Все уже придумали за нас: библиотеки с тысячами готовых GPT-промтов для работы, учёбы и отдыха

В сухом остатке GPT мог разочаровать по двум причинам:

— Непосильная задача: технология действительно неидеальная и местами может работать шаблонно. Единственный выход — попробовать разбить задачу на множество шагов, а самые простые и рутинные поручить чат-боту. Например, нейросети всё ещё плохо пишут тексты, но при этом могут подкинуть нестандартные идеи для нейминга или плана статьи. Ещё они здорово справляются с автоматизацией задач в режиме одного окна: можно попросить чат-бота собрать данные разных исследований, отобразить их на графике и выгрузить информацию в нужном формате — всё это, не покидая одного диалога.

— Неправильный промт. В этом случае всё проще, потому что нет необходимости самому экспериментировать с формулировками: в интернете есть много библиотек с уже готовыми GPT-запросами. Здесь вы встретите формулы идеальных промтов, которые другие вывели методом проб и ошибок, а ещё найдёте оригинальные способы применения чат-ботов.

Канал для редакторов Плохое/хорошее собрал самые популярные англо- и русскоязычные библиотеки:

🇬🇧 Pompthero.com — огромная библиотека промтов для генерации изображений с удобной навигацией. Ориентирована на ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Openjourney.

🇬🇧 Docs.anthropic.com/en/prompt-library/library — документация с промтами в первую очередь для чат-бота Claude.

🇬🇧 Promptlibrary.org/ — промты и примеры картинок, созданных нейросетью Midjourney.

🇬🇧 Snackprompt.com/ — большая библиотека промтов для разных нейросетей, есть платные предложения. Ориентирована на ChatGPT, Gemini, Dall-E, Midjourney.

🇬🇧 Writesonic.com/blog/chatgpt-prompts — структурированная статья с примерами промтов для ChatGPT.

🇬🇧 Ailib.ru/promts/ — очень много промтов и примерно столько же рекламы, есть поиск и рубрики.

🇬🇧 Prompthackers.co — коллекция, которая, помимо прочего, содержит довольно оригинальные промты.

🇬🇧 Awesomegptprompts.com/categories — небольшой каталог промтов для ChatGPT и других текстовых нейросетей.

🇬🇧 Learnprompting.org/ru/docs/introduction — по сути гайд, но со множеством примеров универсальных промтов.

🇷🇺 Neurobot.ru/prompts — готовые промты для генерации изображений с помощью разных нейросетей. Библиотека ориентирована на Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, Kandinsky.

🇷🇺 Journal.tinkoff.ru/short/chatgpt-prompts/ — статья с десятками полезных промтов для работы и повседневной жизни.

🇷🇺 Academy.bothub.chat/biblioteka-promtov — большая коллекция небанальных промтов, завёрнутая в курс.

🇷🇺 Developers.sber.ru/help/gigachat/catalog — каталог промптов в первую очередь для GigaChat, но в целом применимых везде.

🇷🇺 Ai.mitup.ru/prompts — коллекция универсальных промтов для создания контента и автоматизации рутины.

🇷🇺 Gptchat4.ru/prompts — библиотека промтов для ChatGPT, которые можно протестировать прямо на сайте.

🇷🇺 Prompt-chatgpt.ru/biblioteka-promptov/ — база промтов для чат-ботов с рубрикатором, в котором можно выбрать самые разные задачи.

🇷🇺 Prompt1.ru — библиотека промтов для генерации изображений и текста с обширным фильтром. Ориентирована на ChatGPT, Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, Kandinsky, Шедеврум и другие популярные нейросети.