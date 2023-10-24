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Карьера бухгалтера

Что должен делать бухгалтер

Расскажем, что входит в обязанности бухгалтера и как быть, если начальник и коллеги нагружают дополнительными задачами.
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Что должен делать бухгалтер
Иллюстрация: «НИТ»

Что входит в трудовую функцию бухгалтера

Для такого специалиста есть свой профессиональный стандарт 08.002 «Бухгалтер» (приказ Минтруда от 21.02.2019 № 103н). В данном документе описаны трудовые функции работника и квалификационные требования, которые ему предъявляются. Согласно профстандарту 08.002, бухгалтер может выполнять работы, относящиеся к пяти основным группам. Рассмотрим подробнее, какие функции входят в каждую из этих групп.

Первая группа — ведение бухгалтерского учета. В рамках этой группы описываются основные функции бухгалтера без категории, а также бухгалтера II и I категории.

Данные функции включают в себя работу с первичной документацией, составление регистров бухгалтерского учета и калькуляций себестоимости, начисление амортизации, составление оборотной ведомости и главной книги.

Бухгалтер может быть ответственным за одну область учета, такую как учет товарно-материальных ценностей или заработная плата, либо одновременно вести несколько различных областей.

Вторая группа — подготовка и сдача бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые и финансовые органы. Эта группа описывает работу главного бухгалтера или руководителя структурного подразделения по бухучету.

В рамках данной группы входят такие задачи, как подготовка бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним, обеспечение внутреннего контроля ведения бухгалтерии, налоговое планирование и налоговый учет, составление финансовых планов, бюджетов, смет и отчетов об их исполнении.

Третья группа — подготовка и сдача бухгалтерской (финансовой) отчетности для компаний с обособленными подразделениями.

Соответствует уровню главного бухгалтера, однако в данном случае он выполняет все функции, описанные в предыдущей группе, для нескольких филиалов или организует работу и контролирует бухгалтерию в разных подразделениях.

Консолидация финансовой отчетности — это задача для главного бухгалтера или финансового директора холдинга. Они должны организовать бухгалтерский и налоговый учет в дочерних обществах и контролировать их работу. В рамках данной задачи также требуется подготовка консолидированной финансовой отчетности холдинга.

Бухгалтерский аутсорсинг — это работа для «универсальных» специалистов в области бухгалтерского и налогового учета, так как они должны решать различные задачи для каждого клиента. Это включает работу с различными системами налогообложения и управление подразделением по аутсорсингу.

В рамках данной работы специалист может также решать непрофильные для бухгалтера задачи, такие как проведение маркетинговых исследований или организация работы с персоналом, если он управляет компанией, предоставляющей услуги.

Как применять профстандарт для бухгалтера

Большинство организаций рассматривает документ в качестве рекомендации и не требует его обязательного использования со стороны работодателя.

Важно отметить, что профстандарт является обязательным только для бюджетных организаций и в случае законодательного установления ограничений для конкретной профессии (например, в соответствии со ст. 57 и ст. 195.3 ТК).

Особые условия допуска к работе могут существовать для главных бухгалтеров в соответствии со статьей 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и статьей 11 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»:

  • акционерных обществ;

  • страховых организаций;

  • НПФ;

  • инвестфондов;

  • компаний, чьи ценные бумаги допущены для участия в организованных торгах;

  • госсектора.

В прочих ситуациях работодатель сам решает, будет ли он руководствоваться данным документом при заключении трудового договора с бухгалтером. Тем не менее мы все равно приводим профстандарт, чтобы вы знали, какую работу Минтруд считает профильной для этой специальности. С этим документом можно уже аргументированно доказывать работодателю, что входит в компетенцию бухгалтера.

Главное об обязанностях бухгалтера

  • Трудовые функции бухгалтера определены в профстандарте 08.002. В большинстве частных компаний этот документ рекомендуется использовать при разработке должностных инструкций и трудовых договоров.

  • Следуя профстандарту, определенные задачи, такие как кадровое делопроизводство, воинский учет, составление статотчетности, экологической отчетности, обеспечение охраны труда и составление договоров, могут быть считаны несвязанными с профилем бухгалтера.

  • Если ваши трудовые функции не указаны в трудовом договоре или должностной инструкции, то вы можете выполнять их только при письменном согласии и за дополнительную плату. Если вы согласны выполнять дополнительную работу, это можно оформить как внутреннее совмещение, расширение зоны обслуживания или внутреннее совместительство.

  • Если у вас отсутствует должностная инструкция, а в трудовом договоре не указаны трудовые функции, ваше привлечение к дисциплинарной ответственности за неисполнение обязанностей может вызвать проблемы. Вы всегда можете отказаться от дополнительной работы.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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