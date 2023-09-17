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Общество

Сказка-азбука, укрепляющая взаимопонимание между мамой и малышом. Что бухгалтеру почитать своему ребенку? Ловите промокод от Клерка

Как начать читать вместе с ребенком и развить интерес к самостоятельному чтению. Первое знакомство с буквами с помощью увлекательных историй. Промокод от издательства на книги месяца. Забирайте промокоды от Клерка.
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Знакомство с буквами лучше всего начинать с Азбуки, советуют нейропсихологи. Так у ребенка представит букву объемно, пополнит словарный запас и выстроит ассоциация с сюжетом. В АСТ-Малыш, издательстве с большой историей в области детской литературы, вышла книга сказковеда-воспитателя Евгении Ершовой «Азбука дружбы». 

Хотите заинтересовать ребенка миром чтения? Добро пожаловать в самую необычную школу на свете! Здесь занимаются по «Азбуке дружбы», которая не только знакомит с буквами, но и помогает стать добрым и отзывчивым. Вместе с милым щенком Тимом ребенок выучит буквы легко и весело. 

Книга подходит для чтения родителями детям и для первого самостоятельного чтения. Каждая глава — это отдельная история с главными героями книги, посвящена новой букве алфавита и дополнена игровыми заданиями для работы с текстом.

Приятный бонус от издательства для пользователей сайта klerk.ru!

Промокод KLERK15 дает дополнительную скидку 15%. Акция продлится с 18 сентября по 1 октября.

Промокод KLERK15 действует и на вторую книгу автора «Мамина любовь» Это добрая сказка для развития эмпатии.

Пусть чтение будет в радость!

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Автор

2 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina
    57 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Оо! Очень кстати! Евгения Ершова - отличный автор, у меня есть книжка  Мамина любовь! Замечательная и очень добрая. Красивые картинки. Моему ребенку очень нравится ее смотреть. Обязательно куплю по промокоду азбуку,  как раз учимся читать)) 

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Общество

Сказка, укрепляющая взаимопонимание между мамой и малышом. Что бухгалтеру почитать своему ребенку? Ловите промокод от Клерка

Как начать читать вместе с ребенком и развить интерес к самостоятельному чтению. Первое знакомство с буквами с помощью увлекательных историй. Промокод от издательства на книги месяца. Забирайте промокоды от Клерка.

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