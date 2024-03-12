Нарушение исключительного права на произведение. Нужно мнение зала, ну или хейта накидайте⁠⁠

Меня часто мучает вопрос, благое ли дело я делаю или же «щемлю честных предпринимателей»? Как Вы считаете?

Юрист, специализируюсь на авторском праве. Есть такая статья в четвертой части гражданского кодекса, 1301: ответственность за нарушение исключительного права на произведение. По этой статье наступает ответственность за очень многие не хорошие поступки, например чужие тексты, песни, научные статьи, внешний вид карточек на Вайлберриз и Озон, даже дизайн зданий. Но больше всего судов у меня по фотография.



Я заключаю договор с фотографом, дальше он скидывает мне фотографии и я ищу тех кто не законно их использует. Дальше нарушение фиксируется, отправляется досудебная претензия, иногда нарушитель идет на диалог, но чаще всего он отмалчивается и мы уже идем в суд.

Нарушители фотографии берут из поисковой выдачи или с сайтов/личных групп фотографов.

Отдельно стоит отменить что речь идет только про нарушителей использующих в коммерческих целях, ну или религиозные организации, музеи или муниципальные. Физ.лиц, использующих фотографии для оформления личной страницы, на которой ничего не продается, мы не трогаем.

Основные аргументы у них тоже всегда одинаковые: