Авторское право. Почему нельзя брать фото из Интернета

Объектами авторских прав являются фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии (п. 1 ст. 1259 ГК).

Сегодня в рубрике «судебные хроники» расскажу о последней судебной практике, связанной с использованием чужой фотографии.

Фабула дела: медико-санитарная часть (ответчик) для оформления своего сайта использовала фотографию, которую нашла на просторах Интернета (делов то 🙊).

Оказалось, что у фото есть автор (надо же 🙉).

Самое интересное и печальное для ответчика — автор передал исключительное право на фото в доверительное управление организации, основной деятельностью которой является поиск таких ответчиков и предъявление им соответствующих исков.

Она то и обратилась в суд с иском о взыскании 120000 руб. компенсации за нарушение исключительного права (далее ИП) на фотографию.

В подтверждение своих доводов истцом установлен:

факт нарушения исключительного права скриншотами страницы сайта и нотариальным протоколом осмотра доказательств;

факт того, что администратором и владельцем сайта является ответчик.

В свою очередь, ответчик должен был:

представить доказательства, что нарушение исключительного права произошло в отсутствие его вины;

осуществлять контроль за размещённой информацией на принадлежащем ему сайте;

удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на распространяемое фото.

Что ещё надо помнить и знать:

1️⃣ фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии являются объектами авторских прав;

2️⃣ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование* результата интеллектуальной деятельности (РИД) или средства индивидуализации (СИ);

3️⃣ использование РИД или СИ без согласия правообладателя считается незаконным и влечёт ответственность;

4️⃣ отсутствие запрета не считается согласием (разрешением), поэтому нахождение фото в свободном доступе в Интернете не освобождает от ответственности за его использование в отсутствие согласия правообладателя.

* то же самое относится и к воспроизведению фото (изготовление одного и более экземпляров фото или его части в любой материальной форме, а также доведение фото до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к фото из любого места и в любое время по собственному выбору).

Ответчик настаивал на том, что «фотография является обычным снимком и каких-либо преимуществ лицу, разместившему ее на своём сайте, не предоставляет».

Суд частично удовлетворил требования истца и пришёл к выводу о наличии оснований для снижения размера компенсации до 60000 руб.:

30000 руб. за незаконное доведение фото до всеобщего сведения;

30000 руб. за переработку фото (обрезано по краям).

Дело А66-5107/2022: суды всех инстанций оставили решение суда первой инстанции без изменений, жалобы ответчика — без удовлетворения. Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС.

P.S. Обращаю ваше внимание на юридическое лицо, которому было передано управление фотографиями. О таких организациях более подробно расскажу в рубрике «юридическая азбука» (буква «К» — коллективные ответчики).