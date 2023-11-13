proffnalog
- Клерк с
- 29.08.2023
был вчера в 23:25
Телеграм канал. Все о налоговых проверках и не только. Досудебная и судебная практика. https://t.me/proff_nalog
Об очередности платежей по единому налоговому счету
Вопрос о правомерности начисления пени на решение по налоговой проверке не вступившее в законную силу.
Фиктивная миграция в регионы-«офшоры». Как на это смотрит налоговая?
Усиление аппетита к дроблению бизнеса, разрушение цельности налоговой системы страны. Где и почему в России происходит всплеск регистрации бизнесменов?!
Почему ФНС России вам откажут в регистрационных действиях. Новые правила
При регистрации, перерегистрации, внесении изменений в ЕГРЮЛ для компании вы можете получить отказ.
ФСБ и ФНС вскрыли «спиртовые» схемы теневого рынка алкоголя
Выявлены две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого в теневой оборот. О том, как более 40% медицинского спирта уходит в криминальный оборот.
ФНС России повысит лимит по отсрочке, рассрочке и инвестиционному налоговому кредиту
Отсрочку, рассрочку в размере не более 50 миллионов рублей можно будет получить через региональное управление ФНС России, это упростит процесс.
Госдума одобрила повышение штрафов для бизнеса в 2,5 раза за вывод прибыли за рубеж. Обзор новостей
Депутаты Госдумы во втором, ключевом чтении одобрили правительственный законопроект, который предполагает ужесточение наказания за нерыночные цены во внешнеторговых сделках до 100% от недоимки. И другие важные изменения в налоговой сфере.
Можно ли бросить фирму с долгами по налогам и начать новый бизнес?
Как налоговики взыскивают долги фирм с взаимозависимых лиц, о том, как работает статья 45 НК РФ.
Услуги для нерезидентов. Сложности налогообложения
Реализация услуг признается объектом обложения НДС в связи с тем, что местом реализации услуг признается территория РФ.
Расчет сроков для подачи апелляционной жалобы. Как правильно считать сроки по НК РФ?!
Определение даты вступления в силу решения по результатам налоговой проверки
Обзор судебной практики по налоговым спорам за 3 квартал 2023 года
ФНС России подготовлен и доведён до всех территориальных налоговых органов Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного и Верховного Судов РФ, принятых в 3-м квартале 2023г.
При начислении налогов, связанных с выплатой «черной» зарплаты, ФНС обязана уменьшить на эти суммы налог на прибыль!
Черная (серая) заработная плата и налоги с нее, учитываются в расходах организации при проведении проверки налоговиками.
Росфинмониторинг зафиксировал рост ставки на «обнал» средств внутри страны до 12–15%
Купирование крупных схем обналичивания денег привело к росту ставки на «обнал», сообщил глава Росфинмониторинга.
Обладает ли техническая компания — элемент схемы дробления бизнеса правом на возврат налога УСН
И должен ли налоговый орган при определении действительных налоговых обязательств по общей системе налогообложения проверяемого налогоплательщика-организатора схемы дробления бизнеса учитывать налоги, уплаченные элементами схемы дробления бизнеса в связи с применением УСН
Не простое товарищество. Фиктивный товарищ — нам не товарищ!
Налоговые последствия недобросовестного применения договора о совместной деятельности (простого товарищества) и договора толлинга.
Привлеченные субподрядные организации имеют признаки однодневки. Как доказать реальность?
Претензии ФНС о работе с фиктивными подрядчиками.
В России расширят контроль за выводом денег за рубеж. ФНС и Минфин усилят контроль за выводящими деньги за рубеж компаниями
В ФНС хотят контролировать больше сделок для борьбы с выводом прибыли из России.
Оплата векселями без фактических расходов на УСН не прошла. Что выявили налоговики на проверке?
Арендная плата включена в состав себестоимости в сумме начисленной и оплаченной векселями, а не в сумме фактически понесенных расходов, в связи с чем, Обществом занижена экономия застройщика
Налогообложение страховыми взносами выплат физ лицу по договору ГПХ. Что выявили налоговики?
Общество осуществляло выплаты физ.лицу вознаграждение по лицензионному договору за использование результата интеллектуальной деятельности , не уплачивая страховых взносов.
«Номинальность» директора контрагента не приговор
Сама по себе «номинальность» директора не может являться основанием для установления факта искажения сведений о фактах хозяйственной жизни
Минфин назвал пять основных видов компаний-уклонистов от уплаты налогов
За какими категориями налогоплательщиков усилят контроль в 2023 году!