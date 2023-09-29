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Коды ОКВЭД

Всего лишь ОКВЭД. На что влияют коды ОКВЭД.

На что влияет ОКВЭД. Вы все ещё считаете, что чем больше кодов ОКВЭД будет в вашем уставе, тем лучше?
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Необоснованная деятельность, на что бы она ни была направлена, всегда кончается банкротством.

И. Гёте.

Недавно мне позвонил постоянный клиент, его возмущение я почувствовала даже через трубку телефона.

Оказалось, некое Министерство прислало письмо, в котором  организации следовало представить данные о своей хозяйственной деятельности. Праведное возмущение клиента основывалось на том, что организация не вела деятельность, надзор за которой осуществляло то Министерство.

Просмотрев коды ОКВЭД, указанные в уставе организации, мы поняли причину запроса Министерства.

ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Так что же произошло?

Вспоминаем ФЗ № 248 от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее Закон).

Под государственным и муниципальным контролем (надзором) в Законе понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, целью которой является:

  • предупреждение (профилактика нарушений,

  • оценка соблюдения гражданами и организациями обязательных требований),

  • выявление нарушений,

  • пресечение нарушений обязательных требований,

  • устранение последствий допущенных нарушений.

ОКВЭД и является тем маркером, по которому ваша организация попадает в зону интересов того или иного надзорного органа.

Многие юридические лица при образовании, на всякий случай,  прописывают  в своих уставах кучу кодов ОКВЭД , вдруг пригодится.

Рассмотрим конкретный случай.

Создаётся новое ООО, которое планирует в качестве основного вида деятельности заниматься юридическими услугами (ОКВЭД 69.10).

На всякий случай, в дополнительных видах деятельности ставят ОКВЭД 85.41 — дополнительное образование детей и взрослых.

➡️ФНС подаёт сведения в Министерство образования на все организации, имеющие ОКВЭД 85.41.

🤷🏻‍♀️Потом не удивляйтесь, если к вам придёт запрос от Минобра, так как оно является надзорным органом для образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение.

Вы сами сделали всё, чтобы привлечь к себе внимание надзорного органа.

Также происходит и с ОКВЭД  68.31 и 68.32 для риэлторов. Указывая эти коды в вашем уставе, вы привлекаете внимание Росфинмониторинга.

Это ☝️всего лишь несколько примеров.

На что ещё влияют коды ОКВЭД:

✅применение правильных ОКВЭД даёт право на пониженные  тарифы страховых взносов;

✅если компания ежегодно не подтверждает виды основной деятельности, то взносы на травматизм ей придётся платить по тарифу для самого опасного из классов, указанных в ЕГРЮЛ (а если компания подала широкую линейку ОКВЭД, то из них будет выбран тот, у которого самый большой тариф);

✅отсутствие в ЕГРИП кода вида деятельности, в отношении которого ИП хочет получить патент, может помешать получить этот патент;

✅доходы от видов деятельности, указанных ИП в ЕГРИП, признаются доходами, полученными от предпринимательской деятельности. Если полученные доходы не указаны в ЕГРИП, то с них надо будет заплатить НДФЛ;

✅неправильный ОКВЭД может добавить риск не получить

  • аккредитацию IT-компанией;

  • статус социально-ориентированной организации;

  • остаться без гранта или финансового займа от Минпрома.

Этот список можно продолжать и продолжать...

P.s. Вы все ещё считаете, что чем больше кодов ОКВЭД будет в вашем уставе, тем лучше?

svetkan

svetkan

Юрист-медиатор в ИП Кан С.Х.

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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