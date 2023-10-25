Расчет сроков для подачи апелляционной жалобы. Как правильно считать сроки по НК РФ?!

Довольно часто возникают вопросы связанные с порядок исчисления сроков, неверный расчет срока может привести к неблагоприятным последствиям, в данном случае могла возникнуть задолженность и начать исчисляться срок на передачу материалов в следственные органы по статье 32 НК

По аналогии исчисляются иные сроки по НК, данная шпаргалка будет полезна для всех налогоплательщиков.

Позиция налогового органа, решение которого обжалуется:

Инспекция вручила Обществу решение по налоговой проверке 13.02.2023.

С учетом даты вручения указанного решения, срок для подачи апелляционной жалобы истекал 13.03.2023. Жалоба по почте направлена 14.03.2023, то есть после дня вступления в силу решения.

Таким образом, Жалоба подана на вступившее в силу решение.

Позиция налогоплательщика: Течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока.

Учитывая изложенное, срок для подачи апелляционной жалобы, который начал течь 14.02.2023, то есть на следующий день после получения Обществом решения по налоговой проверке, соответственно истекает 14.03.2023. Месяц со дня вручения решения по налоговой проверке с учетом правил исчисления сроков, предусмотренных статьей 6.1 НК РФ, истек в 24 часа 00 минут 14.03.2023, соответственно, решение по налоговой проверке должно было вступить в силу 15.03.2023.

Таким образом, жалоба является апелляционной.

Правовая позиция высшего налогового органа, принявшего решение по жалобе:

Решение по результатам налоговой проверки получено 13.02.2023.

Апелляционная жалоба подана в вышестоящий налоговый орган 14.03.2023.

С учетом пунктов 1, 2, 5 статьи 6.1 НК РФ и пункта 9 статьи 101 НК РФ моментом начала течения срока на вступление в силу решения по налоговой проверке является 14.02.2023 – следующий день после вручения решения.

Таким образом, апелляционную жалобу Общество могло подать до 14.03.2023 (включительно), так как решение по налоговой проверке вступает в силу 15.03.2023.

Следовательно, жалоба Общества, поданная 14.03.2023, является апелляционной.

Решением ФНС России жалоба Заявителя удовлетворена.

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