользоваться в любых целях, не искажая смысл произведения.

Что будет, если нарушить условия пользовательского соглашения с нейросетью и/или закон, который регулирует коммерческое использование текста?

Сначала разберёмся, кто может прийти с претензиями, если вы нарушили правила коммерческого использования с точки зрения пользовательского соглашения нейросети или закона.

Владелец нейросети. В одних соглашениях прямо написано, что результат работы нейросеть нельзя использовать в коммерческих целях, а в других наоборот — делай что угодно, если это не нарушает права и интересы третьих лиц. Например, использовать текст в рекламе по умолчанию можно, но если в нём расизм или оскорбление верующих — уже нет. Автор исходного текста. Если докажет, что сгенерированный текст является плагиатом его произведения. Под плагиатом мы понимаем выдачу чужого произведения за своё или незаконное опубликование чужого произведения под своим именем, присвоение авторства.

Ради интереса представим ситуацию: заказчик заказывает текст, подрядчик пишет его с помощью нейросети, и владельцы нейросети каким-то образом узнают об этом и требуют выплатить убытки. Что будет?

Зависит от совокупности факторов:

доказательства, что текст создан конкретной нейросетью, требования владельцев нейросети; написано ли в договоре с подрядчиком, что результат работы должен быть свободен от прав третьих лиц; юрисдикция сторон (взыскать убытки с иностранного ответчика тяжело).

Примерно та же история, если автор обнаружил, что его текст был обработан и используется в коммерческих целях. В случае судебного спора ему нужно доказать, что именно его оригинальный текст был взят за основу.

Если такое нарушение произошло на территории РФ, автор и плагиатор — российские граждане, а нейросеть — российское юридическое лицо, то автор может подать на плагиатора в суд и потребовать возмещения убытков или компенсации в размере до 5 млн рублей (ст. 1301 ГК).

Общее правило: если доказано неправомерное коммерческое использование, могут прилететь претензии, блокировка или удаление учётной записи, требования выплатить убытки.

Что делать, если хочется использовать нейросеть для создания текста или кода?

Читайте пользовательские соглашения нейросетей. Выбирайте нейросети, которые разрешают использовать текст в коммерческих целях. Если хотите переработать чей-то текст или код, спросите у автора разрешение и укажите его авторство по всем правилам. Используйте текст, созданный ИИ, как базу, не целиком.