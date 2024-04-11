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ФНС опубликовала письмо с разъяснениями, как ИП в 2024 году могут уменьшить налоги по УСН «доходы» и ПСН на страховые взносы в размере 1%

О возможности уменьшения налога, уплачиваемого в связи с применением УСН и/или ПСН на подлежащие уплате страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб.
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Номер: СД-4-3/4104@
Дата письма: 08.04.2024
Дата публикации: 09.04.2024
Категория (тематика) письма: Упрощенная система налогообложения, Патентная система налогообложения

Ответ:

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими обращениями налогоплательщиков по вопросу о возможности уменьшения налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) и/или патентной системы налогообложения (далее – ПСН) на подлежащие уплате страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб., сообщает следующее

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, подлежащую уплате в данном налоговом периоде в соответствии со статьей 430 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.2 статьи 346.51 Кодекса налогоплательщики ПСН вправе уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, подлежащую уплате в соответствии со статьей 430 Кодекса в календарном году периода действия патента.

Письмом ФНС России от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@, разъяснялось, что для целей уменьшения налога (авансовых платежей по налогу) по УСН за налоговый период (отчетные периоды) 2023 года и/или налога по ПСН за налоговый период 2023 года, на страховые взносы, исчисленные в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, за расчетный период 2023 года, уплата которых в соответствии с пунктом 2 статьи 432 Кодекса должна быть осуществлена не позднее 01.07.2024, такие страховые взносы могут быть признаны налогоплательщиком подлежащими уплате как в 2023 году, так и в 2024 году.

Учитывая изложенное, в аналогичном порядке следует учитывать указанные страховые взносы за последующие расчетные периоды.

Таким образом, для целей уменьшения налога (авансовых платежей по налогу) по УСН и/или налога по ПСН, страховые взносы, исчисленные в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, за расчетный период 2024 года, уплата которых в соответствии с пунктом 2 статьи 432 Кодекса должна быть осуществлена не позднее 01.07.2025, могут быть признаны по выбору налогоплательщика подлежащими уплате как в 2024 году, так и в 2025 году.

При этом указанная сумма страховых взносов, на которые налогоплательщиком уменьшен налог (авансовые платежи по налогу) по УСН за налоговый период (отчетные периоды) 2024 года и/или налог по ПСН за налоговый период 2024 года, повторно не учитывается при уменьшении налога (авансовых платежей по налогу) по УСН за налоговый период (отчетные периоды) 2025 года и/или налога по ПСН за налоговый период 2025 года.

Например:

Налогоплательщик в 2024 и 2025 годах применяет УСН с объектом налогообложения в виде доходов.

Доходы налогоплательщика от предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется УСН, составили:

  • 1 000 000 руб. за 2024 год;

  • 1 500 000 руб. за 2025 год.

Страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб., за 2024 год составляют 7 тыс. рублей ((1 000 000 – 300 000) * 1%).

Сумма налога, исчисленная по УСН, за налоговые периоды 2024 и 2025 годов следующая:

  • 60 тыс. рублей за 2024 год (1 000 000 * 6%);

  • 90 тыс. рублей за 2025 год (1 500 000 * 6%).

При этом налогоплательщик уменьшил налог по УСН за 2024 год только на 5 тыс. рублей из 7 тыс. рублей исчисленных страховых взносов в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, за 2024 год.

В указанной ситуации налогоплательщик вправе использовать оставшуюся сумму указанных страховых взносов в размере 2 тыс. рублей при уменьшении налога (авансовых платежей) по УСН за налоговый период (отчетные периоды) 2025 года.

Сумма страховых взносов в размере 5 тыс. руб., учтенная при исчислении налога по УСН за 2024 год, повторно не учитывается при уменьшении налога (авансовых платежей) по УСН за налоговый период (отчетные периоды) 2025 года.

Ранее письмом ФНС России от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@ разъяснялось, что такие страховые взносы за расчетный период 2023 года, уплатить которые следует не позднее 1 июля 2024 года, могут быть учтены в счет уменьшения налога как в 2023, так и в 2024 году.

❗️ В аналогичном порядке следует учитывать указанные страховые взносы за последующие расчетные периоды.

📌 Например, страховые взносы в размере 1 % с доходов, превышающих 300 тыс. руб., за расчетный период 2024 года (срок уплаты – 1 июля 2025 года) могут быть учтены в уменьшение налогов по УСН/ПСН как за 2024 год, так и за 2025 год.

Источник ТГ ФНС России

С уважением ТГ канал Proff Налог

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ФНС опубликовала письмо с разъяснениями, как ИП в 2024 году могут уменьшить налоги по УСН «доходы» и ПСН на страховые взносы в размере 1%

О возможности уменьшения налога, уплачиваемого в связи с применением УСН и/или ПСН на подлежащие уплате страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб.

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