«Номинальность» директора контрагента не приговор

Сама по себе «номинальность» директора не может являться основанием для установления факта искажения сведений о фактах хозяйственной жизни

Номинальность определяют налоговыми (часто МВД, ФСБ, СК) при проведении мероприятий налогового контроля и налоговых проверок.

Номинальность определяют, как правило, на оснований допросов и самостоятельных заявлений директоров в рег орган.

На основании выявлении номинальности директора контрагента, предъявляются претензии, налоги к дополнительной уплате.

Что такое номинальность?

Номинальныйдиректор — это физическое лицо сознательно ставшее исполнительным органом общества в качестве директора без фактического намерения руководить данным обществом.

О формальных претензиях налоговиков мы писали тут.

Вот пример:

Обществу доначислен НДС, налог на прибыль, пени, штрафы в связи с получением необоснованной налоговой выгоды по взаимоотношениям со спорным контрагентом.

Основные доводы Инспекции строились на допросе директора контрагента, суд указал:

Сама по себе «номинальность» директора Каримова Р.Р. не может являться основанием для установления факта искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Налоговым органом не проводилась почерковедческая экспертиза на документах (договоре, счетах-фактурах, первичных документах) в отношении Каримова Р.Р.

Таким образом, суд установил, что показания Каримова Р.Р. имеют противоречивый характер, следовательно, не могут являться достаточным основанием для установления в действиях Общества состава налогового правонарушения.

Выводы суда:

Суд установил, что инспекцией в решении не представлено доказательств, что поставка выполнена собственными силами проверяемого налогоплательщика, о согласованности действий заявителя и спорного контрагента, направленных на совершение сделки с целью неуплаты налогов, о том, что руководство и учредители общества были осведомлены о налоговых нарушениях своего контрагента, осознавали и допускали противоправные действия своего контрагента, о подконтрольности контрагентов, иных фактах имитации хозяйственных связей, аффилированности сторон, взаимозависимости общества с контрагентом согласно критериям взаимозависимости ст. 105.1 НК РФ, о получении обществом (его должностными лицами) денежных средств, в результате их обналичивания через счета «сомнительных» фирм, ИП.

Таким образом, ни обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ, ни обстоятельства, предусмотренные пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ, исключающие получение налоговой выгоды, налоговым органом не доказаны.

В рассматриваемом случае реальность хозяйственных операций, фактическая поставка и выполнение работ заявленным контрагентом Инспекцией не опровергнута.

Постановление АСМО по делу № А40-76512/2022

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