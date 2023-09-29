Всего лишь ОКВЭД. На что влияют коды ОКВЭД.

Необоснованная деятельность, на что бы она ни была направлена, всегда кончается банкротством.
И. Гёте.
Недавно мне позвонил постоянный клиент, его возмущение я почувствовала даже через трубку телефона.
Оказалось, некое Министерство прислало письмо, в котором организации следовало представить данные о своей хозяйственной деятельности. Праведное возмущение клиента основывалось на том, что организация не вела деятельность, надзор за которой осуществляло то Министерство.
Просмотрев коды ОКВЭД, указанные в уставе организации, мы поняли причину запроса Министерства.
ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической деятельности
Так что же произошло?
Вспоминаем ФЗ № 248 от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее Закон).
Под государственным и муниципальным контролем (надзором) в Законе понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, целью которой является:
предупреждение (профилактика нарушений,
оценка соблюдения гражданами и организациями обязательных требований),
выявление нарушений,
пресечение нарушений обязательных требований,
устранение последствий допущенных нарушений.
ОКВЭД и является тем маркером, по которому ваша организация попадает в зону интересов того или иного надзорного органа.
Многие юридические лица при образовании, на всякий случай, прописывают в своих уставах кучу кодов ОКВЭД , вдруг пригодится.
Рассмотрим конкретный случай.
⏬
Создаётся новое ООО, которое планирует в качестве основного вида деятельности заниматься юридическими услугами (ОКВЭД 69.10).
На всякий случай, в дополнительных видах деятельности ставят ОКВЭД 85.41 — дополнительное образование детей и взрослых.
➡️ФНС подаёт сведения в Министерство образования на все организации, имеющие ОКВЭД 85.41.
🤷🏻♀️Потом не удивляйтесь, если к вам придёт запрос от Минобра, так как оно является надзорным органом для образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение.
Вы сами сделали всё, чтобы привлечь к себе внимание надзорного органа.
Также происходит и с ОКВЭД 68.31 и 68.32 для риэлторов. Указывая эти коды в вашем уставе, вы привлекаете внимание Росфинмониторинга.
Это ☝️всего лишь несколько примеров.
На что ещё влияют коды ОКВЭД:
✅применение правильных ОКВЭД даёт право на пониженные тарифы страховых взносов;
✅если компания ежегодно не подтверждает виды основной деятельности, то взносы на травматизм ей придётся платить по тарифу для самого опасного из классов, указанных в ЕГРЮЛ (а если компания подала широкую линейку ОКВЭД, то из них будет выбран тот, у которого самый большой тариф);
✅отсутствие в ЕГРИП кода вида деятельности, в отношении которого ИП хочет получить патент, может помешать получить этот патент;
✅доходы от видов деятельности, указанных ИП в ЕГРИП, признаются доходами, полученными от предпринимательской деятельности. Если полученные доходы не указаны в ЕГРИП, то с них надо будет заплатить НДФЛ;
✅неправильный ОКВЭД может добавить риск не получить
аккредитацию IT-компанией;
статус социально-ориентированной организации;
остаться без гранта или финансового займа от Минпрома.
Этот список можно продолжать и продолжать...
P.s. Вы все ещё считаете, что чем больше кодов ОКВЭД будет в вашем уставе, тем лучше?
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