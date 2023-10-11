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Торопиться возбуждать дело не надо, позиция ФНС России

В случае предоставления налогоплательщику отсрочки (рассрочки) материалы в следствие, ФНС не направляются!
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Мы уже много писали о спорных вопросах, связанных с передачей материалов налоговых проверок в следственный комитет.

Налоговики передают материалы до вступления в силу решений, в период действия обеспечительных мер, по статьей 82 НК, в обход ст.32 НК и прочее, об этом мы писали в себя в ТГ канале и на блоге в Клерке.

В данном случае, речь пойдет о соотношении отсрочки (рассрочки) по уплате доначисленного по налоговой проверуе налога и положений ст.32 НК РФ, регламентирующих передачу материалов налоговых проверок в СК РФ.

По общим правилам в соответствии с п.3 ст.32 НК РФ налоговый орган обязан направить материалы в следственные органы Следственного комитета РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если одновременно соблюдаются следующие условия:

  • недоимка выявлена в ходе налоговой проверки, по результатам которой принято решение о привлечении к ответственности;

  • после вступления в силу решения о привлечении к ответственности истекли 75 рабочих дней, но перечисленных и признаваемых в качестве единого налогового платежа денежных средств недостаточно для погашения недоимки, соответствующих пеней и штрафов;

  • не исполнена в полном объеме обязанность по решению о привлечении к ответственности, и при этом размер неисполненной обязанности указывает на налоговое преступление.

Согласно п.1 ст.61 НК РФ отсрочкой, рассрочкой по уплате задолженности признается перенос обязанности по уплате на более поздний срок. Соответственно, в случае вступления в силу решения налогового органа о предоставлении отсрочки (рассрочки) для целей применения статьи 32 НК РФ будет отсутствовать неисполненная обязанность в отношении налогов, сборов, страховых взносов, поскольку обязанность по уплате по данному решению налогового органа перенесена на более поздний срок.

В соответствии с пп.9 п.5 ст.11.3 НК РФ указанная в решении налогового органа о привлечении к ответственности сумма недоимки формирует совокупную обязанность и подлежит учету на едином налоговом счете (далее – ЕНС) лица со дня вступления в силу соответствующего решения.

Согласно пп.8 п.5 ст.11.3 НК РФ в том случае, если относительно уплаты суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов было принято решение налогового органа о предоставлении отсрочки (рассрочки), данные суммы учитываются при определении размера совокупной обязанности со дня, указанного в соответствующем решении.

Соответственно, до дня уплаты суммы задолженности, указанной в решении налогового органа о предоставлении отсрочки (рассрочки), такая сумма задолженности не будет формировать совокупную обязанность и отражаться на ЕНС, и обязанность не будет считаться неисполненной.

Таким образом, в случае вступления в силу решения налогового органа о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате сумм, доначисленных по результатам налоговых проверок, материалы на основании п.3 ст.32 НК РФ направлению в следственные органы не подлежат.

В случае прекращения действия отсрочки (рассрочки) при нарушении заинтересованным лицом условий предоставления отсрочки (рассрочки) указанные материалы подлежат направлению в следственные органы.

Письмо ФНС России от 20.10.2023 № КЧ-4-8/13372@

Конечно же это не значит, что материалы вообще не уйдут в СК, просто сроки должны смещаться! Если уплаты нет.

❗️Пользуйтесь, но помните:

Письменные разъяснения не обязательны для исполнения. Разъяснения не содержат правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не являются нормативными правовыми актами вне зависимости от того, дано ли разъяснение конкретному заявителю либо неопределенному кругу лиц.

Указанные письма имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют руководствоваться нормами законодательства, отличающимися от изложенной трактовки.

Об использовании таких писем и последствиях мы писали тут‼️

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

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