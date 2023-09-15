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Право

Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?

Минюст РФ предложил использовать видео-конференц-связь для свиданий адвокатов с подзащитными в следственных изоляторах.
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Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?

Минюст России представил пакет законопроектов, устанавливающих возможность проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с защитником на территории следственного изолятора в режиме видеосвязи. Как указывает Минюст РФ, как адвокату, так и его подзащитному будут предоставлены отдельные кабинеты.

Государство активно стало внедрять информационные технологии при проведении судебных заседаний, включая и уголовное производство.

«В следственном изоляторе свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут проводиться в режиме видеоконференц-связи по заявлению подозреваемого или обвиняемого ‎и с согласия защитника при наличии в следственном изоляторе технической возможности и помещений, необходимых для его проведения, а также при условии соблюдения конфиденциальности указанных свиданий и сохранения адвокатской тайны. Порядок предоставления свидания с защитником в режиме видеоконференц-связи определяется Правительством Российской Федерации»

Но зачем нам такое нововведение?

Скорее всего, новшество призвано ускорить и упростить встречу адвоката со своим доверителем. Но существует ряд вопросов… Вызывает сомнение, что это сократит время ожидания свидания с адвокатом. Полагаю, таких кабинетов не будет в изобилии, а «качество» связи будет оставлять желать лучшего, по крайней мере по началу. Осложнять такого рода свидание будут постоянные технические проблемы, сбои и т.п. Логистика перемещения внутри СИЗО тоже навряд ли сильно изменится… Ведь содержащегося под стражей все равно надо перемещать внутри самого учреждения. Быть может существенно измениться подход к досмотру адвоката, поскольку он уже не будет находиться с подзащитным в одном помещении. И тут получится сократить некоторое количество времени, но сколько надо будет ожидать доверителя перед экраном монитора в кабинете?

А как же адвокатская тайна?

Безусловно, предполагается, что она будет соблюдаться. Но как это гарантировать неизвестно? Какой-то гарантии, что диалог адвоката и доверителя не записывается, конечно же, нет. На мой взгляд, обсуждать хоть сколько-нибудь значимые обстоятельства в таком режиме не стоит. А вот небольшие «бытовые» моменты решить в режиме видеоконференц-связи можно, при условии стабильности и быстроты работы такой системы.

Больше полезной и интересной информации на моем сайте и в Telegram-канале: Адвокат Шадерков.

advokatshaderkov

advokatshaderkov

адвокат

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    advokatshaderkov
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    Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?

    Минюст РФ предложил использовать видео-конференц-связь для свиданий адвокатов с подзащитными в следственных изоляторах.

    Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?
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