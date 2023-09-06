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Обзор судебной практики

Двусторонняя реституция.Сторнировать сделки и не попасть на налоги. Позиция судов

В этой статье мы рассмотрим практику применения налогоплательщиками реституции к недействительным сделкам, а также налоговые последствия. Мнения судов За и Против проведения реституции в периоде совершения сделки.
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ПРОТИВ:

А66-13449/21

Корректировать обязательства в периоде совершения недействительной сделки (НС) нельзя.

Двусторонней реституции нет, деньги не вернули.

А32-30166/2016

Суды двух инстанций поддержали Общество

ВС РФ поддержал ФНС.

Обязанность по уплате налога возникает не в результате сделок, а финансово-хозяйственный операций (ФХО). Признание НС не освобождает от уплаты налога с полученного по такой сделке дохода.

Корректировать налоговые обязательства в периоде сделки (2013) нельзя, в связи с возвратом денег в 2016, т.е. после двусторонней реституции.

ЗА

СКЭС ВСот 16.02.2018 № 302-КГ17-16602

ВС РФ встала на сторону НП:

Сделка признана недействительной, реализация нет, основания для уплаты налога утрачены п.1 ст.38, пп.1 п.1 ст.146 НК.

Главой 21 НК не установлен порядок корректировки у продавца ранее исчисленного налога в случае признания сделки по реализации недействительной.

Установленный̆ п.5 ст.171 НК механизм расторжения не применим.

ВС учтены обстоятельства:

  • Общество обращалось в ФНС, о порядке в отражения операции по применению последствий недействительности сделки (НС), однако ответ на запрос по существу дан не был (Расторжение это другое, сказал ВС).

Казалось бы ВС высказался, все теперь едино будет, но нет.

ПРОТИВ:

А19-2469/2020

Это дело хотелось бы выделить, по тексту идет описание указывающее на правомерность позиции НП, но делается вывод о том, что позиция ВС 302-КГ17-1660, тут не применима, там особый случай и позиции ВС не применимы.

Признание НС не может изменять налоговых правоотношений, в НК нет особого порядка по НС.

В двусторонней реституции, то есть возврата спорных объектов в результате признания договоров недействительными, общество обязано отразить данные ФХО на дату их совершения (п. 9 письма ВАС РФ от 17.11.2011 № 148).

Факта признания НС недостаточно для корректировок в налоговых обязательств. Налоговые обязательства могут быть скорректированы в периоде возврата имущества (прим. если долго будете пытаться вернуть имущество, налог не вернете никогда).

Объектом налогообложения является экономический результат ФХО. Если сделки, недействительны, но исполнены, и никем не оспорены, то объект налогообложения имеется. Признание НС не устраняет наличие объекта налогообложения, а совершение реституции является новым основанием для корректировки налоговых обязательств в периоде их совершения.

Налоговые последствия влекут не сами сделки, а совершаемые во исполнение этих сделок ФХО

ИТОГ

ФНС и суды подводят корректировку обязательств НП по НС под расторжение договора, п.5 ст 171 НК, Но последствия НС иные от расторжения.

Наша позиция:, если сделки признаны недействительными, то и последствий налоговых возникать не должно, особенно если выполнена двусторонняя реституция.

Исправлять искажения нужно в периоде совершения и подать уточнёнку (п. 1 ст. 54, ст. 81 НК).

Не берёмся утверждать, что мы самые умные:

НК не урегулирован порядок корректировки налоговых обязательств в случае признания НС. Неустранимые сомнения трактуются в пользу НП.

Довод о том, НК не связывать налоговые последствия со сделками, выглядит по меньшей мере странно, поскольку НК не может существовать в отрыве от ГК и других норм права, или превалировать над ними (ФЗ к ФЗ).

По ГК ничтожная сделка не порождает правовых последствий, а если нет последствий, то и нет никаких прибылей и  выгод, какие могут быть налоги.

Государство не любит отдавать деньги поэтому всяческими способами будет искать уловки не позволяющие вернуть ранее уплаченный налог.

По такой логике почему тогда в ходе налоговой проверки когда вменяется спорный контрагент, нереальность сделки (операции), с указанием что сделка ничтожна, налог (база) начисляется в период принятия, снятием вычета, снятия расходов, а не путём восстановления в периоды выявления.

Ведь учет надо привести в норму, убрать искажения в периоде отражения, ведь он известен?!

Но все же, откатить сделки в периоде их совершения будет проблематично.

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Комментарии

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    В этой статье мы рассмотрим практику применения налогоплательщиками реституции к недействительным сделкам, а также налоговые последствия. Мнения судов За и Против проведения реституции в периоде совершения сделки.

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