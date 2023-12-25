Делай, что сказал купец — вот и будешь молодец! Вредный совет

Как подтвердить размер выплат иностранным компаниям при включении программы в реестр Минцифры

Чтобы не платить НДС при реализации программы, можно зарегистрировать ее в реестре отечественного ПО. Для включения в реестр потребуются и бухгалтерские документы. Необходимо подтвердить, что общая сумма выплат по договорам с иностранным правообладателем за использование компонентов не превышает 30% от выручки за предоставление права использования ПО.