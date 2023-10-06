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Обзор судебной практики

ВС запретил считать доказательством вины отказ силовикам в доступе к смартфону

Верховный суд РФ запретил считать подтверждением вины отказ фигуранта дать следователям доступ к его телефону.
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1️⃣Верховный суд запретил считать подтверждением вины отказ фигуранта дать следователям доступ к его телефону. Это нарушает презумпцию невиновности и конституционное право на защиту прав и свобод, решил суд. Верховный суд назвал «недопустимым» подход судов, которые сочли отказ разблокировать телефон доказательством его вины. В результате приговор волгоградцу был смягчен — вместо 10 лет колонии строгого режима ему назначили три года и три месяца колонии общего режима

2️⃣ФСБ хочет обязать интернет-компании хранить данные о средствах платежа и геолокации. Соответствующий проект, разработанный службой, опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно тексту документа, отсутствие нормативно закрепленной обязанности по предоставлению органам безопасности такой информации «формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности», а также «негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ».

3️⃣Роскомнадзор разрабатывает приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года будут вводиться ограничения на поисковую выдачу информации о VPN-сервисах, которые нарушают законы РФ и предоставляют доступ к запрещенным в стране сайтам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи.

Он добавил, что в сети стала появляться информация о том, что Роскомнадзор якобы «с 1 марта будет блокировать все VPN, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам». «Звучит очень странно. Дело в том, что РКН уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе».

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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