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Право

😠 Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ?

В киноиндустрии возникают ситуации, когда заказчик отказывается подписывать или возвращать акт выполненных работ. Рассказываем, что делать если вам не заплатили за ваши услуги или вы не можете получить от заказчика необходимые документы.
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😠 Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ?

Зачем нужен акт выполненных работ?

Акт это документ, который подтверждает выполнение работ или оказание услуг. Он регистрирует факт совершения сделки. Когда подрядчик закончит работу, заказчик обязан осмотреть результат и подписать оригинал акта выполненных работ.

В каких случаях могут не возвращать акт?

Чаще всего отказ от подписания акта выполненных работ вызван одной из трех причин:

Сотрудники заказчика забыли отправить документы или экономят на почтовых расходах

Бывает, что заказчик исправно платит, но не торопится присылать документы. Стоит помнить, что пока не подписан акт, перечисленные средства принадлежат заказчику и считаются авансом, а значит, он может в любой момент потребовать их обратно. Нет акта — нет доказательств того, что аванс отработан.

Что можно сделать?

Обозначьте ответственного за акты выполненных работ. Договором предусмотрите сроки приема работ или возражений. Доказывайте доставку документов. При задержке свяжитесь с контрагентом. В случае несоблюдения сроков предусмотрите в договоры штрафы. При отсутствии акта — принимайте работы в одностороннем порядке и обратитесь в суд.

У заказчика есть претензии к качеству или объему работ

Случаи, что заказчик остается недовольным выполнением работ, происходят довольно часто. Если он намерен заплатить после устранения недостатков, стоит попробовать мирно решить возникшую проблему.

Что можно сделать?

Попросите заказчика подготовить письменный отказ от подписания акта выполненных работ с указанием выявленных недостатков. Создайте двустороннюю комиссию для совместного осмотра и устранения недостатков. После исправления недочетов, представьте новый акт выполненных работ и акт об устранении недостатков. При несогласии, обратитесь в суд с экспертизой для определения объема и стоимости работ.

У заказчика нет денег или он не хочет платить

Иногда заказчики не подписывают акты выполненных работ, чтобы не платить. Это прямое нарушение закона, и в таком случае есть специальный механизм, как отстоять свои права.

Что можно сделать?

Уведомите заказчика о завершении работ и пригласите его для осмотра и подписания акта приема-сдачи. При отсутствии его участия, составьте односторонний акт и отправьте заказчику, приложив доказательства выполненных работ. Если не получите оплату, обратитесь в суд с актом и собранными доказательствами.

❗️ Всегда закрепляйте все договоренности с клиентами или заказчиками письменно. Даже после переговоров, рекомендуется направить партнеру письмо-резюме с условиями сотрудничества и просить подтверждение. Всегда составляйте и подписывайте договор, а при изменениях заключайте дополнительные соглашения, чтобы иметь доказательства в случае если заказчик окажется недобросовестным.

Случай с неподписанием акта заказчиком может быть сложным для юридически неподготовленного человека. Если у вас возникли подобные проблемы, не стесняйтесь обращаться к юристам за консультацией.

cinemalawyer

cinemalawyer

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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