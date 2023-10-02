Идея для бизнеса: Открыть кальянную с нуля

Подготовка к запуску

Давайте рассмотрим потенциальные расходы и ожидаемую прибыль для небольшой кальянной, начиная с нуля. В первый месяц необходимо будет вложить следующие средства: создание интерьера (45 000 рублей), закупка кальянов (25 000 рублей), обеспечение пожарной безопасности (5 000 рублей) и приобретение необходимых материалов для кальяна, таких как табак и уголь (10 000 рублей). Также учтем аренду помещения в ресторане или кафе-баре, ещё 15 000 рублей. Итак, общая сумма первоначальных инвестиций составит 100 000 рублей.

Ежемесячные расходы будут включать аренду помещения (15 000 рублей) и расходы на материалы (10 000 рублей), что в сумме составит 25 000 рублей.

Учитывая средний чек клиентов в диапазоне 1 000 — 2 000 рублей, можно рассчитывать на ежемесячную прибыль около 40 000 рублей. Срок окупаемости можно определить следующим образом: 100 000 рублей / (40 000 рублей - 25 000 рублей) = 6,5 месяцев.

Стабильные и прогнозируемые расходы, которые остаются постоянными месяц от месяца, в сочетании с небольшим начальным капиталом, делают кальянный бизнес привлекательным с точки зрения быстрого возврата инвестиций и прибыли.

Риски

При заключении договора аренды следует уделять особое внимание его сроку, особенно если вы стартуете бизнес с нуля и вкладываете в создание интерьера. В противном случае, есть риск столкнуться с ситуацией, когда срок аренды заканчивается, а ваш бизнес ещё не успел окупиться, и владелец помещения может не быть готов продлить аренду.

Также следует помнить, что договор аренды сроком на год и более требует официальной регистрации, и без этой регистрации он может не признаваться в случае возникновения споров.

При заключении договора учтите возможность предоставления вашим клиентам доступа к уборной и гардеробу ресторана без дополнительной оплаты.

Для минимизации риска недовольства клиентов важно тщательно подбирать персонал.

Важные аспекты

При выборе местоположения идеально рассмотреть возможность размещения вашей кальянной на территории элитного ресторана, но также подойдут престижные кафе-бары с клиентской базой выше среднего.

Кальянной не потребуется большая площадь - достаточно 20 квадратных метров, чтобы комфортно разместить от четырех до семи мест. При оформлении интерьера рекомендуется ориентироваться на восточный стиль, который создает расслабляющую атмосферу. Мебель, картины и мягкие подушки в этом стиле помогут добавить уют.

Персонал

В начальном периоде можно обойтись без найма сотрудников, обслуживая клиентов самостоятельно. После получения первой прибыли можно будет рассмотреть возможность найма персонала.

Сотрудники кальянной должны обладать хорошей коммуникативной способностью, чтобы подробно описывать ароматы и консультировать клиентов по вопросам кальяна. Важными являются приятный голос и спокойные, неспешные движения. Внешний вид и манера общения кальянщика должны способствовать общему расслаблению клиентов.

Документы

Для начала предпринимательской деятельности достаточно зарегистрировать индивидуальное предпринимательство. Также потребуется получить лицензию на продажу табачной продукции и разрешение от органов СЭС и пожарной службы.

Маркетинг

Существует два основных варианта маркетинговой стратегии:

Сотрудничество с владельцем ресторана, включая ненавязчивую рекламу от персонала ресторана, совместное создание рекламных материалов и проведение совместных акций, например, предоставление скидок на кальян при заказе определенных блюд восточной кухни или подарков каждый третий кальян при заказе банкета. Реклама в интернете на страницах интернет-журналов и поисковых системах.

Итог

Низкий срок окупаемости и небольшие начальные инвестиции делают кальянный бизнес доступным. Ключевыми факторами успеха будут умение управлять отношениями с клиентами, наличие качественного персонала и договор с владельцем помещения, где будет располагаться ваша кальянная.