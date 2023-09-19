Ремонт квартиры оказался некачественным. Как действовать?

Ремонт квартиры в современных условиях «обходится в копеечку». И куда чаще люди остаются недовольны качеством проведенного ремонта. При обнаружении недостатков ремонта обязано отразите их в акте приемки выполненных работ и потребуйте устранить недостатки.

Отразите все недостатки в акте приемки

Как правило, по завершении ремонта стороны подписывают акт приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков ремонта обязано отразите их в акте приемки выполненных работ и потребуйте устранить недостатки.

А если акт приемки уже составлен, а недостатки нашел только потом?

Ситуация неприятная, однако не такая страшная. Потребовать исправить явные недочеты уже не получится. А вот за скрытые от ваших глаз недостатки (например, те, которые можно выявить только в рамках эксплуатации) «побороться» можно.

Что можно требовать от нерадивых строителей?

По своему выбору одно из представленных требований: Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; Соразмерного уменьшения цены договора; Возмещение своих расходов на устранения недостатков; Отказаться от исполнения договора подряда и потребовать полного возмещения убытков.

Компенсацию морального вреда.

Неустойку.

50% от суммы всего перечисленного выше, что составляет десятки, а то и сотни тысяч рублей.

По итогу, получается вернуть себе за некачественный ремонт достаточно приличную сумму. Но прежде чем идти в суд, необходимо подать претензию!



Больше полезной информации на моем Telegram-канале: Адвокат Шадерков.