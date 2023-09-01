📣📣📣Важные письма ФНС и Минфина. Обзор

Собрали для вас самые важные и интересные письма ведомств в одном посте.

1️⃣Письмо ФНС России от 26.06.2023 № СД-4-2/8096@ «О рекомендациях по истребованию»

2️⃣Письмо ФНС России от 20 июля 2023 г. № КЧ-4-18/9261@ «В отношении п. 10 ст. 101 НК». Открытый перечень видов имущества, на которые налоговый орган может наложить запрет на отчуждение, содержится в пп. 1 п. 10 ст. 101 НК. Дебиторская задолженность в перечне не указана.

3️⃣Письмо ФНС России от 04.08.2022 № ШЮ-4-13/10104@ «О порядке возврата излишне удержанного налога при выплате дивидендов резидентам недружественных стран».

4️⃣Письмо Минфин от 20 июня 2023 г. № 03-07-08/56855 «Об исчислении и уплате НДС в отношении приобретаемых за иностранную валюту у иностранного лица товаров (работ, услуг), местом реализации которых признается территория РФ»

5️⃣Письмо ФНС России от 11.08.2023 № БВ-4-7/10353@. «Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного и Верховного Судов РФ, принятых во 2-м квартале 2023г.». Обратите внимание на Определение КС от 25.04.23 года № 790-О и вывод «Налогоплательщик не раскрыл все необходимые сведения, чтобы отделить его легальную деятельность от противоправной».

6️⃣Письмо Минфин от 18.05.2023 № 03-03-06/1/45343. Платеж, указанный в решении Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, является неотъемлемым и обязательным условием совершения сделки по приобретению акций (долей) организаций, такие подлежат учету в целях налогообложения прибыли в общеустановленном положениями ст. 268 и 280 НК порядке.

7️⃣Письмо Минфин от 05.04.2023 № 03-03-06/1/30145. Статус участника РИП подлежит прекращению на основании вступившего в силу решения по результатам налоговой проверки, проведенной в порядке, установленном НК РФ.

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Письменные разъяснения не обязательны для исполнения. Разъяснения не содержат правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не являются нормативными правовыми актами вне зависимости от того, дано ли разъяснение конкретному заявителю либо неопределенному кругу лиц.

Указанные письма имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют руководствоваться нормами законодательства, отличающимися от изложенной трактовки.

Об использовании таких писем и последствиях мы писали тут.

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