Договор с фотографом. Что надо знать про обычную фотосессию

Заключить письменный договор с клиентом — одна из самых важных вещей, которую должен сделать фотограф перед крупной съемкой. Расскажу, почему я так думаю.

Фотография стала объектом авторского права в 1908 году (Бернская конвенция). По смыслу Бернской конвенции фотографическое произведение считается оригинальным, если оно является результатом интеллектуальной деятельности автора, отражающим его личность..

Согласна с теми, кто считает, что не каждая фотография является результатом интеллектуальной деятельности. И такое разграничение уже сейчас есть в германском Законе об авторском праве.

Итак, вы пришли на фотосессию: хороший фотограф должен немного пообщаться с вами, почувствовать вас, тогда ему будет легче снимать , придумывать различные образы и т.п.

Фотограф выставляет свет, говорит куда смотреть, какой поворот головы принять , как улыбнуться, как сложить руки…

Одним словом, фотограф — автор, творец, который создаёт фотографическое произведение , отражающее его индивидуальность : серая мышь превращается в сказочной красоты девушку и наоборот 🤷🏻‍♀️

Результатом такой фотосессии станут ваши фотографии ✅

Вы оплачиваете фото и уходите. Потом публикуете фото в своих соцсетях и .. получаете претензию от того самого фотографа 🙉

В чем дело спрашиваете вы?

Отвечаю: дело в том, что автором ваших фотографий является фотограф. Как автору, ему принадлежат исключительные права на ваши фото и возникают они в тот самый момент, когда вас фотографируют , когда рождаются ваши фото.

Но я же заказчик — замечаете вы 🤷🏻‍♀️

Все правильно, вы — заказчик и без вашего согласия фотограф также не имеет права публиковать ваше изображение.

Что же делать?

Все очень просто: надо подписать с фотографом договор на передачу вам исключительных прав на ваши фото, тогда можно использовать фото по своему усмотрению, публиковать где пожелаете.

В договоре можно прописать, что вы имеете право на переработку фотографий и не обязаны указывать фамилию фотографа при публикации 📍

Только не забудьте к договору сделать акт приёма-передачи, иначе будет считаться, что исключительное право вам не передали*.

____

*в случае реального, а не консенсуального договора, можно обойтись без отдельного акта.

Согласна с теми юристами, которые считают, что фотографическими произведениями должны признаваться фото, в которых отражена индивидуальность фотографа (автора). Надеюсь, мы тоже дойдём до того момента, когда у нас на законодательном уровне разделят информационные и эстетические фотографии, чтобы фотографическими произведениями назывались только те фото, в которых видна авторская составляющая фотографа. Тогда и юристам не придётся в судах доказывать, что ИИ и душа автора — это не одно и тоже.