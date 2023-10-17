8 интересных фактов о цифре 8. Напряги мозги!

Ну и не забываем напрягать мозги! Пятничное задание для бухгалтеров.

Интересный факт.

Летние Олимпийские игры в Пекине начались 8 августа 2008 года в 8 часов, 8 минут и 8 секунд.

Не слишком ли много восьмерок? Отнюдь нет. Восьмерок много не бывает, особенно в Китае.

Ведь в Поднебесной цирфа 8 — это основа мироустройства.

Как вы уже могли догадаться, наше сегодняшнее задание связано с цифрой восемь.

И прежде, чем перейти непосредственно к напряжению мозга, прочитайте восемь интересных фактов о цифре 8.

В солнечной системе 8 планет; В астрологии число 8 символизирует планету Сатурн, которая также называется планетой Судьбы; Атомный номер кислорода равен 8 (самый распространенный химический элемент на планете Земля); В математике, кривая, имеющая вид восьмерки, называется Лемниската Бернулли (от греч. lemniskos — повязка, лента); Восемь — это совершенный куб (2^3 = 8). Совершенный куб - любое натуральное число, кубический корень которого равен целому числу; Восьмерка — единственный куб, на единицу меньше квадрата (8 = 3^2 — 1); Цифра 8 стоит в ряду 4 8 15 16 23 42, которое появляется в сериале «Остаться в живых». Совпадение? — Не думаю! Символ бесконечности не имеет к восьмерке никакого отношения, они просто похожи))

Непосредственно задание.

Запишите восемь восьмерок таким образом, чтобы получилась тысяча.

Ответ пишите в комментарии.

Владислав Савушкин, с заботой о вашем бизнесе.