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Общество

Ремонт квартиры оказался некачественным. Как действовать?

Ремонт квартиры в современных условиях «обходится в копеечку». И куда чаще люди остаются недовольны качеством проведенного ремонта. При обнаружении недостатков ремонта обязано отразите их в акте приемки выполненных работ и потребуйте устранить недостатки.
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Ремонт квартиры оказался некачественным. Как действовать?

Отразите все недостатки в акте приемки

Как правило, по завершении ремонта стороны подписывают акт приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков ремонта обязано отразите их в акте приемки выполненных работ и потребуйте устранить недостатки.

А если акт приемки уже составлен, а недостатки нашел только потом?

Ситуация неприятная, однако не такая страшная. Потребовать исправить явные недочеты уже не получится. А вот за скрытые от ваших глаз недостатки (например, те, которые можно выявить только в рамках эксплуатации) «побороться» можно.

Что можно требовать от нерадивых строителей?

  • По своему выбору одно из представленных требований:

    • Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

    • Соразмерного уменьшения цены договора;

    • Возмещение своих расходов на устранения недостатков;

    • Отказаться от исполнения договора подряда и потребовать полного возмещения убытков.

  • Компенсацию морального вреда.

  • Неустойку.

  • 50% от суммы всего перечисленного выше, что составляет десятки, а то и сотни тысяч рублей.

По итогу, получается вернуть себе за некачественный ремонт достаточно приличную сумму. Но прежде чем идти в суд, необходимо подать претензию!

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advokatshaderkov

advokatshaderkov

адвокат

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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