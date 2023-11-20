Генпрокуратура будет следить за бизнесом и налоговиками

Приказ Генпрокуратуры России от 24.10.2023 № 736 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в налоговой сфере»

В целях совершенствования практики прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах, принимая во внимание актуальность данного направления, продиктованную экономическими изменениями прокурорам надлежит:

Уделять особое внимание обеспечению законности при расследовании уголовных дел и рассмотрении материалов о противоправных деяниях в налоговой сфере, работе по противодействию регистрации коммерческих организаций, создаваемых без цели ведения предпринимательской деятельности.

Осуществлять надзор за законностью правовых актов по вопросам налогов и сборов, за исполнением законов налоговыми органами, органами власти, местного самоуправления, военного управления, за соблюдением прав и законных интересов юридических лиц и ИП, уплачивающих налоги, сборы и страховые взносы, в том числе в части предоставления им мер поддержки.

Прокурорам:

Осуществлять постоянный мониторинг состояния законности в области налоговых правоотношений и информационное взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными и контролирующими органами.

обратить внимание на случаи превышения полномочий и несвоевременного приведения в соответствие с федеральным законодательством региональных и муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах.

Обеспечить системный надзор за государственной регистрации юридических и иных лиц, ликвидации номинальных организаций (фирм-однодневок, технических организаций и других юридических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, не сдающих налоговую отчетность, не уплачивающих налоги, отсутствующих по месту регистрации),

взыскании налогов и сборов, возмещении ущерба, в том числе в порядке субсидиарной ответственности, применении мер ответственности за допущенные правонарушения,

исполнении ими обязанности в соответствии со статьей 32 НК по направлению материалов в следственные органы.

Пресекать факты дублирования контрольных мероприятий и оказания административного давления на хозяйствующие субъекты, необоснованного вмешательства в их экономическую деятельность и незаконного применения мер принуждения и ответственности.

Организовать сбор, накопление и обработку информации о нарушениях прав налогоплательщиков и других участников правоотношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, включая сведения, поступившие от граждан, субъектов предпринимательской деятельности, общественных организаций.

Обеспечить строгое исполнение требований закона при санкционировании ареста имущества налогоплательщиков-организаций в соответствии со статьей 77 НК.

Ежеквартально проводить проверки в территориальных подразделениях ФССП России, обратив внимание на соблюдение порядка исполнения постановлений налоговых органов о взыскании налогов или сборов за счет имущества налогоплательщика-организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента, а также судебных решений о взыскании ущерба, причиненного налоговыми преступлениями и правонарушениями.

Вступать в дела по спорам, инициированным в целях уклонения от обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. Не допускать использования судебных процедур для искусственного уменьшения задолженности по обязательным платежам, в том числе при фиктивном банкротстве организаций.

Исходить из того, что в соответствии с частью 1.3 статьи 140 УПК поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке части 3 статьи 32 НК.

При оценке достаточности оснований для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении тщательно изучать результаты налоговых проверок, оперативно-розыскной деятельности, а также полученные в ходе доследственных мероприятий объективные данные, указывающие на признаки преступления (либо их отсутствие).