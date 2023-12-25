Делай, что сказал купец — вот и будешь молодец! Вредный совет

Делай, что сказал купец — вот и будешь молодец!
Посмотрите видео полностью, чтобы уловить смысл.
Давайте заменим купца на работодателя/руководителя или клиента.
Получим вредный совет по стремительному продвижению по карьерной лестнице. Или эффектному успеху в бизнесе (правда, неэффективному и краткосрочному).
Однако, многие специалисты активно этим советом пользуются.
Это нормально или нет? Пишите в комментарии свое мнение.
Обожаю советскую мультипликацию и кинематограф. Кладезь управленческой науки и житейской мудрости.
Соизмеряйте свои желания и здравый смысл.
Сопоставляйте желания других и свои возможности.
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Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.
Обращайтесь за советом.
Комментарии5
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Каждый сам выбирает, как ему компенсировать отсутствие профессионализма😏
Ирина
Для целей карьерного роста очень хорошо компенсируют отсутствие профессионализма родственные связи.
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Эти связи, как и дружественные, очень многое компенсируют😀
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Если уж затронули эту тему, то не стесняйтесь - пишите, кто работает у родственников/знакомых?😉
У меня такого никогда не приключалось🤔
Ирина
Кадыровы работают у Кадырова. Для примера 😂