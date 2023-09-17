Сказка-азбука, укрепляющая взаимопонимание между мамой и малышом. Что бухгалтеру почитать своему ребенку? Ловите промокод от Клерка

Как начать читать вместе с ребенком и развить интерес к самостоятельному чтению. Первое знакомство с буквами с помощью увлекательных историй. Промокод от издательства на книги месяца. Забирайте промокоды от Клерка.

Знакомство с буквами лучше всего начинать с Азбуки, советуют нейропсихологи. Так у ребенка представит букву объемно, пополнит словарный запас и выстроит ассоциация с сюжетом. В АСТ-Малыш, издательстве с большой историей в области детской литературы, вышла книга сказковеда-воспитателя Евгении Ершовой «Азбука дружбы».

Хотите заинтересовать ребенка миром чтения? Добро пожаловать в самую необычную школу на свете! Здесь занимаются по «Азбуке дружбы», которая не только знакомит с буквами, но и помогает стать добрым и отзывчивым. Вместе с милым щенком Тимом ребенок выучит буквы легко и весело.

Книга подходит для чтения родителями детям и для первого самостоятельного чтения. Каждая глава — это отдельная история с главными героями книги, посвящена новой букве алфавита и дополнена игровыми заданиями для работы с текстом.

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