8 интересных фактов о цифре 8. Напряги мозги!

Интересный факт.
Летние Олимпийские игры в Пекине начались 8 августа 2008 года в 8 часов, 8 минут и 8 секунд.
Не слишком ли много восьмерок? Отнюдь нет. Восьмерок много не бывает, особенно в Китае.
Ведь в Поднебесной цирфа 8 — это основа мироустройства.
Как вы уже могли догадаться, наше сегодняшнее задание связано с цифрой восемь.
И прежде, чем перейти непосредственно к напряжению мозга, прочитайте восемь интересных фактов о цифре 8.
В солнечной системе 8 планет;
В астрологии число 8 символизирует планету Сатурн, которая также называется планетой Судьбы;
Атомный номер кислорода равен 8 (самый распространенный химический элемент на планете Земля);
В математике, кривая, имеющая вид восьмерки, называется Лемниската Бернулли (от греч. lemniskos — повязка, лента);
Восемь — это совершенный куб (2^3 = 8). Совершенный куб - любое натуральное число, кубический корень которого равен целому числу;
Восьмерка — единственный куб, на единицу меньше квадрата (8 = 3^2 — 1);
Цифра 8 стоит в ряду 4 8 15 16 23 42, которое появляется в сериале «Остаться в живых».
Совпадение? — Не думаю!
Символ бесконечности не имеет к восьмерке никакого отношения, они просто похожи))
Непосредственно задание.
Запишите восемь восьмерок таким образом, чтобы получилась тысяча.
Ответ пишите в комментарии.
Владислав Савушкин, с заботой о вашем бизнесе.
Комментарии92
Наталья СухневаБухгалтер
888+88+8+8+8 = 1000 🙃
Владислав Савушкин
Отлично🚀
Один из вариантов раскрыт😉
Наталья СухневаБухгалтер
И тут началась интрига, один вариант, самый простой, из школьной программы раскрыли, ждем варианты от профи, уровнем повыше! 💪
Владислав Савушкин
А вы как думали? Не все так просто🙂
Напрягаем мозги на 110%😁
Владислав Савушкин
Какой факт про цифру 8 понравился больше всего?
Ирина
Факт, что в дате моего рождения наибольшее кол-во составляют 8-ки.
Наталья СухневаБухгалтер
Понравился Факт № 8 "Символ бесконечности не имеет к восьмерке никакого отношения, они просто похожи))"
По остальным фактам просто поверю на слово, своих таких знаний нет у меня ))).
Ну и захотелось посмотреть и проверить что за факт № 7 "Цифра 8 стоит в ряду 4 8 15 16 23 42, которое появляется в сериале «Остаться в живых». Совпадение? — Не думаю!" - не смотрела фильм.
Эх... начала комментарии, и пошла - ка я отсюдова, ибо нефиг )))
Не мой уровень.
ВикторияГлавный бухгалтер
Кстати, да!
Если символ бесконечности не имеет отношения к восьмерке, то и пункт 4 про лемнискату, тоже не работает. Потому что символ бесконечности и есть лемниската Бернулли
Владислав Савушкин
Лемниската по форме напоминает, имеет вид восьмерки🤓
ВикторияГлавный бухгалтер
Это бесполезный спор
Восьмерка на боку, это символ бесконечности
Владислав Савушкин
Всегда так и считал🙂
Ох уж мне эти интернетные факты раздора😀
Главный бухгалтер
Маленький сын математика:
— Папа, я забыл, как пишется цифра восемь?
— Бесконечность, повернутая на Пи пополам.
Владимир
(8888-888)/8
Владислав Савушкин
Красивый вариант😉
ВикторияГлавный бухгалтер
можно использовать функции и кубический корень?
Владислав Савушкин
Можно использовать весь мозговой, алгебраический и подручный инструментарий😀
Владимир
не ну это уже перебор, тем более для пятницы))))
Владислав Савушкин
Подождите, подождите!
Самое интересное начинается😀
Интересно посмотреть за полетом мысли и фантазии😀
ВикторияГлавный бухгалтер
Пока я искала как написать крень третьей степени почти мою идею уже написала Ольга ))
(куб корень (8)+8)все в кубе *cos(8-8)*(8-8)!*8/8
Владислав Савушкин
Ох ты ж🙊
Это мне на выходные домашнее задание проверить корректность вычисления😀
А вто знак "!" неужто факториал?🤓
ВикторияГлавный бухгалтер
Да это этот знак ))
0!=1
чего там на выходных считать то
* - умножение
cos(0)=1 тоже на всякий случай
Владислав Савушкин
Освежил в памяти первый семестр высшей математики.
Хотя в школе уже проходили такое.
Не так ли?
ВикторияГлавный бухгалтер
Да, так. В школе проходили
Владислав Савушкин
Точно-точно.
У меня учительница по математике была мировая! Елена Николаевна Яковлева.
Пятиминутки ее с заданиями...ууу🤓
Собственно говоря, так ее и называли в школе. Пятиминутка. УВАЖИТЕЛЬНО конечно😎
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Владислав, проверьте, пожалуйста ЛС)
ВикторияГлавный бухгалтер
У нас подобное было по физике в начале каждого урока, экспресс-контроль.
Главный бухгалтер
ну и как? задачку решили матрицами взять?
или на дифуравнения покусились?
даешь тензорную алгебру!
Главный бухгалтер
эээээээ , матушка.... Этак Вам и геометрию Лобачевского подай на десерт....
а на посошок ещё чё нить этакого захочется....
Теорема!
Гомоморфный образ группы изоморфен фактор группе по ядру гомоморфизма! Йоу!
Владислав Савушкин
Автор сего утверждения?🙃
Главный бухгалтер
Идут три девушки: Две красивые, а одна с мехмата, Две умные, а одна с филфака, Две трезвые, а одна с химфака.
ВикторияГлавный бухгалтер
Это девять девушек, вроде бы. Или это все одна компания, мехмат, филфак и химфак?
Владислав Савушкин
Какой институт уж тогда давайте выяснять🤓
ВикторияГлавный бухгалтер
Это МГУ, как мне кажется. Потому что мехмат это факультет МГУ именно, у меня оттуда был преподаватель, хотя СпбГУ тоже подходит
че сразу страшная
приглядитесь сначала, может ничего еще
а то как явлюсь во сне и не проснетесь...
Владислав Савушкин
Точно знаю, что через скалярное произведение векторов это не решить🤓
Хотя...
а мы не ищем легких путей
ВикторияГлавный бухгалтер
Кстати, 8 в двоичной системе это именно 1000.
Владислав Савушкин
И таки Да. Проверил🤓
ВикторияГлавный бухгалтер
Мы сделали из одной восьмерки тысячу )) Вот это мастерство!
Владислав Савушкин
Я даже не сомневался в этом😎
Джон Вокер
"Театральным жестом он распахнул ставни, предложил нам выглянуть и указал невдалеке, на углу между улочкой и бульварами, деревянный цветочный киоск.
— Господа, — сказал он. — Предлагаю вам самим отправиться и измерить эту будку. Вы увидите, что длина прилавка составляет 149 сантиметров, то есть одну стомиллиардную долю расстояния между Землей и Солнцем. Высота его задней стенки, разделенная на ширину окошка, дает нам 176/56, то есть 3,14. Высота фасада составляет девятнадцать дециметров, то есть равна количеству лет древнегреческого лунного цикла. Сумма высот двух передних ребер и двух задних ребер подсчитывается так: 190х2+176х2=732, это дата победы при Пуатье.[87] Толщина прилавка составляет 3,10 сантиметров, а ширина наличника окна — 8,8 сантиметров. Заменяя целые числа соответствующими литерами алфавита, мы получим C10H8, то есть формулу нафталина.
— Фантастика, — сказал я. — Сами мерили?
— Нет, — ответил Алье. — Но один подобный киоск был измерен неким Жан–Пьером Аданом. Воображаю, что все цветочные киоски должны строиться более или менее одинаково. С цифрами вообще можно делать что угодно. Если у меня имеется священное число 9, а я хотел бы получить 1314, то есть год сожжения Жака де Молэ — этот день дорог сердцу каждого, кто, подобно мне, составляет часть тамплиерской рыцарственной традиции, — что я делаю? Умножаю на 146 (это роковой год разрушения Карфагена). Как я пришел к этому результату? Я делил 1314 на два, на три и так далее, до тех пор покуда не отыскал подходящую дату. Я бы мог поделить 1314 и на 6,28, что составляет собой удвоение 3,14, и пришел бы к цифре 209. Ну что ж, в этот год примкнул к антимакедонской коалиции Аттал I, царь Пергама. Годится?"
Владислав Савушкин
Волшебные цифры🙂
Бух-оптимист
😂
Нет
Нет
.
...Так слушайте: номер паровоза, который нужно увести в депо в Лысую-на-Лабе, — четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Слушайте внимательно. Первая цифра — четыре, вторая — два. Теперь вы уже помните сорок два, то есть дважды два — четыре, это первая цифра, которая, разделённая на два, равняется двум, и рядом получается четыре и два. Теперь не пугайтесь! Сколько будет дважды четыре? Восемь, так ведь? Так запомните, что восьмёрка в номере четыре тысячи двести шестьдесят восемь будет по порядку последней. После того как вы запомнили, что первая цифра — четыре, вторая — два, четвёртая — восемь, нужно ухитриться и запомнить эту самую шестёрку, которая стоит перед восьмёркой, а это очень просто. Первая цифра — четыре, вторая — два, а четыре плюс два — шесть. Теперь вы уже точно знаете, что вторая цифра от конца — шесть; и теперь у вас этот порядок цифр никогда не вылетит из головы. У вас в памяти засел номер четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Но вы можете прийти к этому же результату ещё проще…
Главный бухгалтер
сколько захотели, столько и назвали планетами. Не одну сотню лет было 9. Потом одна стала не угодной (видимо набрала мало социальных баллов) - теперь 8.
Можно было бы и 7 оставить: число 7 тоже... не такое простое, с ним ещё больше магии
Владислав Савушкин
Дискуссионный момент. Согласен😉
Например?
Главный бухгалтер
например какую планету выкинуть из списка планет?
нашу ввп с одной мадам готовы выкинуть
8888/88-8/8
888/8-88/8
(кв.корень из 8 + 8)*(кв.корень из 8 + 8)*(кв.корень из 8 + 8) +8-8
и тд
Владислав Савушкин
Изящное решение🚀
ВикторияГлавный бухгалтер
куб корень нужен
точно
и второй вариант косой
пятница фигли
мозги набекрень
Владислав Савушкин
А их еще и напрягать приходится😁
Это вам не это...как говорится)))
я всю неделю золото в тоннах считала что вы от меня хотите
Владислав Савушкин
Неплохая у вас работенка) Золото тоннами считать😁
да ужжж работенка так себе
на дню по два раза стреляюсь и по три раза вешаюсь
Владислав Савушкин
Такие подробности можно опускать и говорить всем, что работаете с золотовалютными резервами😀
нене
не знаю никакие золото-валюты
сижу тут примус починяю
Владислав Савушкин
😀😎