Ремонт квартиры оказался некачественным. Как действовать?

Отразите все недостатки в акте приемки
Как правило, по завершении ремонта стороны подписывают акт приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков ремонта обязано отразите их в акте приемки выполненных работ и потребуйте устранить недостатки.
А если акт приемки уже составлен, а недостатки нашел только потом?
Ситуация неприятная, однако не такая страшная. Потребовать исправить явные недочеты уже не получится. А вот за скрытые от ваших глаз недостатки (например, те, которые можно выявить только в рамках эксплуатации) «побороться» можно.
Что можно требовать от нерадивых строителей?
По своему выбору одно из представленных требований:
Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
Соразмерного уменьшения цены договора;
Возмещение своих расходов на устранения недостатков;
Отказаться от исполнения договора подряда и потребовать полного возмещения убытков.
Компенсацию морального вреда.
Неустойку.
50% от суммы всего перечисленного выше, что составляет десятки, а то и сотни тысяч рублей.
По итогу, получается вернуть себе за некачественный ремонт достаточно приличную сумму. Но прежде чем идти в суд, необходимо подать претензию!
Больше полезной информации на моем Telegram-канале: Адвокат Шадерков.
Комментарии