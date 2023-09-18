Как повысить эффективность работы над ИТ-проектами с помощью разработки документации. Делюсь лайфхаками

Чек-лист для эффективной работы с документами от fullstack-аналитика ITFB Group. Как увеличить скорость и улучшить коммуникацию в работе над ИТ-проектами с помощью разработки документации. Делимся лайфхаками и хитростями, как повысить эффективность работы над проектами.

Лайфхак 1

Собственная методика, которую можно использовать в работе с документацией.

Простые правила работы с документами, системной и бизнес-аналитикой можно легко адаптировать для любого проекта и в результате избавиться от типичных проблем, к которым приводит хаос в документации: микроменеджмента, непонимания сотрудниками текущих задач, сложностей на стадии согласования и приемки проекта из-за ложных ожиданий заказчика.

Для того чтобы разработчики могли быстро найти нужный раздел и необходимую информацию в документах, ITFB Group рекомендует придерживаться нескольких базовых правил:

Удобная структура, благодаря которой облегчается поиск нужных разделов и реперных точек и восприятие информации. Достаточная детализация для облегчения знакомства с документацией и движения от общего к частному. Уникальность требований в рамках документов помогает легко поддерживать изменения и избегать появления спорных моментов. Максимальный отказ от подробных описаний в пользу визуального отображения данных с помощью графиков, таблиц, мокапов позволяет акцентировать внимание на важном и облегчить восприятие. Четко определенные приоритеты для каждого процесса, чтобы можно было фокусироваться на главном на каждом этапе проекта.

Лайфхак 2

На этапе инициации проекта я рекомендую помимо прописывания целей, задач и участников команды проекта также прорабатывать план коммуникаций.

В нем необходимо указать, кто из команды должен общаться с представителем заказчика, как и с какой периодичностью проводит это общение, какие результаты необходимо продемонстрировать на каждом этапе. Планирование коммуникаций на всех этапах проекта может значительно сэкономить время и избежать непредвиденных ситуаций.

Лайфхак 3

На этапе бизнес-анализа структуризация подразумевает сбор и систематизацию требований, бизнес-данных, результатов исследования рынка, идей для будущих этапов.

Упорядоченные данные помогут найти пробелы и вопросы, которые нужно задать заказчику, чтобы сделать ему предложение. Для более удобного ориентирования в документах аналитик ITFB Group рекомендует сделать единый реестр, где будут документы с короткими выжимками.

Лайфхак 4

На этапе системного анализа должны быть прописаны все модули и функции. Это поможет связать разделы аналитики и реализовать системно все, что было выявлено на этапе бизнес-анализа.

Стандартизация работы с документами упрощает управление рисками, позволяет сократить объем новых требований на этапе приемки и повысить качество всей системы.

Стандартизация работы с проектной документацией в компании ITFB Group позволила увеличить эффективность работы над проектами на 30%: сократить время на подготовку и согласование документов, упростить и сделать понятной аналитику, улучшить эффективность коммуникации с заказчиком и внутри команды.