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Госдума одобрила повышение штрафов для бизнеса в 2,5 раза за вывод прибыли за рубеж

И другие важные изменения в налоговой сфере
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Как сообщает Forbes Russia - Депутаты Госдумы во втором, ключевом чтении одобрили правительственный законопроект, который предполагает ужесточение наказания за нерыночные цены во внешнеторговых сделках до 100% от недоимки.

Учитывая длительность налоговых проверок и пени за этот период, реальная сумма, которую заплатит бизнес за нарушения, может быть в разы больше, предупреждают эксперты

Штрафы для бизнеса за нерыночные цены во внешнеторговых сделках со взаимозависимыми лицами вырастут в 2,5 раза — с 40% до 100% суммы неуплаченного налога.

Бизнес может выводить прибыль от налогообложения, манипулируя ценами в сделках внутри одного холдинга (так называемое трансфертное ценообразование, ТЦО). Поэтому Федеральная налоговая служба (ФНС) проверяет сделки с годовым доходом от 1 млрд рублей между взаимозависимыми контрагентами. С 2012 года компании должны уведомлять ФНС о таких сделках и готовить документацию в подтверждение рыночности цен. После проверки ФНС вправе доначислить налоги исходя из цены, которую сочтет рыночной.

Правительство ужесточает законодательство о ТЦО для борьбы со злоупотреблениями, чтобы компании не выводили за рубеж часть прибыли, манипулируя ценами во внешнеторговых сделках, объяснял статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, представляя законопроект на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 7 ноября. Еще одна ключевая задача поправок —  «минимизировать случаи, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи со злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках», объяснял замминистра на встрече с бизнес-сообществом. 

Карательные меры

Компании, занизившие цены во внешнеторговых сделках, заставят платить штраф в размере недоимки по налогам, то есть выявленной ФНС суммы задолженности перед бюджетом. Сейчас штрафы составляют 40% недоимки по налогам и не менее 30 000 рублей. Законопроект предполагает их увеличение до 100% неуплаченного налога и не менее 500 000 рублей. Кроме того, законопроект отменяет действующую возможность компаний освободиться от ответственности, представив свое обоснование уровня примененных цен.

Ужесточение ответственности касается только операций с нерезидентами. По внутрироссийским сделкам подход к начислению штрафов останется прежним.

Другие важные изменения

  • Как сообщал ранее Forbes, законопроект расширяет круг компаний, которые будут признаваться взаимозависимыми — следовательно, ФНС будет контролировать цены в их сделках. Взаимозависимыми будут признаваться бенефициар и его контролируемые иностранные компании (КИК), несколько лиц, которые контролируют одни и те же КИК, организации под контролем близких родственников. 

  • Контроль за ценами распространится на трансграничные сделки с иностранными структурами без образования юрлица. Взаимозависимые лица могут использовать такие структуры как прослойки для ухода от контроля за трансфертными ценами, объяснял Сазанов.

  • Любые услуги, приобретаемые российской компанией у иностранного взаимозависимого лица, будут признаваться «скрытыми дивидендами» и облагаться налогом у источника по ставке 15%.

  • Ужесточится подход к определению рыночной цены. Сейчас ФНС доначисляет налоги, исходя из минимума в интервале рыночных цен. Законопроект предлагает применять медианное значение. В результате доначисления налогов будут выше.

  • Срок давности по проверкам вырастет с трех до пяти лет. При этом ФНС не будет проверять цены в сделках, которые стали контролируемыми в результате приостановки налоговых соглашений с «недружественными» странами. Так, не будут проверяться сделки с иностранными банками и экспортно-кредитными агентствами. Сейчас компании погашают взятые на Западе до ужесточения санкций в 2022 году займы. Ранее ФНС не проверяла условия выплаты таких займов, но заморозка налоговых соглашений формально обязывает это делать. «Существенно условия этих сделок не поменялись. Поэтому ФНС не видит необходимости в том, чтобы они подпадали под контроль», — пояснял Сазанов. 

  • Экспортеров наиболее важных товаров — нефти и нефтепродуктов, металлов, минеральных удобрений и других позиций из перечня Минпромторга обяжут раскрывать ФНС цепочку перепродажи по внешнеторговым сделкам с взаимозависимыми лицами, коммерческие условия сделок и показатели рентабельности зарубежных контрагентов. Группы компаний, которые ведут внешнюю торговлю, должны будут предоставлять консолидированную финансовую отчетность по группе и отдельно по компаниям группы, которые участвуют во внешнеторговых сделках. Штрафы за неподачу отчетности вырастут в разы. Например, за неподачу уведомления о сделке — с 5000 до 1 млн рублей.

Повышение требований к отчетности связано с тем, что ряд европейских стран отказались обмениваться налоговой информацией с ФНС, а некоторые и вовсе игнорируют ее запросы. О прекращении обмена финансовыми данными с Россией сообщалиСША, Канада и Великобритания (также отказалась от обмена с Белоруссией) вместе с офшорами Гернси, Джерси, Мэн и Ангилья, Швейцария, Латвия, Литва, Германия, Австрия, Польша, Словакия, Словения и Эстония, Бельгия и Норвегия. ЕС 14 февраля внес Россию в черный список юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам. 

У компаний появится возможность заранее обсудить с ФНС, видит ли она риски в сделках. В случае опасений бизнес вправе заключить с ФНС соглашение о ценообразовании. Поправки увеличивают срок заключения таких соглашений с трех до пяти лет и разрешают покрывать соглашением прошлые, а не только будущие сделки. Условно, если заключить соглашение с ФНС в 2025 году, оно может покрыть период с 2023 по 2027 год. Пошлина за заключение таких соглашений при этом снизится вдвое — с 2 млн до 1 млн рублей.

 Многие изменения начнут действовать уже с 2024 года, и у компаний немного времени на подготовку. «Цена ошибок по ТЦО возрастает, что подразумевает необходимость по-новому проанализировать все контролируемые сделки на наличие рисков ТЦО и пересмотреть все виды отчетности по ТЦО».

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

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