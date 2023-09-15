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  • Развитие судебной практики по вопросу производства выемки на территории контрагента и/или взаимозависимого лица, проверяемого налогоплательщика
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Развитие судебной практики по вопросу производства выемки на территории контрагента и/или взаимозависимого лица, проверяемого налогоплательщика

Положений Закона, предписывающих производство выемки документов и предметов исключительно по месту регистрации налогоплательщика, указанному в его учредительных документах, НК РФ не содержит
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Как мы указывали тут, в своем ТГ-канале, пункт 16, результаты выемки документов и предметов при налоговой проверке в ряде случаев, могут фатально повлиять на общий результат налоговой проверки.

В Определении Конституционного суда РФ от 31.03.2022 № 500-О, суд раскрыл ряд положений о выемке проводимой в ходе выездной налоговой проверки.

Контрагент ПГ Инжиниринг (Пакинг Групп, проверяемое лицо) также обжаловал положения Закона, Определение от 29 сентября 2022 г. № 2575-О. Результат одинаковый.

КС РФ указал:

Конституционный суд РФ в своем Определении, в отличие от позиции Верховного суда РФ указанной в Определении от 18.01.2022 № 306-ЭС21-26327), по схожему вопросу, признал выемку у контрагента налогоплательщика правомерной (норму соответствующей Конституции РФ).

Данное регулирование подлежит применению с учетом действия принципа недопустимости причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля (статьи 35 и 103 НК)

Конституционный суд РФ указал, что изъятию могут быть подвергнуты только документы и предметы, которые имеют отношение к предмету налоговой проверки и свидетельствуют о совершении проверяемым лицом налоговых правонарушений, дав расширенное толкование п. 5 ст. 94 НК РФ.

Недавно вопрос производства выемки не на территории проверяемого лица получил развитие.

Постановление АС МО от 21.06.2023 по делу № А40-117986/2021 ООО «Ле-Интеграция»

  • Положений, предписывающих производство выемки документов и предметов исключительно по месту регистрации налогоплательщика НК РФ не содержит.

  • В ходе мероприятий налоговым органом изъяты документы и предметы, имеющие отношение к деятельности проверяемого налогоплательщика, т.е. фактически цель контрольных мероприятий была достигнута.

  • Наличие у Общества документов проверяемого налогоплательщика, принято в качестве обстоятельства, подтверждающего наличие связи между ними.

  • Проведение выемки у иного лица, чем проверяемый налогоплательщик, не служит основанием считать нарушенными права этого лица, как и отсутствие заблаговременного предупреждения о действиях налогового органа.

  • Заявителем не представлено доказательств того, что действия налогового органа затрагивают его права и законные интересы с учетом того, что инспекцией изъята информация в электронном виде, содержащаяся на рабочих компьютерах сотрудников Общества, а также документы и предметы, имеющие отношение к проверяемому лицу.

  • Суд дал надлежащую правовую оценку доводу о нарушении прав Заявителя изъятием у него документов и жестких дисков, содержащих информацию, относящуюся только к его деятельности.

  • При проведении оспариваемых мероприятий Общество и его сотрудники оказали противодействие, препятствовали проведению осмотра и выемки. В связи с этим отделить на месте документы, относящиеся к проверяемому налогоплательщику, не представилось возможным.

  • Изъятые документы были возвращены как заявителю, так и проверяемому налогоплательщику.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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