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Карьера бухгалтера

Делай, что сказал купец — вот и будешь молодец! Вредный совет

Как можно быстро продвинуться по карьерной лестнице? Вредный совет.

Делай, что сказал купец — вот и будешь молодец!

Посмотрите видео полностью, чтобы уловить смысл.

Давайте заменим купца на работодателя/руководителя или клиента.

Получим вредный совет по стремительному продвижению по карьерной лестнице. Или эффектному успеху в бизнесе (правда, неэффективному и краткосрочному).

Однако, многие специалисты активно этим советом пользуются.

Это нормально или нет? Пишите в комментарии свое мнение.

Обожаю советскую мультипликацию и кинематограф. Кладезь управленческой науки и житейской мудрости.

Соизмеряйте свои желания и здравый смысл.

Сопоставляйте желания других и свои возможности.

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Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.

Обращайтесь за советом.

Комментарии

5
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    19 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Каждый сам выбирает, как ему компенсировать отсутствие профессионализма😏

    • Логотип IriEro
      IriEro
      15 мин

      Ирина

      Для целей карьерного роста очень хорошо компенсируют отсутствие профессионализма родственные связи.

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        14 мин

        Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

        Эти связи, как и дружественные, очень многое компенсируют😀

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    4 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Для целей карьерного роста очень хорошо компенсируют отсутствие профессионализма родственные связи.

    Если уж затронули эту тему, то не стесняйтесь - пишите, кто работает у родственников/знакомых?😉

    У меня такого никогда не приключалось🤔

    • Логотип IriEro
      IriEro
      1 мин

      Ирина

      Кадыровы работают у Кадырова. Для примера 😂

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