За кем закрепляется авторское право на служебные фото

Когда фотограф сам себе хозяин и делает снимки по собственной инициативе, то все авторские права принадлежат ему. Но как быть, если снимки служебные и созданы по заданию работодателя? За кем закрепляется авторское право? Разбираемся в статье.

Служебная фотография — это фотоизображение, созданное творческим трудом фотографа в рамках установленных для него должностных обязанностей по трудовому договору с работодателем или по служебному заданию.

Личные (неимущественные) авторские права на служебные фото остаются у автора-фотографа (ст.1295 ГК). Это право на имя, право авторства, право на неприкосновенность, право на защиту репутации.

Имущественные (исключительные) же права переходят к работодателю. То есть работодатель может распоряжаться фотоизображением любыми законными способами, если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное. Например, работодатель может продать снимок, публично транслировать его или даже сохранить фотографию в тайне, сообщив об этом автору.

Во всех подобных случаях автор получает право требовать вознаграждения. Это должно быть прямо закреплено в трудовом договоре или ином соглашении между фотографом и его работодателем. В договоре также прописывается размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты.

Подменять авторское вознаграждение зарплатой нельзя! Зарплата — выплата за труд, т.е. за создание произведения, а авторское вознаграждение — плата за использование результата такого труда.

Работодатель должен выплачивать вознаграждение фотографу, даже если использование фотографии осуществляется другим лицом по лицензионному договору или исключительное право на фотопроизведение перешло к новому правообладателю.

Если же работодатель не распорядился исключительными правами на служебное фото в течение 3 лет с момента перехода снимка в его распоряжение, то исключительные права на фото возвращаются к фотографу (п.2 ст.1295 ГК).

Бывает, что работник-фотограф и работодатель договариваются о том, что у автора фото остаются и личные, и исключительные права. В таком случае руководитель организации имеет право использовать служебное произведение на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой автору вознаграждения. Естественно, что подобные условия должны быть прописаны в договоре между сторонами.

Каждое ли фото признается служебным

В случае споров между фотографом и работодателем именно работодатель должен доказать факт «служебности» фотоснимка.

Так, фото, сделанное работником в течение рабочего дня или с использованием рабочих материалов не будет считаться служебным, если создание такого изображения не входило в трудовые обязанности фотографа, либо на это не было служебного задания. Если работодатель не принял задание, то фотопроизведение также не считается служебным, и все права на него остаются у фотографа.

Доказательства «служебности» фотографии

Трудовой договор. В нем закрепляются не только трудовые отношения между фотографом и нанимателем, но и прописываются обязанности сторон. Закон не запрещает отразить и факт договоренности о переходе исключительных прав на созданные фотографии, размер и условия выплаты авторского вознаграждения. Должностная инструкция. Помимо самих обязанностей работника в ней можно конкретизировать трудовые функции по созданию служебных снимков и перечень таких фото (тематика, направленность и т.п.). Гражданско-правовой договор или иное соглашение, в котором закреплена договоренность о размере и условиях выплаты авторского вознаграждения за служебные фотографии. Служебное задание. Оно может содержаться в трудовом договоре или в приложении к нему, либо быть оформленным в виде отдельного локального нормативного акта организации. Непременное условие — четкая постановка задачи фотографу. Акт приема-передачи выполненных работ. Работодатель обязательно должен принять результат работы. Это не только подтвердит, что снимок является служебным, но и позволит установить дату, с которой начинается течение трехлетнего срока распоряжения исключительным правом на фото.

В случае разногласий с работодателем по выплате вознаграждения фотограф тоже может ссылаться на эти документы в суде, чтобы защитить свои права.

Кому принадлежат снимки, сделанные «внештатным» фотографом

Если фотограф-фрилансер получил заказ на снимки от сторонней организации, то отношения между ними регулируются договором авторского заказа (ст.1288 ГК). И созданные в рамках этого договора произведения фотоискусства нельзя назвать служебными.

В договоре авторского заказа можно предусмотреть отчуждение исключительных прав на фотографии в пользу заказчика-организации.

То есть авторство сохраняется за фотографом, а заказчик получает возможность распоряжаться снимками по своему усмотрению. Моментом перехода прав является подписание сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

Если фотограф не хочет передавать снимки заказчику в вечное пользование, то можно установить пределы и способы использования фотоматериалов. Например, использовать их только оговоренный период времени или только в рамках одного проекта. Это делается с помощью лицензионного договора (ст.1286 ГК).

Отступление от закрепленных условий будет считаться нарушением. А в случае необходимости повторного обращения к созданным фотографиям, организация-заказчик должна будет выплатить автору дополнительное вознаграждение.