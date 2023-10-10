Доступа к «запрещенограму» больше не будет. Все VPN-сервисы в России могут заблокировать в 2024 году

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин отмечает, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании, владеющей аналогом «россграма».
Как думаете, у Роскомнадзора получится заблокировать все VPN-сервисы или получится как с блокировкой Telegram?
Больше интересной информации в моем Telegram-канале: https://t.me/advokatshaderkov
Узнайте обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии на Всероссийской Бухгалтерской Конференции «Клерка» в Москве!
5 декабря, за один день вы сможете подготовиться к сдаче годовой отчетности, узнаете про изменения в Налоговом кодексе, получите инструкции по воинскому учету в организации и практические рекомендации для работы в 2024 году.
Комментарии