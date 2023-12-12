9 мифов авторского права. О чем важно знать, чтобы не нарушить закон

Простым обывателям часто кажется, что авторское право — это что-то эфемерное и защитить его невозможно, т.к. оно нигде не регистрируется. И вообще никак не охраняется. Миф да и только. Все аспекты авторского права законодательно закреплены в части 4 Гражданского Кодекса РФ. Сегодня мы развеем еще несколько мифов.

Миф 1. Авторское право исчезает со смертью автора

Авторские права на объекты науки, литературы и искусства возникают у автора с момента создания произведения. И действуют в течение всей жизни автора, а также 70 лет после его смерти (ст.1281 ГК). Только потом объекты, созданные творческим трудом автора, переходят в общественное достояние и могут свободно использоваться: транслироваться, выставляться, публиковаться и т.п. Но это не значит, что можно присвоить себе авторство или взять и изменить произведение. Имя автора, его авторство и неприкосновенность произведений науки, литературы и искусства остаются под защитой.

Миф 2. Объекты авторского права, размещенные в Интернете, можно использовать по своему усмотрению

Самое распространенное заблуждение. Даже если фото или текст автор опубликовал в сети, они охраняются законом. И использовать их можно только с разрешения автора. Но есть исключения:

если, например, вы скачали понравившееся фото для заставки на рабочий стол или для других личных (не публичных) целей;

если работы автора доступны для широкой публики на основании открытой лицензии (ст.1286.1 ГК) или Creative Commons (в международном праве).

В таком случае использование правомерно и нарушения авторских прав не будет.

Миф 3. Нарушение авторских прав возможно только в коммерческих целях

Закон не связывает незаконное использование объекта авторских прав с целью извлечения прибыли или без таковой. Нарушение наступает за сам факт публичного использования без согласия автора. Даже если вы просто опубликовали фото из интернета на своей страничке в соцсети и не хотели ничего продать с его помощью.

Коммерческая цель может иметь значение при установлении размера компенсации за нарушение исключительных прав автора.

Миф 4. Перечень объектов авторских прав является закрытым

Авторским правом охраняются любые произведения науки, литературы и искусства, созданные творческим трудом граждан, независимо от достоинств, назначения и способа их выражения. Главное, чтобы созданное произведение было доступно для восприятия другими людьми.

Однако закон устанавливает перечень объектов, которые не охраняются авторским правом: официальные документы органов власти, новости, государственные символы и знаки, фольклор (ст.1259 ГК).

МИФ 5. Авторским правом охраняются только обнародованные произведения

Нет. Авторские права распространяются и на обнародованные, и на необнародованные произведения. Причем форма их выражения не важна: она может быть устной, письменной, в форме изображения, звуко- или видеозаписи и даже в объемно-пространственной форме. Регистрация объекта авторских прав для их возникновения, осуществления и защиты тоже не нужна. Таким образом, любое созданное творческим трудом человека произведение подлежит охране с момента создания. И автор сам решает когда и как им распорядиться.

Миф 6. Объект без знака копирайта © можно свободно использовать

Проставление на своих работах знака охраны авторского права (копирайта) — право автора, но не его обязанность. Кроме того, на некоторые произведения в цифровом формате такой знак просто невозможно проставить.

Поэтому объекты авторского права без значка © также находятся под охраной и их нельзя использовать без разрешения автора.

Миф 7. Разрешение на использование произведения может дать только автор

Такое разрешение может дать не только автор, но и другие правообладатели. Например, фотограф может передать исключительные права на снимки заказчику по договору, в таком случае заказчик станет правообладателем и разрешение на использование таких фото сможет дать только он.

После смерти автора его имущественные права переходят к наследникам. А после истечения 70 лет со смерти автора согласие на использование произведений уже не требуется. Они становятся общественным достоянием.

Миф 8. Если указать имя автора, согласие не требуется

Закон действительно устанавливает случаи, когда при указании имени автора и источника заимствования согласие автора не требуется (ст.1274 ГК). Но такое возможно только при цитировании оригинала в научных, информационных, учебных и ряде иных целях и в объеме, оправданном целью цитирования.

Простое указание имени автора при копировании и использовании его работ без разрешения будет нарушением его исключительных авторских прав. Хотя неимущественные (личные) права будут соблюдены.

Миф 9. Мне ничего не будет за нарушение авторского права

Любители плагиата в интернете полагают, что легко отделаются за незаконное использование чужого контента. Либо выйдут сухими из воды за недоказанностью факта нарушения, либо заплатят сущие копейки. Что далеко не так.

За нарушение прав авторов в российском законодательстве предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

В гражданско-правовом порядке суд может взыскать с нарушителя убытки, моральный вред и компенсации за нарушение исключительных прав автора (ст.1301 ГК).

За административное нарушение авторских и смежных прав предусмотрен штраф (ст.7.12 КоАП). А за посягательство на объекты авторских прав в крупном размере — уголовная ответственность в виде штрафа, обязательных, исправительных, принудительных работ, арест или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет (ст.146 УК).

Так что лучше подумать о последствиях, прежде чем использовать чужую работу без согласия автора.

Надеемся, теперь вы знаете об авторском праве больше и не купитесь на мифы о неохрянаемости произведений авторов. И если столкнетесь с нарушениями, то будете знать, как защитить свои права.