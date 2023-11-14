Фиктивная миграция в регионы-«офшоры». Как на это смотрит налоговая?

Усиление аппетита к дроблению бизнеса, разрушение цельности налоговой системы страны. Где и почему в России происходит всплеск регистрации бизнесменов?!

Калмыцкая аномалия: где и почему в России происходит всплеск регистрации бизнесменов

Численность индивидуальных предпринимателей в нескольких регионах России выросла значительно выше общероссийских темпов, следует из статистики Федеральной налоговой службы. В регионах-рекордсменах — Калмыкии, Мордовии и Чечне — налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума. Некрупные бизнесмены меняют прописку ради экономии на налогах, а преступники могут использовать ИП на упрощенке в низконалоговых регионах для обналичивания средств, сообщала ФНС. «Офшоризация» регионов провоцирует нездоровую конкуренцию и усиливает аппетит бизнеса к дроблению, констатировали эксперты

Экономическое чудо

В ряде регионов России наблюдается всплеск регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП), следует из статистики ФНС, которую изучил Forbes.

Если в целом в России количество ИП выросло на 8,3%, то в Калмыкии зафиксирован аномальный рост на 60,7% с начала 2023 года (по последним данным ФНС на 1 ноября). Более чем в два раза быстрее общероссийских темпов ИП растут в Чечне — на 19,6% с начала года, в Ингушетии — рост на 19,8%, в Дагестане — на 17,4%, Тыве — на 16%, Мордовии — на 16%.

Неестественной тенденцией заинтересовалось Минэкономразвития, рассказали два источника Forbes в деловых кругах. Чиновники опрашивали бизнес-объединения о причинах всплеска регистраций ИП. В ответ на запрос Forbes пресс-служба Минэка лишь подтвердила, что рост субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в перечисленных регионах выделяется на общем фоне.

Одна из главных причин роста числа ИП в Калмыкии — снижение ставок упрощенной системы налогообложения (УСН), сообщала бизнес-омбудсмен республики Оксана Эрдни-Горяева. «Мы привлекаем предпринимателей из других регионов. Они регистрируются у нас, ввиду чего идут поступления в бюджет нашей республики», — объясняла она. В 2020 году власти Калмыкии снизили ставку УСН при объекте налогообложения «доходы» до 1% вместо стандартных 6% и по УСН «доходы минус расходы» — до 5% вместо 15% для всех видов бизнеса. Именно с 2020 года в республике начал ускоряться рост регистрации ИП: на 17,6% в 2021 году, на 37% — в 2022-м и на 60,7% — в январе — сентябре 2023-го. С 2026 года Калмыкия планирует поэтапно повышать налоги на 1% в два года.

Регионы-рекордсмены по регистрации ИП

Калмыкия,

Чечня,

Ингушетия,

Дагестан,

Тыва,

Мордовия.

Всплеск предпринимательской активности в Калмыкии слабо отразился на показателях трудоустройства жителей. Доля занятого населения старше 15 лет составила 59,1% во II квартале 2023 года после 57,6% по итогам 2022 года, свидетельствуют данные Росстата. Хотя стоит учитывать, что ИП часто работают без сотрудников. Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовом региональном продукте (ВРП) Калмыкии выросла до 20,2% в 2021 году по сравнению с 16,4% в 2020 году (данных за 2022 год нет). При этом рост налоговых поступлений от предпринимателей на УСН в 2021 году в республике составил 72%, в 2022-м — 168% и 133% в январе — сентябре 2023 года, говорят данные ФНС.

«Ситуация с миграцией индивидуальных предпринимателей и юридических лиц из региона в регион существует, но нельзя однозначно оценить эту практику негативно», — считает гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Тенденция не объясняется исключительно экономией на налогах, «это сочетание факторов», подчеркивает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. На Северном Кавказе, где исторически высока доля теневого бизнеса, число ИП растет благодаря обелению экономики. «Кроме того, сейчас много предпринимателей от формата ООО переходят к ИП, чтобы получить больше свободы управлять деньгами», — объясняет Дыбова.

Фиктивная миграция в регионы-«офшоры»

«По духу закона снижение ставок УСН должно стимулировать развитие собственных предприятий региона. В то же время бизнесменам из других регионов не запрещено релоцироваться. Сменив прописку, они должны как минимум оказывать услуги в этом регионе, открыть офис или представительство», — подчеркивает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

Впрочем, имеют место и злоупотребления возможностями сменить прописку.

«Смена регистрации — схема тупая, как пробка. Предприниматели покупают или снимают жилье, получая прописку, хотя в действительности живут и ведут деятельность в другом регионе», — признает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Опрошенные Forbes представители делового сообщества отмечают возросший интерес к этой схеме у некрупных бизнесов.

«Действительно, часто за сниженными ставками переходят предприниматели, которые работают на маркетплейсах или в другом онлайн-бизнесе, или с логистикой и перевозками», — рассказал директор ООО «Леонардо» Дмитрий Аббакумов.

«Проще всего переехать предпринимателям, которые ведут простые виды бизнесов из некапиталоемких отраслей, у кого нет больших активов и отсутствуют сотрудники», — отмечает Александр Исаевич.

Часто мигрируют обслуживающие крупный или средний бизнес индивидуальные предприниматели — именно из соображений оптимизации налогов, рассказал председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов.

Однако таким образом регистрируется большое количество теневого бизнеса, констатировал член генсовета «Деловой России», президент группы Zenden Андрей Павлов. Индивидуальные предприниматели могут свободно снимать деньги со счетов, поэтому ИП в регионах с низким УСН могут использовать в том числе для обналичивания средств.

«Есть субъекты, где ставки УСН минимальны — 1-2%. Те, кто не хочет проблем с НДС, НДС не оптимизируют (не покупают «бумажный» НДС. — Forbes), а значительную часть денежных средств обналичивают через упрощенщиков», — сообщала и. о. начальника контрольного управления ФНС Любовь Зубкова 24 октября на налоговом форуме в ТПП.

«Сама природа ИП позволяет предпринимателю свободно снимать деньги со счета по исполнении минимальных налоговых обязательств. Поэтому ИП в регионах с низким УСН могут в отдельных случаях использоваться в том числе для обналичивания средств, полученных за якобы оказанные услуги», — пояснил Forbes директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин.

Как на это смотрит налоговая?

Некоторые юридические фирмы предлагают услуги по перерегистрации в низконалоговые регионы под ключ. В пакет услуг входит покупка недвижимости (как целиком, так и доли) в регионе с низкими налогами, прием налоговой проверки при перерегистрации и т. д. Предпринимателей зазывают в Калмыкию, Мордовию, Удмуртию, Курганскую область и Чечню, где ставки УСН снижены до минимальных. При этом в Удмуртии и Курганской области не наблюдается рост ИП выше общероссийских темпов. Удмуртия лишь в середине 2023 года продлила сменившим прописку ИП и юрлицам право применять минимальные ставки УСН и только на 2024-2027 годы. В Курганской области благоприятный режим действует исключительно для ООО и ИП, созданных до 2020 года.

Сервисы по продаже схемы с ИП в низконалоговых регионах применяют агрессивный маркетинг и рекламируют ее как безопасную альтернативу бумажному НДС и обналичке через фирмы-однодневки.

«О рисках и негативной судебной практике умалчивают», — подчеркивает адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович.

Перерегистрация в другой регион — маркер риска для налоговой.

«Инспектор может приехать по новому адресу прописки или через допрос собственника жилья проверить, действительно ли центр жизненных интересов предпринимателя сосредоточен в новом регионе или же у перерегистрации не было деловой цели», — объясняет Костальгин.

Кроме доначислений, ИП грозит уголовная ответственность по статье 198 УК («Уклонение от уплаты налогов»). «Проблемы возникают и у собственников жилья: им предъявляют претензии по статье 322.2 УК («Фиктивная регистрация»)», — указал Яголович.

В судебной практике есть несколько дел о фиктивной релокации ИП. Так, налоговая потребовала от ИП доплатить 1,7 млн рублей, доказав с помощью полиции фиктивность перерегистрации из Комсомольска-на-Амуре с УСН «доходы» в 6% в Крым, где действовала ставка 3%. Предпринимателю из Йошкар-Олы, который перерегистрировался сначала в Крым, а затем в Удмуртию, доначислили 1,5 млн рублей.

В то же время для налоговой поимка фиктивных релокантов — не очень денежная история без больших стимулов начинать процедуру взысканий, признает Костальгин. «К тому же налоговикам региона, который оттягивает на себя предпринимателей, невыгодно преследовать их — они приносят дополнительные сборы в местный бюджет. Такими предпринимателями скорее заинтересуется налоговая региона-донора», — добавил он.

ИП-релоканты в низконалоговые регионы могут создать проблемы и своим контрагентам.

«Одна из моих компаний оказалась в неприятной ситуации: наш контрагент в статусе ИП переехал в регион с низкой ставкой, а налоговая признала его нам подконтрольным, и теперь мы должны компенсировать ФНС ущерб от того, что ИП воспользовался разрекламированной льготой», — рассказал Андрей Павлов из Zenden.

Меры «деофшоризации»

Те регионы, которые вводят преференции не для развития отдельных зон, а повсеместно, фактически «демпингуют» и «потворствуют легализации схем по оптимизации налогообложения», категоричен Юрий Коробов. Субъекты, откуда переезжают предприниматели, теряют доходы, а чиновники принимающих регионов просто отчитываются о наблюдаемом росте предпринимательской активности, сетует он. Пока не будет единых налоговых ставок во всех регионах, всегда найдутся умники, которые захотят испытать удачу в погоне за снижением налогов, считает предприниматель.

Запрещать регионам вводить пониженные ставки УСН не стоит, не согласен Дмитрий Костальгин из Taxadvisor.

«Это было бы все равно что отменить НДС, потому что через вычеты жулики воруют деньги из бюджета. У регионов все-таки должны быть инструменты для стимулирования предпринимательской активности», — добавил он.

«Опора России» — против «поголовного наказания» нарушителей.

«Главное — не убить предпринимательскую инициативу. «Лучше, чтобы ФНС и Минфин дали четкие разъяснения, что можно, а что нельзя», — подчеркивает исполнительный директор бизнес-объединения Андрей Шубин. «Некоторые предприниматели регистрируются по разным регионам не от хорошей жизни, а ищут, как лишнюю копейку оставить для своего бизнеса», — солидарна Елена Дыбова.

Минфин и ФНС должны разъяснить регионам, что закон разрешает им устанавливать пониженные ставки отдельным категориям налогоплательщиков, и критерием такой категории не может быть регистрация или постановка на учет в регионе в определенный период.

«Совместно с прокуратурой налоговая служба должна обеспечить выполнение этой нормы на территории всей страны, то есть добиться внесения изменений в региональные законы. Если эти действия не дадут должного результата, необходимо начать работу по формированию понятия регионального налогового резидентства, чтобы связать предоставление налоговых преференций с местом фактического осуществления деятельности», «Нужно обязать платить налоги по УСН по месту реального осуществления коммерческой деятельности — по адресу регистрации кассового аппарата».

Среди последствий «офшоризации» регионов, кроме недобросовестной конкуренции, — «усиление аппетита к дроблению бизнеса, разрушение цельности налоговой системы страны, а также то, что в дальнейшем неизбежно начнется ретроспективная ревизия и за это заплатит, как и ранее в таких случаях, бизнес, а не чиновники».

Источник Forbes Russia

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