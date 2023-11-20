Логотип proffnalog
proffnalog
Прокуратура

Генпрокуратура будет следить за бизнесом и налоговиками

Прокуроры будут контролировать процессы взаимодействия ФНС и бизнеса, в том числе по возбуждению дел о налоговых преступлениях.
56

Приказ Генпрокуратуры России от 24.10.2023 № 736 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в налоговой сфере»

В целях совершенствования практики прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах, принимая во внимание актуальность данного направления, продиктованную экономическими изменениями прокурорам надлежит:

  • Осуществлять надзор за законностью правовых актов по вопросам налогов и сборов, за исполнением законов налоговыми органами, органами власти, местного самоуправления, военного управления, за соблюдением прав и законных интересов юридических лиц и ИП, уплачивающих налоги, сборы и страховые взносы, в том числе в части предоставления им мер поддержки.

  • Уделять особое внимание обеспечению законности при расследовании уголовных дел и рассмотрении материалов о противоправных деяниях в налоговой сфере, работе по противодействию регистрации коммерческих организаций, создаваемых без цели ведения предпринимательской деятельности.

Прокурорам:

  • Осуществлять постоянный мониторинг состояния законности в области налоговых правоотношений и информационное взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными и контролирующими органами.

  • обратить внимание на случаи превышения полномочий и несвоевременного приведения в соответствие с федеральным законодательством региональных и муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах.

  • Обеспечить системный надзор за государственной регистрации юридических и иных лиц, ликвидации номинальных организаций (фирм-однодневок, технических организаций и других юридических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, не сдающих налоговую отчетность, не уплачивающих налоги, отсутствующих по месту регистрации),

  • взыскании налогов и сборов, возмещении ущерба, в том числе в порядке субсидиарной ответственности, применении мер ответственности за допущенные правонарушения,

  • исполнении ими обязанности в соответствии со статьей 32 НК по направлению материалов в следственные органы.

  • Пресекать факты дублирования контрольных мероприятий и оказания административного давления на хозяйствующие субъекты, необоснованного вмешательства в их экономическую деятельность и незаконного применения мер принуждения и ответственности.

  • Организовать сбор, накопление и обработку информации о нарушениях прав налогоплательщиков и других участников правоотношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, включая сведения, поступившие от граждан, субъектов предпринимательской деятельности, общественных организаций.

  • Обеспечить строгое исполнение требований закона при санкционировании ареста имущества налогоплательщиков-организаций в соответствии со статьей 77 НК.

  • Ежеквартально проводить проверки в территориальных подразделениях ФССП России, обратив внимание на соблюдение порядка исполнения постановлений налоговых органов о взыскании налогов или сборов за счет имущества налогоплательщика-организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента, а также судебных решений о взыскании ущерба, причиненного налоговыми преступлениями и правонарушениями.

  • Вступать в дела по спорам, инициированным в целях уклонения от обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. Не допускать использования судебных процедур для искусственного уменьшения задолженности по обязательным платежам, в том числе при фиктивном банкротстве организаций.

  • Исходить из того, что в соответствии с частью 1.3 статьи 140 УПК поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке части 3 статьи 32 НК.

  • При оценке достаточности оснований для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении тщательно изучать результаты налоговых проверок, оперативно-розыскной деятельности, а также полученные в ходе доследственных мероприятий объективные данные, указывающие на признаки преступления (либо их отсутствие).

  • При выявлении фактов привлечения фирм-однодневок к выводу и хищению денежных средств, выделенных на реализацию государственного оборонного заказа и мероприятий федеральных целевых программ, а также их легализации (отмывания) в обязательном порядке давать им уголовно-правовую оценку, в том числе направлять в органы предварительного расследования материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 187, 200.1, 285.4 УК и другими, контролировать законность принятых процессуальных решений.

Коротко и по сути тут ➡️ @proff_nalog

Комментарии

3
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    прокуратура будет нам помогать??😀

    • Логотип proffnalog
      proffnalog 1 час назад

      Думаю что помогать она будет пополнять бюджет))

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Больше прокуроров умных и образованных!!!!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .

Банки Израиля начали ограничивать операции по счетам российских инвесторов

Израильские банки о рисках ограничений начали предупреждать многих своих клиентов еще на прошлой неделе, в результате чего те успели продать свои активы, подпадающие под сегрегацию.

3
Интернет и IT

Запрет на регистрацию в рунете через иностранную почту могут отложить до 2025 года

В Госдуму внесли законопроект об авторизации на российских сайтах через зарубежные сервисы. Депутаты предложили разрешить до 1 января 2025 года авторизацию интернет-пользователей через иностранные сервисы.

9

Календарь вебинаров

29
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Telega.in
Telega.in
Ведение бизнеса

Как Телеграм-блогеру зарабатывать законно и стать самозанятым

Развивая свой канал или сайт в Интернете, блогеры получают гонорары за размещение в них рекламы. А как известно, любая деятельность, которая приносит доход, считается предпринимательской и требует официальной регистрации в соответствующем статусе.

Как Телеграм-блогеру зарабатывать законно и стать самозанятым
9
Сальдо ЕНС

Почему положительно сальдо ЕНС — это тоже плохо

Положительное сальдо ЕНС привлекает такое же внимание налоговиков, как и отрицательное, поэтому эксперт рекомендует чаще запрашивать информацию о сальдо и держать его на нуле.

33
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Налоговики начали начислять пени компаниям и ИП. Издатель «Клерка» и рваные колготки. Контент НЕ 18+ /БухТуб

Стало известно, почему вашу декларацию могут не провести на ЕНС, мораторий на трудовые проверки могут отменить, как издатель «Клерка» из дома сбегала — в новом выпуске БухТуб.

12

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип ВДГБ
ВДГБ

«1С:Управление торговлей» — автоматизация торгового предприятия 

От эффективного управления продажами и бесперебойной работы торговли зависит прибыльность всего предприятия. «1С:Управление торговлей» — решение, с помощью которого можно автоматизировать основные бизнес-процессы компании. Программа помогает управлять отношениями с клиентами, контролировать закупки и продажи товаров, а также анализировать эффективность торговых операций.

«1С:Управление торговлей» — автоматизация торгового предприятия 
10
Экономические преступления

Из размера хищения теперь будут исключать суммы удержанного НДФЛ

Конституционный суд заметил, что уголовный кодекс не дает однозначного ответа, включать ли уплаченный НДФЛ в размер хищения. Теперь это исправили, налог учитывать не будут.

22

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Такском
Такском
Налоговые проверки

Ответ на требование ИФНС: как рассчитать сроки и оформить письмо

ИФНС присылает требования, когда у нее возникают вопросы к налогоплательщику. Служба может запросить пояснения к декларациям или подтверждающие документы по сделке. Это стандартные, рабочие моменты. Пугаться не нужно, но и игнорировать запросы налоговиков не стоит — это чревато штрафами и блокировкой счета.

Ответ на требование ИФНС: как рассчитать сроки и оформить письмо
35
Воинский учет

Нужно ли вставать на учет в военкомат, если в компании нет военнообязанных сотрудников

Организациям придется вставать на воинский учет, даже если в них работают негодные к воинской службе мужчины и невоеннообязанные женщины.

141
Логотип Клерк
Клерк
Лимиты по УСН

Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году

Новые лимиты, сроки сдачи уведомлений по ЕНП и уплаты авансовых платежей в 2024 году — забирайте в закладки.

Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году
47
Первичные документы

Как заверить копию документа в 2023 году

Копии документов может заверить руководитель компании или представитель по доверенности, но в некоторых ситуациях могут потребоваться документы, заверенные нотариально. Как правильно заверить копию документа — читайте в статье.

Иллюстрация: freepik/freepik
6,8 тыс.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Зарплата

В 2024 размер МРОТ будет составлять 19 242 рубля

Минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5%. Повышение зарплаты затронет 4,8 млн человек.

89
Личные финансы

Как купить квартиру в Стамбуле

Стамбул — место, которое многие мечтают назвать своим домом. Этот город окутан экзотической аурой, богат историческими достопримечательностями и культурным разнообразием, что захватывает дух. Однако помимо своей великолепной природы и архитектуры, Стамбул также известен как один из самых доступных для проживания городов в Европе.

Как купить квартиру в Стамбуле
50

Разборы законов

1 042
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Где проще всего получить гражданство в 2023-2024 году для Россиян? Страны с наиболее лояльным законодательством и инвест программами

В данной статье мы рассмотрим Турцию, Кыргызстан, Австрию, Кипр, Португалию и Аргентину, оценим преимущества и условия, необходимые для получения нового гражданства.

Где проще всего получить гражданство в 2023-2024 году для Россиян? Страны с наиболее лояльным законодательством и инвест программами
21
Налоговые проверки

Налоговая придет с проверкой к тем, кто рекламирует свой бизнесе

Инспекторы активно используют информацию из СМИ и книг предпринимателей, которые пишут о своем деле. Меньше рассказывайте о своем бизнесе, иначе привлечете внимание ФНС

136
Логотип SmartConsulting
SmartConsulting

Программа 1С сложна и неэффективна: правда или миф

Часто среди предпринимателей мы слышим о том, что 1С — полезная штука, но разобраться в ней сложно. Мы собрали несколько самых популярных мифов об этой программе. В статье постараемся их опровергнуть.

Программа 1С сложна и неэффективна: правда или миф
29
Бесплатно с НДФЛ

Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: обзор нюансов + разъяснения Минфина

В общем случае минимальный срок владения жильем для целей его продажи без НДФЛ – 5 лет. В ряде случаев – 3 года. Но семьи с 2 и более детьми могут продать свое жилье хоть сразу после покупки и НДФЛ не будет. Для этой льготы должны выполняться определенные условия.

Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: обзор нюансов + разъяснения Минфина
1,3 тыс.
Банкротство физических лиц

38 человек в день обращались за внесудебным банкротством в ноябре

С 3 ноября изменились условия для прохождения внесудебного банкротства, за это время популярность процедуры выросла на 26%. Списывать долги начали пенсионеры и получатели социальных пособий.

32
Логотип proffnalog
proffnalog
Прокуратура

Генпрокуратура будет следить за бизнесом и налоговиками

Прокуроры будут контролировать процессы взаимодействия ФНС и бизнеса, в том числе по возбуждению дел о налоговых преступлениях.

3
56
Логотип KL
KL
Интернет и IT

Как научить сотрудников серьезно относиться кибербезопасности

Зачастую причиной инцидентов информационной безопасности становятся банально неаккуратные действия рядовых сотрудников. Ошиблись, не уделили внимание, не знали — а в итоге корпоративные сервисы оказались под угрозой. Чтобы такого не случалось, руководитель должен донести до персонала, насколько кибербезопасность важна для компании.

Как научить сотрудников серьезно относиться кибербезопасности
26