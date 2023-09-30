Налоговые и околоналоговые новости недели. Обзор для бухгалтера

Какие важные события в налоговой и экономической сфере произошли на неделе, не пропустите!

1️⃣Предельная база по страховым взносам в 2023 году – 1 917 000 руб. В 2024 году она составит 2 225 000 рублей.

С 01.01.2023 года для организаций и ИП установлены единые тарифы страховых взносов. Единая ставка страховых взносов в рамках установленной единой предельной величины базы составляет 30%, а свыше предельной величины — в размере 15,1%.

Минфин опубликовал Проект нафедеральном портале.

2️⃣В Госдуму вносят проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей.

Группа депутатов от фракции ЛДПР вносит на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц.

Думается не примут, выпадающие доходы и бла бла бла…и так денег нет.

3️⃣В Госдуму внесли законопроект, обязывающий компании нефтегазовой и угольной отрасли выплатить налог на сверхприбыль. По оценке авторов инициативы, это принесет бюджету дополнительные 200 млрд рублей. Эксперты предупреждают, что дополнительная налоговая нагрузка на нефтяную отрасль приведет к росту цен на топливо.

4️⃣Минфин ожидает, что все 300 млрд рублей, которые государство планирует получить от налога на сверхприбыль крупных компаний, поступят в бюджет уже в этом году. Власти прогнозируют, что все компании, которые должны будут заплатить налог, воспользуются правом сделать обеспечительный платеж по льготной ставке в 2023 году. Таким образом, государству удастся оперативно получить доступ к дополнительным доходам уже в текущем налоговом периоде, несмотря на то, что разовый налог по закону взимается только с 2024 года

5️⃣В 2023 году безвозмездные сборы с бизнеса, главным образом поступления от продажи активов иностранцами, принесут бюджету 114 млрд рублей, подсчитали в Правительстве. В 2024 году ожидается лишь 2 млрд рублей таких сборов

6️⃣Интерфакс сообщил, что: официальная статистика Генеральной прокуратуры и МВД за первое полугодие 2023 года показывает существенный рост по "экономическим" преступлениям по сравнению с тем же периодом 2022 года"

7️⃣Законопроект Минфина о «донастройке» налоговых льгот при преференциальных режимах вызвал возражения — с ним не согласны в Минэкономики, а также в некоторых регионах, на территории которых есть зоны льготного налогообложения.

Оппоненты Минфина опасаются снижения инвестиционной привлекательности таких зон. В финансовом же ведомстве говорят о начатой работе по доработке законопроекта, настаивая, впрочем, на сохранении его базовых принципов.

8️⃣Повышение налогов и другие изменения законодательства в нефтегазовой сфере принесут бюджету почти 7,3 трлн рублей в ближайшие три года.

Наибольшую долю сборов принесет снижение максимального дисконта к Brent для определения цены на нефть, которая применяется при расчете налогов

9️⃣Кабмин предложил повысить акцизы на вино в три раза, до 108 рублей в 2024 году, следует из поправок в Налоговый кодекс. Также могут вырасти акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию. Повышение акцизных ставок может принести бюджету около 150 млрд рублей за три года

1️⃣0️⃣Власти РФ запланировали разовое поступление «прочих неналоговых» доходов в госбюджет размере 850 млрд руб.

Это составляет 2,4% общих запланированных доходов, отмечается в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

И теперь небольшие приятности)):

1️⃣1️⃣Совет ЕЭК продлил до 1 апреля 2024 года действия порога в 1 тысячу евро для беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

1️⃣2️⃣Минфин предложил подумать об отмене налога на процентный доход по вкладам сроком от одного года. Он был введен по предложению Путина в 2020 году, но его применение откладывали из-за «спецоперации» на Украине