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Обзоры для бухгалтера

ФНС раскрыла отрасли с наибольшим ростом доначислений налогов

Какие компании и типы операций оказались в фокусе внимания налоговой. Обзор для руководителя и бухгалтера.
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По итогам 2023 года сумма доначислений налогов после выездных проверок компаний снизилась на 31%, раскрыла ФНС. Однако среди отдельных отраслей «средний чек» доначислений вырос в разы.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2023 году в ходе выездных проверок доначислила компаниям налогов (без учета штрафов и пеней) на 301,4 млрд руб. Об этом говорится в статистическом отчете ФНС. По сравнению с 2022 годом, когда объем доначислений установил рекорд, результат снизился на 31% с 435,7 млрд руб. (с учетом налоговых санкций и пеней тогда было собрано 666,2 млрд руб.).

Количество выездных проверок организаций в прошлом году тоже резко снизилось — в 1,8 раза относительно 2022 года (9,4 тыс. проверок), до 4,96 тыс. (в статистику включаются проверки, завершенные в отчетном году). Глава ФНС Даниил Егоров ранее объяснял такую динамику автоматизацией процедур контроля и применением риск-анализа.

В пресс-службе ФНС эти цифры подтвердили и подчеркнули, что снижение суммы доначислений по результатам выездных проверок в первую очередь связано с сокращением их количества практически вдвое. «Последние годы внимание налоговых органов смещено на аналитическую работу и диалог с налогоплательщиком, направленный на отказ от применяемых схем уклонения и уточнение налоговых обязательств без назначения выездных налоговых проверок», — поясняют в ведомстве.

Число выездных налоговых проверок последовательно снижается все последние годы, но средний размер доначислений в расчете на одну проверку, напротив, растет. В 2023 году «средний чек» по выездной налоговой проверке всех организаций (без учета пеней и штрафов) вырос на 31%, до 60,8 млн руб. (с 46,4 млн годом ранее). В 2022 году рост средней суммы доначисления налогов организациям составлял 35%.

По отдельным категориям «крупнейших налогоплательщиков» сумма и средний размер доначислений в 2023 году по итогам выездных проверок выросли в разы.

В каких отраслях «средний чек» доначислений вырос

ФНС публикует данные в разрезе межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам. В 2023 году средний размер доначислений в рамках одной проверки по инспекции № 2 (осуществляет администрирование организаций в сфере добычи нефти и газа, производства нефтепродуктов, оптовой торговли нефтью, а также общие функции валютного контроля) вырос на 253% — с 529,8 млн до 1,87 млрд руб. Совокупный объем доначислений инспекции № 2 увеличился на 224% — с 6,4 млрд до 20,58 млрд руб. Число контрольных мероприятий по этим компаниям, напротив, сократилось — на 8% за год.

В 2023 году на предприятия в области добычи нефти и газа пришлось 11,36 трлн руб. поступивших в бюджеты федеральных налогов и сборов, или 32% всех таких сборов.

Какие налогоплательщики относятся к крупнейшим

Крупнейшими налогоплательщиками ФНС считает два типа организаций: с годовыми доходами свыше 35 млрд руб. (администрированием их налоговых платежей занимаются восемь межрегиональных инспекций — именно их деятельность рассматривается в данном материале) и годовыми доходами в диапазоне 10–35 млрд руб. (администрированием их налоговых платежей занимаются 13 межрайонных инспекций). В 2023 году насчитывалось 3,16 тыс. таких компаний, они обеспечили 60% совокупных налоговых поступлений в бюджет.

В лидерах по росту среднего размера доначислений в рамках одной проверки также оказалась инспекция № 4, которая курирует крупнейшие компании в сфере производства машин, транспортных средств, оборудования, техники (в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса). В 2023 году показатель увеличился на 171% — с 269 млн до 728,9 млн руб. Совокупные доначисления по крупнейшим налогоплательщикам в этих отраслях росли меньшими темпами — на 22%, с 5,4 млрд до 6,6 млрд руб., а количество проверок сократилось в полтора раза.

Заметный рост средних доначислений по одной проверке — на 37% (со 196 млн до 269 млн руб.) — также фиксировался по инспекции № 1 (осуществляет администрирование крупнейших компаний с долей иностранного участия выше 50% в сфере оптовой и розничной торговли, металлургии, химии, электроэнергии). Однако совокупный размер начислений по отрасли, напротив, сократился на 45% (с 4,9 млрд до 2,7 млрд руб.), а количество контрольных мероприятий упало на 60%.

Размер доначислений на одну выездную налоговую проверку зависит от величины конкретных рисков, выявленных в ходе проверки конкретного крупнейшего налогоплательщика за проверяемые налоговые периоды по определенным сделкам, и с учетом различия осуществленных сделок за разные периоды может существенно отличаться, объяснили в ФНС.

Доначисления 2023 года могут быть результатом проверок, открытых в 2022 году или даже в 2021-м. Поскольку глубина выездных проверок составляет три года, доначисления по факту могут быть за периоды четырех- и пятилетней давности.

ФНС также проводит камеральные проверки (проверки соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую инспекцию, либо документов, которые имеются у налогового органа) — по их итогам в 2023 году начислено 80,1 млрд руб. Однако выездные проверки считаются наиболее «конфликтными» в том смысле, что именно тогда происходят те доначисления, когда компания не согласилась с претензиями налоговой до начала проверки.

Почему растет средний размер доначислений

В последние годы контроль смещается в сторону предпроверочного этапа, где задача налоговых органов еще задолго до начала выездных проверок — тщательно изучить профиль налогоплательщика и выявить потенциальные нарушения. В результате объем собранных налогов по результатам контрольно-побудительной работы сегодня превышает объем доначислений по выездным проверкам. По данным презентации ФНС, в 2023 году по итогам аналитической работы в бюджет фактически поступило 218 млрд руб., а по результатам выездных проверок — 141 млрд (поступления не совпадают с начислениями по разным причинам — например, потому что компании могут оспаривать начисления или могут становиться банкротами, что затрудняет взыскание с них налоговых долгов).

«С целью увеличить доходы бюджета Минфин заявлял об основном упоре <...> на усилении администрирования. У ФНС и конкретных инспекций есть плановые показатели по собираемости. Часто налоги доначисляют тем, кто сможет заплатить». В значительной степени фокус налоговой службы сейчас направлен на трансграничные сделки внутри групп компаний, и особенно тщательно проверяются иностранные организации, которые приняли решение уйти из России, что ложится бременем на новых собственников.

Налоговые органы переквалифицируют внутригрупповые займы в инвестиции, оспаривают применение налоговых льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами за периоды, когда соглашения еще действовали. В текущем году больше проверять и доначислять позволит ужесточение законодательства о трансфертном ценообразовании.

В 2024 году тренд на усиление контроля сохранится, заявление Минфина о необходимости «улучшения администрирования». «На практике видно, что налоговые органы активно взялись за выполнение этой задачи, контроль за отдельными отраслями ужесточился в разы».

Например, с начала 2024 года одна за другой открываются выездные проверки в компаниях пивной отрасли, которые ранее не привлекали особого внимания со стороны налоговых органов.

Глава ФНС говорил в интервью РБК, что в плане улучшения собираемости налогов в ФНС идут «определенные внедрения по управлению системой рисков по различным схемным операциям». По его словам, это относится к трем основным налогам: НДС, акцизы и налог на прибыль плюс связанные в расходной части с НДС вычеты. В прошлом году, в частности, ФНС вместе с другими органами выявила схемные операции в ресторанной отрасли, производстве этилового спирта и пива.

В каких отраслях доначисления снижаются

В некоторых налоговых инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам в 2023 году снизился средний размер доначислений, следует из данных ФНС. Так, у инспекции № 7, которая курирует крупнейшие организации в сфере IT и связи, этот показатель упал на 71% (с 256 млн до 74 млн руб.). А совокупный размер доначислений снизился еще сильнее — на 95%.

В отношении IT-компаний действует мораторий на выездные налоговые проверки до 3 марта 2025 года. Однако де-факто проверки все равно возможны по специальным решениям руководства вышестоящего налогового органа или центрального аппарата ФНС. Завершение моратория усилит внимание налоговой к сектору — особенно в контексте существующих льгот (до 2024 года включительно для IT-компаний действует налог на прибыль со ставкой 0%, а также сниженный тариф страховых взносов — 7,6%). «В 2025 году, по окончании моратория, IT-компании ожидают достаточно плотные проверки».

Сокращение «среднего чека» доначислений отмечается и в инспекции № 5 (добыча полезных ископаемых, за исключением нефти и газа) — на 66%, с 590 млн до 198 млн руб. Как и у крупнейших IT-компаний, совокупные доначисления по отрасли просели еще глубже — на 76%.

Это «взрослая» индустрия, где представлены крупные игроки, которые стремятся к предсказуемости и, соответственно, используют консервативный подход в налоговой политике. Большинство из них, в частности, рассматривают или уже вступили в налоговый мониторинг. По данным ФНС, число участников налогового мониторинга в 2023 году достигло 445 компаний, они обеспечили 21% налоговых поступлений в бюджет. Он заменяет обычные проверки на онлайн-взаимодействие при помощи удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика.

«Назначение выездных налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков осуществляется с применением риск-ориентированного подхода только в случае выявления в ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий предполагаемых налоговых рисков. При этом приоритетом является раскрытие крупнейшим налогоплательщикам выявленных рисков для обеспечения возможности их самостоятельной оценки и добровольного уточнения налоговых обязательств», — резюмировали в ФНС.

Источник РБК

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