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Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ФСБ, МВД, СК и ФНС проводят обыски в Москве и Подмосковье по делу об уклонении от уплаты НДС. По данным следствия, услуги по «бумажному» НДС распространялись телеграм-ботами. Ущерб от работы площадки оценивается в 9 млрд руб.
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Площадка по продаже фирм-однодневок и фиктивному начислению НДС работала в Центральном федеральном округе, в частности в Москве и Московской области.

В ФНС это также подтвердили, сообщив, что установлены все участники схемы: непосредственные исполнители, которые обеспечивали техподдержку, и их клиенты. В ближайшее время налоговики передадут все материалы для возбуждения уголовных дел, заявили в ФНС.

В частности, услугами площадки пользовались компании, в том числе получавшие бюджетное финансирование и исполнявшие государственные контракты, ущерб от работы площадки составил 9 млрд руб., рассказал один из источников.

«Незаконные услуги распространялись посредством телеграм-ботов и рассылок клиентам, ранее обращавшимся за покупкой фирм-однодневок», — описал он принцип работы организаторов схемы.

По установленным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 187 Уголовного кодекса о неправомерном обороте средств платежей.

Обыски по этому делу, в частности, идут в офисах индивидуального предпринимателя Татьяны Андрейчук, ее мужа Юрия Андрейчука и по адресам места жительства обоих, говорит один из источников, отмечая, что в следственных действиях принимают участие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, МВД, Следственного комитета и Федеральной налоговой службы. «Обыскивают также компании, являющиеся клиентами налоговых консультантов».

«ИП Андрейчук подозревают в участии в формировании так называемого бумажного НДС и создании условий для неуплаты налогов ее клиентам. Идет проверка на предмет вовлечения предпринимателем компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов», — сообщил источник.

В ФНС подтвердили участие в следственных действиях, уточнив, что те проводятся по десяти адресам в Москве и Московской области и направлены «на пресечение фактов предоставления услуг по незаконной налоговой оптимизации».

Ситуации, когда налогоплательщики «сами себе конструируют ремесленным методом схему по НДС», стали редкостью, а нелегальная деятельность по возмещению этого налога сейчас сосредоточена вокруг специализированных теневых площадок, говорил ранее в интервью РБК руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Он предупредил пользователей таких площадок, что «в тот момент, когда площадка вскрывается и доказывается схемность ее использования даже одним налогоплательщиком, за ним сразу вскрываются все остальные, кто пользовался этой площадкой, по шаблонному методу».

«Это риски, которые на себя берут налогоплательщики, не очень ощущая их в момент использования, а потом на них это сваливается серьезными последствиями», — сказал Егоров.

Что такое «бумажный» НДС

НДС — самый собираемый налог в России. Это крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Сколько НДС компания должна заплатить в бюджет, рассчитывается так: НДС «исходящий» (который компания начислила своим контрагентам при продаже товаров/работ/услуг) минус НДС «входящий» (его предъявляют продавцы товаров/работ/услуг, а фирма как покупатель или заказчик оплачивает).

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате.

Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности. «Бумажный» НДС — устаревшая схема. В 2015 году Федеральная налоговая служба запустила автоматизированную систему АСК НДС-2. Сравнивая счета-фактуры и декларации, она автоматически выявляет налоговые разрывы. Помимо доначисления налога нарушителей штрафуют на 20–40% от суммы недоимки.

Благодаря автоматизированным проверкам налоговый разрыв по НДС в России уменьшился до 0,4%, это самый низкий показатель в мире. Причем еще в 2016 году он составлял 8%.

Источник РБК

С уважением @proff_nalog

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