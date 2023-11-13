Госдума одобрила повышение штрафов для бизнеса в 2,5 раза за вывод прибыли за рубеж. Обзор новостей

Депутаты Госдумы во втором, ключевом чтении одобрили правительственный законопроект, который предполагает ужесточение наказания за нерыночные цены во внешнеторговых сделках до 100% от недоимки. И другие важные изменения в налоговой сфере.