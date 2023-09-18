Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип Елена_Ваулина_ITFB
Елена_Ваулина_ITFB
Менеджмент

Как повысить эффективность работы над ИТ-проектами с помощью разработки документации. Делюсь лайфхаками

Чек-лист для эффективной работы с документами от fullstack-аналитика ITFB Group. Как увеличить скорость и улучшить коммуникацию в работе над ИТ-проектами с помощью разработки документации. Делимся лайфхаками и хитростями, как повысить эффективность работы над проектами.
9
Как повысить эффективность работы над ИТ-проектами с помощью разработки документации. Делюсь лайфхаками
фото freepik.com

Лайфхак 1

Собственная методика, которую можно использовать в работе с документацией.

Простые правила работы с документами, системной и бизнес-аналитикой можно легко адаптировать для любого проекта и в результате избавиться от типичных проблем, к которым приводит хаос в документации: микроменеджмента, непонимания сотрудниками текущих задач, сложностей на стадии согласования и приемки проекта из-за ложных ожиданий заказчика.

Для того чтобы разработчики могли быстро найти нужный раздел и необходимую информацию в документах, ITFB Group рекомендует придерживаться нескольких базовых правил: 

  1. Удобная структура, благодаря которой облегчается поиск нужных разделов и реперных точек и восприятие информации. 

  2. Достаточная детализация для облегчения знакомства с документацией и движения от общего к частному.

  3. Уникальность требований в рамках документов помогает легко поддерживать изменения и избегать появления спорных моментов. 

  4. Максимальный отказ от подробных описаний в пользу визуального отображения данных с помощью графиков, таблиц, мокапов позволяет акцентировать внимание на важном и облегчить восприятие. 

  5. Четко определенные приоритеты для каждого процесса, чтобы можно было фокусироваться на главном на каждом этапе проекта. 

Лайфхак 2

На этапе инициации проекта я рекомендую помимо прописывания целей, задач и участников команды проекта также прорабатывать план коммуникаций.

В нем необходимо указать, кто из команды должен общаться с представителем заказчика, как и с какой периодичностью проводит это общение, какие результаты необходимо продемонстрировать на каждом этапе. Планирование коммуникаций на всех этапах проекта может значительно сэкономить время и избежать непредвиденных ситуаций.

Лайфхак 3

На этапе бизнес-анализа структуризация подразумевает сбор и систематизацию требований, бизнес-данных, результатов исследования рынка, идей для будущих этапов.

Упорядоченные данные помогут найти пробелы и вопросы, которые нужно задать заказчику, чтобы сделать ему предложение.  Для более удобного ориентирования в документах аналитик ITFB Group рекомендует сделать единый реестр, где будут документы с короткими выжимками. 

Лайфхак 4

На этапе системного анализа должны быть прописаны все модули и функции. Это поможет связать разделы аналитики и реализовать системно все, что было выявлено на этапе бизнес-анализа. 

Стандартизация работы с документами упрощает управление рисками, позволяет сократить объем новых требований на этапе приемки и повысить качество всей системы.

Стандартизация работы с проектной документацией в компании ITFB Group позволила увеличить эффективность работы над проектами на 30%: сократить время на подготовку и согласование документов, упростить и сделать понятной аналитику, улучшить эффективность коммуникации с заказчиком и внутри команды. 

Елена_Ваулина_ITFB

Елена_Ваулина_ITFB

Fullstack-аналитик в ITFB Group

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ZUBR Technologies
    ZUBR Technologies
    Обзоры для бухгалтера

    Новое в ЕФС-1, новости для ИП, изменения в оформлении электронной подписи, штрафы за неоказание содействия военкоматам

    Дайджест недели: если вдруг пропустили важную информацию, хотите услышать рекомендации по решению возникшего вопроса или оценить общую картину бухгалтерских событий.

    Новое в ЕФС-1, новости для ИП, изменения в оформлении электронной подписи, штрафы за неоказание содействия военкоматам
    19
    Логотип «Контур»
    «Контур»
    УСН

    Как уменьшить налог на УСН и патенте по-новому: отвечаем на вопросы

    Мы уже писали о том, что 31 июля 2023 года изменились правила уменьшения налогов на взносы. Хотя документ появился только летом, новые правила охватили все взносы с начала 2023 года. Эксперт онлайн-бухгалтерии Контур.Эльба Екатерина Дегтяренко еще раз объясняет новые правила простым языком и отвечает на самые частые вопросы.

    Как уменьшить налог на УСН и патенте по-новому: отвечаем на вопросы
    20
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Кадры

    Как найти финансового директора? 4 возможных вариантов поиска

    Без финансового директора очень сложно сохранять финансовую стабильность компании. Особая потребность в специалисте возникает в турбулентное время. Рассказываем о четырёх способах найти хорошего финдиректора.

    Как найти финансового директора? 4 возможных вариантов поиска
    24
    Логотип Primo RPA
    Primo RPA
    Автоматизация учета

    Та самая статья, из которой вы, наконец, поймете, как работает роботизация в бухгалтерии 

    Каждый бухгалтер мечтает о своем клоне, который выполняет рутинную работу. Если вы думали, что таких клонов не существует, то спешим заверить — вы ошибаетесь и они есть. Это роботы RPA. В бухгалтерию активно внедряется роботизация, и сегодня мы расскажем какие процессы уже можно отдать роботу. 

    Та самая статья, из которой вы, наконец, поймете, как работает роботизация в бухгалтерии 
    109
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Личные финансы

    Финансовая подушка в чем копить на «черный день»? Разумный ответ

    Анна спрашивает: «А в каком формате копить «в подушку» — какая валюта, на счете или кэш?». В далеком 2021 году с финансовой подушкой, казалось, было всё просто: кладешь деньги из расчета «на полгода жизни» на ликвидный накопительный счет в надежном банке — и спишь спокойно. Сейчас ситуация изменилась.

    Финансовая подушка в чем копить на «черный день»? Разумный ответ
    36
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Гонконгские акции через СПб Биржу будут доступны всем инвесторам, но не у всех брокеров

    Позитивная (надеюсь) новость на днях чуть не прошла мимо. Брокеры начали подготовку к продаже акций Гонконга «неквалам». Но, конечно же, как всегда, есть нюанс. Не все брокеры в принципе будут предоставлять возможность покупки китайских акций даже «квалам».

    Гонконгские акции через СПб Биржу будут доступны всем инвесторам, но не у всех брокеров
    17
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Страховые взносы

    Допустимо ли начисление страховых взносов физическому лицу без статуса ИП?

    Рассматривается возможность начисления страховых взносов лицу, занимающемуся предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

    1
    42
    Читать еще
    Мнения