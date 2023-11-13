Об очередности платежей по единому налоговому счету

Вопрос о правомерности начисления пени на решение по налоговой проверке не вступившее в законную силу.

Об очередности платежей по единому налоговому счету
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Регистрация и ликвидация бизнеса

Фиктивная миграция в регионы-«офшоры». Как на это смотрит налоговая?

Усиление аппетита к дроблению бизнеса, разрушение цельности налоговой системы страны. Где и почему в России происходит всплеск регистрации бизнесменов?!

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ЕГРЮЛ

Почему ФНС России вам откажут в регистрационных действиях. Новые правила

При регистрации, перерегистрации, внесении изменений в ЕГРЮЛ для компании вы можете получить отказ.

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Налоговые схемы

ФСБ и ФНС вскрыли «спиртовые» схемы теневого рынка алкоголя

Выявлены две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого в теневой оборот. О том, как более 40% медицинского спирта уходит в криминальный оборот.

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Налоги, взносы, пошлины

ФНС России повысит лимит по отсрочке, рассрочке и инвестиционному налоговому кредиту

Отсрочку, рассрочку в размере не более 50 миллионов рублей можно будет получить через региональное управление ФНС России, это упростит процесс.

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Обзор налоговых новостей

Госдума одобрила повышение штрафов для бизнеса в 2,5 раза за вывод прибыли за рубеж. Обзор новостей

Депутаты Госдумы во втором, ключевом чтении одобрили правительственный законопроект, который предполагает ужесточение наказания за нерыночные цены во внешнеторговых сделках до 100% от недоимки. И другие важные изменения в налоговой сфере.

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Судебная практика по налоговым спорам

Можно ли бросить фирму с долгами по налогам и начать новый бизнес?

Как налоговики взыскивают долги фирм с взаимозависимых лиц, о том, как работает статья 45 НК РФ.

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Судебная практика по налоговым спорам

Услуги для нерезидентов. Сложности налогообложения

Реализация услуг признается объектом обложения НДС в связи с тем, что местом реализации услуг признается территория РФ.

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Расчет сроков для подачи апелляционной жалобы. Как правильно считать сроки по НК РФ?!

Определение даты вступления в силу решения по результатам налоговой проверки

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Судебная практика по налоговым спорам

Обзор судебной практики по налоговым спорам за 3 квартал 2023 года

ФНС России подготовлен и доведён до всех территориальных налоговых органов Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного и Верховного Судов РФ, принятых в 3-м квартале 2023г.

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Налог на прибыль

При начислении налогов, связанных с выплатой «черной» зарплаты, ФНС обязана уменьшить на эти суммы налог на прибыль!

Черная (серая) заработная плата и налоги с нее, учитываются в расходах организации при проведении проверки налоговиками.

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Мошенничество

Росфинмониторинг зафиксировал рост ставки на «обнал» средств внутри страны до 12–15%

Купирование крупных схем обналичивания денег привело к росту ставки на «обнал», сообщил глава Росфинмониторинга.

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Дробление бизнеса

Обладает ли техническая компания — элемент схемы дробления бизнеса правом на возврат налога УСН

И должен ли налоговый орган при определении действительных налоговых обязательств по общей системе налогообложения проверяемого налогоплательщика-организатора схемы дробления бизнеса учитывать налоги, уплаченные элементами схемы дробления бизнеса в связи с применением УСН

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Обзор судебной практики

Не простое товарищество. Фиктивный товарищ — нам не товарищ!

Налоговые последствия недобросовестного применения договора о совместной деятельности (простого товарищества) и договора толлинга.

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Налоговые проверки

Привлеченные субподрядные организации имеют признаки однодневки. Как доказать реальность?

Претензии ФНС о работе с фиктивными подрядчиками.

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Валютный контроль

В России расширят контроль за выводом денег за рубеж. ФНС и Минфин усилят контроль за выводящими деньги за рубеж компаниями

В ФНС хотят контролировать больше сделок для борьбы с выводом прибыли из России.

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Судебная практика по налоговым спорам

Оплата векселями без фактических расходов на УСН не прошла. Что выявили налоговики на проверке?

Арендная плата включена в состав себестоимости в сумме начисленной и оплаченной векселями, а не в сумме фактически понесенных расходов, в связи с чем, Обществом занижена экономия застройщика

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Судебная практика по налоговым спорам

Налогообложение страховыми взносами выплат физ лицу по договору ГПХ. Что выявили налоговики?

Общество осуществляло выплаты физ.лицу вознаграждение по лицензионному договору за использование результата интеллектуальной деятельности , не уплачивая страховых взносов.

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«Номинальность» директора контрагента не приговор

Сама по себе «номинальность» директора не может являться основанием для установления факта искажения сведений о фактах хозяйственной жизни

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Уклонение от уплаты налогов

Минфин назвал пять основных видов компаний-уклонистов от уплаты налогов

За какими категориями налогоплательщиков усилят контроль в 2023 году!

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