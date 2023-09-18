Как повысить эффективность работы над ИТ-проектами с помощью разработки документации. Делюсь лайфхаками

Лайфхак 1
Собственная методика, которую можно использовать в работе с документацией.
Простые правила работы с документами, системной и бизнес-аналитикой можно легко адаптировать для любого проекта и в результате избавиться от типичных проблем, к которым приводит хаос в документации: микроменеджмента, непонимания сотрудниками текущих задач, сложностей на стадии согласования и приемки проекта из-за ложных ожиданий заказчика.
Для того чтобы разработчики могли быстро найти нужный раздел и необходимую информацию в документах, ITFB Group рекомендует придерживаться нескольких базовых правил:
Удобная структура, благодаря которой облегчается поиск нужных разделов и реперных точек и восприятие информации.
Достаточная детализация для облегчения знакомства с документацией и движения от общего к частному.
Уникальность требований в рамках документов помогает легко поддерживать изменения и избегать появления спорных моментов.
Максимальный отказ от подробных описаний в пользу визуального отображения данных с помощью графиков, таблиц, мокапов позволяет акцентировать внимание на важном и облегчить восприятие.
Четко определенные приоритеты для каждого процесса, чтобы можно было фокусироваться на главном на каждом этапе проекта.
Лайфхак 2
На этапе инициации проекта я рекомендую помимо прописывания целей, задач и участников команды проекта также прорабатывать план коммуникаций.
В нем необходимо указать, кто из команды должен общаться с представителем заказчика, как и с какой периодичностью проводит это общение, какие результаты необходимо продемонстрировать на каждом этапе. Планирование коммуникаций на всех этапах проекта может значительно сэкономить время и избежать непредвиденных ситуаций.
Лайфхак 3
На этапе бизнес-анализа структуризация подразумевает сбор и систематизацию требований, бизнес-данных, результатов исследования рынка, идей для будущих этапов.
Упорядоченные данные помогут найти пробелы и вопросы, которые нужно задать заказчику, чтобы сделать ему предложение. Для более удобного ориентирования в документах аналитик ITFB Group рекомендует сделать единый реестр, где будут документы с короткими выжимками.
Лайфхак 4
На этапе системного анализа должны быть прописаны все модули и функции. Это поможет связать разделы аналитики и реализовать системно все, что было выявлено на этапе бизнес-анализа.
Стандартизация работы с документами упрощает управление рисками, позволяет сократить объем новых требований на этапе приемки и повысить качество всей системы.
Стандартизация работы с проектной документацией в компании ITFB Group позволила увеличить эффективность работы над проектами на 30%: сократить время на подготовку и согласование документов, упростить и сделать понятной аналитику, улучшить эффективность коммуникации с заказчиком и внутри команды.
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