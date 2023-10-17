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Бухгалтеры

8 интересных фактов о цифре 8. Напряги мозги!

Ну и не забываем напрягать мозги! Пятничное задание для бухгалтеров.
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8 интересных фактов о цифре 8. Напряги мозги!

Интересный факт.

Летние Олимпийские игры в Пекине начались 8 августа 2008 года в 8 часов, 8 минут и 8 секунд.

Не слишком ли много восьмерок? Отнюдь нет. Восьмерок много не бывает, особенно в Китае.

Ведь в Поднебесной цирфа 8 — это основа мироустройства.

Как вы уже могли догадаться, наше сегодняшнее задание связано с цифрой восемь.

И прежде, чем перейти непосредственно к напряжению мозга, прочитайте восемь интересных фактов о цифре 8.

  1. В солнечной системе 8 планет;

  2. В астрологии число 8 символизирует планету Сатурн, которая также называется планетой Судьбы;

  3. Атомный номер кислорода равен 8 (самый распространенный химический элемент на планете Земля);

  4. В математике, кривая, имеющая вид восьмерки, называется Лемниската Бернулли (от греч. lemniskos — повязка, лента);

  5. Восемь — это совершенный куб (2^3 = 8). Совершенный куб - любое натуральное число, кубический корень которого равен целому числу;

  6. Восьмерка — единственный куб, на единицу меньше квадрата (8 = 3^2 — 1);

  7. Цифра 8 стоит в ряду 4 8 15 16 23 42, которое появляется в сериале «Остаться в живых».

    Совпадение? — Не думаю!

  8. Символ бесконечности не имеет к восьмерке никакого отношения, они просто похожи))

Непосредственно задание.

Запишите восемь восьмерок таким образом, чтобы получилась тысяча.

Ответ пишите в комментарии.

Владислав Савушкин, с заботой о вашем бизнесе.

vladsavushkin

vladsavushkin

10 подписчиков

Комментарии

92
  • Логотип Natalia S.
    Natalia S.
    8 часов назад

    Наталья СухневаБухгалтер

    888+88+8+8+8 = 1000 🙃

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      8 часов назад

      Владислав Савушкин

      Отлично🚀

      Один из вариантов раскрыт😉

      • Логотип Natalia S.
        Natalia S.
        8 часов назад

        Наталья СухневаБухгалтер

        И тут началась интрига, один вариант, самый простой, из школьной программы раскрыли, ждем варианты от профи, уровнем повыше! 💪

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          8 часов назад

          Владислав Савушкин

          А вы как думали? Не все так просто🙂

          Напрягаем мозги на 110%😁

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          7 часов назад

          Владислав Савушкин

          Какой факт про цифру 8 понравился больше всего?

          • Логотип buhkompas
            buhkompas 7 часов назад

            Ирина

            Факт, что в дате моего рождения наибольшее кол-во составляют 8-ки. 

          • Логотип Natalia S.
            Natalia S.
            6 часов назад

            Наталья СухневаБухгалтер

            Понравился Факт № 8 "Символ бесконечности не имеет к восьмерке никакого отношения, они просто похожи))"

            По остальным фактам просто поверю на слово, своих таких знаний нет у меня ))).

            Ну и захотелось посмотреть и проверить что за факт № 7 "Цифра 8 стоит в ряду 4 8 15 16 23 42, которое появляется в сериале «Остаться в живых». Совпадение? — Не думаю!" - не смотрела фильм.

            Эх... начала комментарии, и пошла - ка я отсюдова, ибо нефиг )))

            Не мой уровень.

            • Логотип VikaV2193
              VikaV2193 6 часов назад

              ВикторияГлавный бухгалтер

              Понравился Факт № 8 "Символ бесконечности не имеет к восьмерке никакого отношения, они просто похожи))"

              Кстати, да!

              Если символ бесконечности не имеет отношения к восьмерке, то и пункт 4 про лемнискату, тоже не работает. Потому что символ бесконечности и есть лемниската Бернулли

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                6 часов назад

                Владислав Савушкин

                Лемниската по форме напоминает, имеет вид восьмерки🤓

                • Логотип VikaV2193
                  VikaV2193 6 часов назад

                  ВикторияГлавный бухгалтер

                  Это бесполезный спор

                  4786655b26f520d3ea3.11016491.pngВосьмерка на боку, это символ бесконечности

                  • Логотип vladsavushkin
                    vladsavushkin
                    6 часов назад

                    Владислав Савушкин

                    Всегда так и считал🙂

                    Ох уж мне эти интернетные факты раздора😀

                    • Логотип Arhimed0
                      Arhimed0 6 часов назад

                      Главный бухгалтер

                      Маленький сын математика:
                      — Папа, я забыл, как пишется цифра восемь?
                      — Бесконечность, повернутая на Пи пополам.

  • Логотип Владимир_Долгополов
    Владимир_Долгополов 7 часов назад

    Владимир

    (8888-888)/8

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      7 часов назад

      Владислав Савушкин

      Красивый вариант😉

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 7 часов назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        можно использовать функции и кубический корень?

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          7 часов назад

          Владислав Савушкин

          Можно использовать весь мозговой, алгебраический и подручный инструментарий😀 

        • Логотип Владимир_Долгополов
          Владимир_Долгополов 7 часов назад

          Владимир

          не ну это уже перебор, тем более для пятницы))))

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            7 часов назад

            Владислав Савушкин

            Подождите, подождите!

            Самое интересное начинается😀

            Я художник - я так вижу.

            Интересно посмотреть за полетом мысли и фантазии😀

            • Логотип VikaV2193
              VikaV2193 7 часов назад

              ВикторияГлавный бухгалтер

              Пока я искала как написать крень третьей степени почти мою идею уже написала Ольга ))

               (куб корень (8)+8)все в кубе *cos(8-8)*(8-8)!*8/8

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                7 часов назад

                Владислав Савушкин

                Ох ты ж🙊

                Это мне на выходные домашнее задание проверить корректность вычисления😀

                А вто знак "!" неужто факториал?🤓

                • Логотип VikaV2193
                  VikaV2193 7 часов назад

                  ВикторияГлавный бухгалтер

                  вто знак "!" неужто факториал?

                  Да это этот знак ))

                  0!=1

                  чего там на выходных считать то

                  * - умножение

                  cos(0)=1 тоже на всякий случай

                  • Логотип vladsavushkin
                    vladsavushkin
                    7 часов назад

                    Владислав Савушкин

                    Освежил в памяти первый семестр высшей математики.

                    Хотя в школе уже проходили такое.

                    Не так ли?

                    • Логотип VikaV2193
                      VikaV2193 7 часов назад

                      ВикторияГлавный бухгалтер

                      Да, так. В школе проходили

                      • Логотип vladsavushkin
                        vladsavushkin
                        6 часов назад

                        Владислав Савушкин

                        Точно-точно.

                        У меня учительница по математике была мировая! Елена Николаевна Яковлева.

                        Пятиминутки ее с заданиями...ууу🤓

                        Собственно говоря, так ее и называли в школе. Пятиминутка. УВАЖИТЕЛЬНО конечно😎

                        • Логотип nlukina
                          nlukina
                          6 часов назад

                          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                          Владислав,  проверьте, пожалуйста ЛС)

                        • Логотип VikaV2193
                          VikaV2193 6 часов назад

                          ВикторияГлавный бухгалтер

                          У нас подобное было по физике в начале каждого урока, экспресс-контроль. 

                    • Логотип Arhimed0
                      Arhimed0 6 часов назад

                      Главный бухгалтер

                      Освежил в памяти первый семестр высшей математики.

                      ну и как? задачку решили матрицами взять?

                      или на дифуравнения покусились?

                      • Логотип Ольга Ганюшкина
                        Ольга Ганюшкина 6 часов назад

                        даешь тензорную алгебру!

                        • Логотип Arhimed0
                          Arhimed0 6 часов назад

                          Главный бухгалтер

                          даешь тензорную алгебру!

                          эээээээ , матушка.... Этак Вам и геометрию Лобачевского подай на десерт....

                          а на посошок ещё чё нить этакого захочется....

                          • Логотип Ольга Ганюшкина
                            Ольга Ганюшкина 6 часов назад

                            Теорема!

                            Гомоморфный образ группы изоморфен фактор группе по ядру гомоморфизма! Йоу!

                            • Логотип vladsavushkin
                              vladsavushkin
                              6 часов назад

                              Владислав Савушкин

                              Автор сего утверждения?🙃

                            • Логотип Arhimed0
                              Arhimed0 6 часов назад

                              Главный бухгалтер

                              Идут три девушки: Две красивые, а одна с мехмата, Две умные, а одна с филфака, Две трезвые, а одна с химфака.

                              • Логотип VikaV2193
                                VikaV2193 6 часов назад

                                ВикторияГлавный бухгалтер

                                Это девять девушек, вроде бы. Или это все одна компания, мехмат, филфак и химфак?

                                • Логотип vladsavushkin
                                  vladsavushkin
                                  6 часов назад

                                  Владислав Савушкин

                                  Какой институт уж тогда давайте выяснять🤓

                                  • Логотип VikaV2193
                                    VikaV2193 6 часов назад

                                    ВикторияГлавный бухгалтер

                                    Это МГУ, как мне кажется. Потому что мехмат это факультет МГУ именно, у меня оттуда был преподаватель, хотя СпбГУ тоже подходит

                              • Логотип Ольга Ганюшкина
                                Ольга Ганюшкина 5 часов назад

                                че сразу страшная

                                приглядитесь сначала, может ничего еще

                                а то как явлюсь во сне и не проснетесь...

                      • Логотип vladsavushkin
                        vladsavushkin
                        6 часов назад

                        Владислав Савушкин

                        Точно знаю, что через скалярное произведение векторов это не решить🤓

                        Хотя...

                        • Логотип Ольга Ганюшкина
                          Ольга Ганюшкина 6 часов назад

                          а мы не ищем легких путей

                          • Логотип VikaV2193
                            VikaV2193 6 часов назад

                            ВикторияГлавный бухгалтер

                            Кстати, 8 в двоичной системе это именно 1000.

                            • Логотип vladsavushkin
                              vladsavushkin
                              6 часов назад

                              Владислав Савушкин

                              И таки Да. Проверил🤓

                              • Логотип VikaV2193
                                VikaV2193 6 часов назад

                                ВикторияГлавный бухгалтер

                                Мы сделали из одной восьмерки тысячу )) Вот это мастерство!

                          • Логотип vladsavushkin
                            vladsavushkin
                            6 часов назад

                            Владислав Савушкин

                            Я даже не сомневался в этом😎

  • Логотип Bopohac
    Bopohac 7 часов назад

    Джон Вокер

    "Театральным жестом он распахнул ставни, предложил нам выглянуть и указал невдалеке, на углу между улочкой и бульварами, деревянный цветочный киоск.

    — Господа, — сказал он. — Предлагаю вам самим отправиться и измерить эту будку. Вы увидите, что длина прилавка составляет 149 сантиметров, то есть одну стомиллиардную долю расстояния между Землей и Солнцем. Высота его задней стенки, разделенная на ширину окошка, дает нам 176/56, то есть 3,14. Высота фасада составляет девятнадцать дециметров, то есть равна количеству лет древнегреческого лунного цикла. Сумма высот двух передних ребер и двух задних ребер подсчитывается так: 190х2+176х2=732, это дата победы при Пуатье.[87] Толщина прилавка составляет 3,10 сантиметров, а ширина наличника окна — 8,8 сантиметров. Заменяя целые числа соответствующими литерами алфавита, мы получим C10H8, то есть формулу нафталина.

    — Фантастика, — сказал я. — Сами мерили?

    — Нет, — ответил Алье. — Но один подобный киоск был измерен неким Жан–Пьером Аданом. Воображаю, что все цветочные киоски должны строиться более или менее одинаково. С цифрами вообще можно делать что угодно. Если у меня имеется священное число 9, а я хотел бы получить 1314, то есть год сожжения Жака де Молэ — этот день дорог сердцу каждого, кто, подобно мне, составляет часть тамплиерской рыцарственной традиции, — что я делаю? Умножаю на 146 (это роковой год разрушения Карфагена). Как я пришел к этому результату? Я делил 1314 на два, на три и так далее, до тех пор покуда не отыскал подходящую дату. Я бы мог поделить 1314 и на 6,28, что составляет собой удвоение 3,14, и пришел бы к цифре 209. Ну что ж, в этот год примкнул к антимакедонской коалиции Аттал I, царь Пергама. Годится?"

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      7 часов назад

      Владислав Савушкин

      Волшебные цифры🙂

    • Логотип Алексей Т
      Алексей Т 7 часов назад

      Бух-оптимист

      😂

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 1 час назад

      Нет

      — Не понимаю, как они смогли взломать пароль у меня на ноуте?
      — А что у тебя за пароль был?
      — Год канонизации святого Доминика папой Григорием IХ.
      — А это какой год?
      — 1234.

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 1 час назад

      Нет

      С цифрами вообще можно делать что угодно.

      .

      ...Так слушайте: номер паровоза, который нужно увести в депо в Лысую-на-Лабе, — четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Слушайте внимательно. Первая цифра — четыре, вторая — два. Теперь вы уже помните сорок два, то есть дважды два — четыре, это первая цифра, которая, разделённая на два, равняется двум, и рядом получается четыре и два. Теперь не пугайтесь! Сколько будет дважды четыре? Восемь, так ведь? Так запомните, что восьмёрка в номере четыре тысячи двести шестьдесят восемь будет по порядку последней. После того как вы запомнили, что первая цифра — четыре, вторая — два, четвёртая — восемь, нужно ухитриться и запомнить эту самую шестёрку, которая стоит перед восьмёркой, а это очень просто. Первая цифра — четыре, вторая — два, а четыре плюс два — шесть. Теперь вы уже точно знаете, что вторая цифра от конца — шесть; и теперь у вас этот порядок цифр никогда не вылетит из головы. У вас в памяти засел номер четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Но вы можете прийти к этому же результату ещё проще…

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 7 часов назад

    Главный бухгалтер

    В солнечной системе 8 планет;

    сколько захотели, столько и назвали планетами. Не одну сотню лет было 9. Потом одна стала не угодной (видимо набрала мало социальных баллов) - теперь 8. 

    Можно было бы и 7 оставить: число 7 тоже... не такое простое, с ним ещё больше магии

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      7 часов назад

      Владислав Савушкин

      сколько захотели, столько и назвали планетами. Не одну сотню лет было 9. Потом одна стала не угодной (видимо набрала мало социальных баллов) - теперь 8.

      Дискуссионный момент. Согласен😉

      Можно было бы и 7 оставить: число 7 тоже... не такое простое, с ним ещё больше магии

      Например?

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 7 часов назад

        Главный бухгалтер

        Например?

        например какую планету выкинуть из списка планет?

        • Логотип bogdanovv
          bogdanovv 7 часов назад

          нашу ввп с одной мадам готовы выкинуть

  • Логотип Ольга Ганюшкина
    Ольга Ганюшкина 7 часов назад

    8888/88-8/8

    888/8-88/8

    (кв.корень из 8 + 8)*(кв.корень из 8 + 8)*(кв.корень из 8 + 8) +8-8

    и тд

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      7 часов назад

      Владислав Савушкин

      Изящное решение🚀

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 7 часов назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      кв.корень из 8 + 8

      куб корень нужен

      • Логотип Ольга Ганюшкина
        Ольга Ганюшкина 7 часов назад

        точно

        и второй вариант косой

        пятница фигли

        мозги набекрень

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          7 часов назад

          Владислав Савушкин

          А их еще и напрягать приходится😁

          Это вам не это...как говорится)))

          • Логотип Ольга Ганюшкина
            Ольга Ганюшкина 7 часов назад

            я всю неделю золото в тоннах считала что вы от меня хотите

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              7 часов назад

              Владислав Савушкин

              Неплохая у вас работенка) Золото тоннами считать😁

              • Логотип Ольга Ганюшкина
                Ольга Ганюшкина 7 часов назад

                да ужжж работенка так себе

                на дню по два раза стреляюсь и по три раза вешаюсь

                • Логотип vladsavushkin
                  vladsavushkin
                  7 часов назад

                  Владислав Савушкин

                  Такие подробности можно опускать и говорить всем, что работаете с золотовалютными резервами😀 

                  • Логотип Ольга Ганюшкина
                    Ольга Ганюшкина 7 часов назад

                    нене

                    не знаю никакие золото-валюты

                    сижу тут примус починяю

                    • Логотип vladsavushkin
                      vladsavushkin
                      7 часов назад

                      Владислав Савушкин

                      😀😎

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