Авторское право и искусственный интеллект. Кому принадлежат право на произведения от нейросети?

Нейросети стремительно ворвались в нашу жизнь. Они «пишут» тексты, генерируют изображения, распознают речь и даже могут вести беседу.

Но имея такие «человеческие» навыки, могут ли они считаться субъектами гражданского оборота и обладать правами, в том числе авторскими?

Мы полагаем, что нет.

Авторскими правами наделяется человек, творческим трудом которого создано произведение науки, искусства или литературы. В настоящее время нейросети не имеют настолько развитое сознание и какие-либо эмоции, которые можно было бы творчески отразить в произведении.

Кого же признать автором произведений, сгенерированных ИИ?

Автор — разработчик платформы

Очевидно нет. Разработчику принадлежат авторские права на программное обеспечение, саму платформу, на которой функционирует нейросеть. Но креативного участия в создании фотографий или текстов он не принимает. Так что признание авторства за разработчиком противоречило бы нормам законодательства, в частности ст.1228 ГК.

Автор – пользователь платформы

Здесь ситуация двоякая. С одной стороны — пользователь лишь вводит набор слов, по которым искусственный интеллект создает, например, картинку. Творческого участия тут нет. Но если изображения из нейросети сгруппированы в определенной последовательности и имеют сценарий, созданный пользователем, то авторство признается за человеком. Пример тому комикс, написанный в США художницей Крис Каштановой*.

*она получила авторские права в США на комикс «Заря рассвета», вдохновленный изображением ее покойной бабушки. Весь комикс был создан с помощью движка преобразования текста в изображение Midjourney.

Без автора

Относить изображения нейросетей к общественному достоянию тоже неверно, т.к. теряется смысл их создания, а участники отношений остаются без защиты.

На данный момент в российском и международном законодательстве вопрос о правовом регулировании авторства на произведения, созданные ИИ не решен. Необходима разработка и введение новых норм, соответствующих современной действительности.