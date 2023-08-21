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Поиск работы бухгалтеров

Где родился, там и пригодился: плюсы и минусы многолетней работы в одной компании

Сегодня опыт при приеме на работу играет ключевую роль. Чем его больше, тем лучше. Однако можно ли считать 10 лет в одной компании большим опытом? Как оставаться востребованным соискателем на рынке труда, не меняя места работы?
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Где родился, там и пригодился: плюсы и минусы многолетней работы в одной компании

На эти и многие другие вопросы ответили эксперты New MIX и Bundex.

Хорошо или плохо?

Сколько людей, столько и мнений. Одни считают, что чем дольше работаешь на одном месте, тем лучше. Другие называют это регрессом и скукой. Кто же прав? Давайте разберемся.

Главным плюсом многолетней работы в одной компании является стабильность.

Можете быть уверены: чем дольше вы работаете, тем крепче держитесь за свое место. Знакомый коллектив, стандартные задачи и хорошо изученные рабочие процессы дают уверенность в завтрашнем дне.

Карьерный рост

Часто предприятия ценят сотрудников, которые растут вместе с ними. В глазах работодателя такие кадры хорошо обучены и знают политику компании, поэтому являются надежными.

Но не все так гладко, как на первый взгляд. У каждой медали 2 стороны, и у перечисленных плюсов есть минусы. Стабильность и постоянство часто лишают сотрудников возможности двигаться вперед и обучаться новому. Тогда многолетняя работа становится застоем на одном месте.

Что касается большого опыта, он, безусловно, ценится на рынке. Но тут речь, скорее, о развитии и карьерном росте: если вы 10 лет занимались одним и тем же, без повышений, вряд ли это заинтересует рекрутера.

Смена работы

Если после 10 лет и более вы все же решились поменять работу, будьте готовы столкнуться с рядом проблем.

Поиск. Именно от поиска зависит большая часть успеха в смене рабочего места. Нужно учитывать множество факторов: сезонность, площадки для размещения резюме, проверка компетенции компаний и многое другое.

Резюме. Ни для кого не новость, что через 10 лет ваше резюме устареет. На сегодняшний день написать о своем опыте и личных качествах недостаточно. Важно учесть, что именно нужно работодателям и в соответствии с требованиями описать свои умения, проекты, в которых вы участвовали, опыт, образование, не забыв кратко и интересно рассказать о себе. Представителям творческих профессий нужно обратить внимание и на дизайн своего резюме, а также составить портфолио.

Адаптация. Новое место, коллектив, компания – все это большой стресс для запоздалых новичков на рынке. Все придется делать заново: знакомиться с коллегами и налаживать коммуникации, погружаться в рабочие процессы, изучать новые кейсы.

Конечно, глаза боятся, а руки все равно делают. Столкнувшись с этими трудностями, не сдавайтесь. Они преодолимы. Как именно с ними справляться, читайте в других статьях наших экспертов.

Покорение новых вершин

Как мы уже говорили ранее, сотрудник, который долго работает, растет вместе с компанией. Многие производства вырастают настолько, что выходят за пределы своего города, покоряя новые горизонты. Чаще всего на управление «новыми горизонтами» ставят опытных сотрудников, чтобы они несли политику бренда и, главное, могли адаптировать ее без изменения основополагающих принципов. Однако переезд в другой город, пусть и со своей знакомой и родной фирмой, — большой стресс.

Для успешного выхода на новые площадки постарайтесь полностью подстроиться под окружающую вас среду.

Изучите рынок. Какие товары или услуги пользуются высоким спросом в этом городе? Узнайте причины и адаптируйте свой товар.

Познакомьтесь с целевой аудиторией. Чаще общайтесь с местными и узнавайте об их предпочтениях, привычках и образе жизни. Это поможет не только приспособить работу, но и влиться в новый коллектив.

Не бойтесь меняться. Вводите новые и корректируйте старые правила, актуализируйте и создавайте свежие предложения.

Случай из практики

Возвращаясь к плюсам долговременной работы на одном месте, давайте узнаем историю успеха Вячеслава Перфилова, директора по продажам компании New MIX и Bundex. Здесь все пошло по плану.

Почти вся трудовая деятельность Вячеслава была связана с торговлей. Сначала продукты питания, а с 2011 — продажа строительных материалов. Практически сразу после запуска завода Bundex Вячеслав устроился на должность руководителя отдела продаж. Через некоторое время ему удалось набрать команду мечты для покорения рынка. Вместе они искали новых клиентов, изучали конкурентов, проводили переговоры и продавали всё, что производил завод.

Вячеслав отмечает, что команда, с которой ты движешься к новым вершинам, имеет решающее значение для достижения цели.

«Только в составе сплоченной команды профессионалов, которые делают общее дело и с полуслова понимают друг друга, можно ставить новые рекорды», – выделяет он.

За 7 лет Вячеслав успел побывать руководителем дивизиона, отдела продаж и, наконец, директором по продажам. До сих пор его команда продолжает ставить новые рекорды, расширять штат и увеличивать эффективность как компании в целом, так и каждого сотрудника в отдельности.

Подводя итоги, можно отметить, что все индивидуально. Можно менять рабочие места, получать опыт на разных производствах или динамично расти в компании всю жизнь, развивать свое дело и идти к новым целям. А успешно преодолевать трудности вам помогут наши советы!

yevgeniyapankratova

yevgeniyapankratova

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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