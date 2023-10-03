Идея для бизнеса: запуск своего бизнеса в сфере аутсорсинга бухгалтерии

Запуск бухгалтерского аутсорсинга не требует больших начальных инвестиций, что позволяет начать дело с минимальными затратами. Рассмотрим более подробно, как начать свой бизнес.

Предоставление бухгалтерских услуг остается востребованным даже в условиях экономических колебаний. Все чаще мелкие и средние предприятия обращаются к аутсорсингу для учета и отчетности. В данном случае более оптимальным и экономичным является временное привлечение бухгалтера, вместо поддержания постоянного сотрудника, который занимается бухгалтерскими обязанностями и представляет отчетность в налоговую службу.

На сегодняшний день на рынке бухгалтерских услуг действует множество специалистов, что делает эту бизнес-идею привлекательной для бухгалтеров. Запуск бухгалтерского аутсорсинга не требует больших начальных инвестиций, что позволяет начать дело с минимальными затратами. Рассмотрим более подробно, как начать свой бизнес в сфере бухгалтерского аутсорсинга.

Потенциал этого бизнеса очевиден. Во многих странах данная модель бизнеса успешно используется, что позволяет снизить операционные издержки. В России этот сегмент рынка пока не полностью освоен, и опыт показывает, что аутсорсинг бухгалтерских услуг помогает сократить расходы на персонал практически вдвое.

По предварительным оценкам, рентабельность аутсорсинговой фирмы для ее владельца может достигать 40%, с ежегодным приростом на уровне 20%. Этот вид предпринимательства оказался одним из немногих, который даже в условиях пандемии с ограничениями на бизнес продолжает демонстрировать рост. Многие владельцы малых и средних предприятий стремятся уменьшить количество постоянных сотрудников, и поэтому они передают ведение бухгалтерского учета на аутсорс.

Бухгалтерский аутсорсинг как бизнес можно организовать в различных отраслях, включая промышленность, торговлю, коммунальное хозяйство и производственный сектор.

Виды бухгалтерских услуг:

Консультации: Предпринимателям иногда требуется консультация специалиста по вопросам бухгалтерии. Эксперты могут ответить на спорные вопросы и контролировать работу штатных бухгалтеров. Выборочный бухгалтерский учет: Владельцы предприятий передают на аутсорсинг лишь часть бухгалтерских функций, что позволяет им оставаться в полном контроле над финансами компании. Полный аутсорсинг: Вся бухгалтерская и налоговая отчетность делегируется специализированной фирме, что позволяет компании полностью избавиться от постоянного бухгалтерского персонала. Функции главного бухгалтера: Внештатный работник выполняет обязанности главного бухгалтера, включая ведение документации для налоговой службы, тогда как постоянные сотрудники фокусируются на текущей работе.

Популярность аутсорсинга только растет, так как владельцы компаний предпочитают нанять внешних специалистов, обеспечивающих качественное выполнение работ. Это также позволяет избежать выплат налогов и компенсаций за постоянных сотрудников.

Если вы решили начать собственный бизнес в области бухгалтерского аутсорсинга, вам необходимо решить несколько важных вопросов:

Оцените уровень конкуренции в вашем регионе. Определите, какие предприятия вы собираетесь обслуживать. Выберите виды предоставляемых услуг. Проанализируйте, какие ресурсы вам потребуются для успешного старта.

Следует подчеркнуть, что в этой сфере предпринимательства начинают свой путь не только опытные бухгалтеры, но и люди, не имеющие предыдущего опыта в данной области. При наличии хороших навыков организации, вы можете собрать команду профессионалов и создать свою собственную компанию.

Важную роль также играет выбор направления бизнеса. Рынок услуг в данной сфере обширен и разнообразен, и определение конкретной специализации поможет вам выделиться среди конкурентов и привлечь клиентов.

Вы также имеете возможность выбрать стратегию для вступления на рынок бухгалтерских услуг. Это может быть создание собственной фирмы с наймом сотрудников или начало предоставления услуг на индивидуальной основе. В первом случае вам потребуются начальные инвестиции в аренду офисного пространства, закупку оборудования, поиск персонала и рекламную кампанию.

Затраты на старте

Статья расходов Сумма, ₽ Регистрация бизнеса 10’000 Оборудование и мебель 370’000 Реклама 25’000 Аренда 50’000 Итого 455’000

Существует альтернативный путь

Вы можете предоставить свои услуги как частное лицо-предприниматель маленьким компаниям. Собрав постоянных клиентов, вы можете постепенно расширять свой бизнес, осваивать новые направления и привлекать помощников.

Создание бизнес-плана для вашей бухгалтерской практики Планирование любого бизнеса для бухгалтера начинается с разработки бизнес-плана. Этот документ включает в себя следующие ключевые элементы:

Анализ рынка. Регистрация вашей деятельности. Необходимые стартовые расходы. Подбор персонала. Реклама и маркетинг.

Если вы начинаете бизнес самостоятельно, то аренда отдельного офисного помещения не является обязательным. Вы можете работать из дома или выезжать к клиентам по мере необходимости.

Благодаря бизнес-плану вы сможете оценить необходимый объем инвестиций для старта бизнеса и скорость их окупаемости.

Регистрация компании и выход на рынок

Для легальной деятельности необходимо зарегистрировать ваше предприятие. Для начала, индивидуальный предприниматель (ИП) будет достаточным, но если вы планируете расширяться и нанимать специалистов, вам стоит рассмотреть вариант создания общества с ограниченной ответственностью (ООО). Юридическое лицо позволит вам брать заказы от крупных компаний и участвовать в государственных тендерах.

Если у вас есть сомнения в своих способностях или вы не хотите заниматься бумажной волокитой, вы можете приобрести уже готовый бизнес, предоставляющий услуги по ведению бухгалтерии на аутсорсе. Это позволит вам сэкономить время и усилия, а также получить:

Готовые разрешения.

Уже существующую базу клиентов.

Узнаваемое имя компании.

Где бухгалтеру найти клиентов для аутсорсинга

Запуск бухгалтерского аутсорсинга как бизнеса — это только половина успеха. Вам нужно привлечь клиентов. Для этого вы можете использовать различные рекламные каналы. Создайте сайт-визитку, чтобы вас можно было найти в интернете. Нанять разработчиков необязательно — вы можете воспользоваться одной из бесплатных платформ.

Другие методы продвижения включают контекстную рекламу, социальные сети, объявления на онлайн-досках и площадках вроде Avito. Также подходят традиционные рекламные каналы, такие как радио, телевидение и газеты.

Уделите внимание кадрам

Чаще всего бухгалтерский аутсорсинг как бизнес рассматривают профессиональные бухгалтеры, которые потеряли работу по разным причинам. В начале вам, возможно, хватит одного человека.

Если ваш бизнес начнет успешно развиваться, вы сможете расширить его и нанять новых сотрудников. Количество наемных сотрудников зависит от выбранной вами налоговой системы при регистрации:

Патентная налоговая система — до 15 человек.

Упрощенное налогообложение — до 100 сотрудников.

ОСНО — нет ограничений по числу работников.

Развитие бизнеса

Когда ваша компания только начинает свой путь и имеет небольшой штат сотрудников, нет необходимости вкладывать значительные средства в создание веб-сайта и продвижение в поисковых системах. В этой ситуации минимальная функциональность и наличие страниц в социальных сетях могут оказаться вполне достаточными.

Однако с увеличением масштабов вашего бизнеса потребуется полноценный веб-портал, который обеспечит клиентам возможность находить вашу компанию при различных поисковых запросах. В таком случае стоит рассмотреть варианты заказа SEO-продвижения и вложения средств в разработку собственного веб-сайта. Кроме того, как альтернативу, можно рассмотреть создание собственного мобильного приложения.