Доступа к «запрещенограму» больше не будет. Все VPN-сервисы в России могут заблокировать в 2024 году

Роскомнадзор решил окончательно расправиться с VPN — ведомство планирует с 1 марта 2024 года все сервисы в России будут блокировать.

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин отмечает, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании, владеющей аналогом «россграма».

Как думаете, у Роскомнадзора получится заблокировать все VPN-сервисы или получится как с блокировкой Telegram?



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