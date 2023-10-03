Бухгалтерский учет в зоомагазинах России: ключевые аспекты и рекомендации

Главные ошибки в бухучёте, за которые налоговая точно доначислит вам налоги

Сегодня очень актуальная тема для всех предпринимателей, у которых есть группа компаний. И когда вы слышите «группа компаний», вы, наверное, думаете, что сейчас я буду рассказывать про какие-то крупные компании, где ворочают миллиарды рублей, а вы здесь вообще не при делах. На самом деле, группа компаний — это если у вас есть ООО и ИП.