Нарушение исключительного права на произведение. Нужно мнение зала, ну или хейта накидайте⁠⁠

Юрист, специализируюсь на авторском праве. Есть такая статья в четвертой части гражданского кодекса, 1301: ответственность за нарушение исключительного права на произведение. По этой статье наступает ответственность за очень многие не хорошие поступки, например чужие тексты, песни, научные статьи, внешний вид карточек на Вайлберриз и Озон, даже дизайн зданий. Но больше всего судов у меня по фотография.
Я заключаю договор с фотографом, дальше он скидывает мне фотографии и я ищу тех кто не законно их использует. Дальше нарушение фиксируется, отправляется досудебная претензия, иногда нарушитель идет на диалог, но чаще всего он отмалчивается и мы уже идем в суд.
Нарушители фотографии берут из поисковой выдачи или с сайтов/личных групп фотографов.
Отдельно стоит отменить что речь идет только про нарушителей использующих в коммерческих целях, ну или религиозные организации, музеи или муниципальные. Физ.лиц, использующих фотографии для оформления личной страницы, на которой ничего не продается, мы не трогаем.
Основные аргументы у них тоже всегда одинаковые:
Если в интернете значит ничье.
Фотограф сам выложил в открытый доступ, значит все могут брать
Я не знал что нельзя, можно я просто удалю и мы разойдемся
Фотография вообще так себе, я таких сам могу наделать хоть 100 штук.
На стоке такие фотки по 100 рублей продаются, почему с меня вы 50 000 рублей сейчас хотите?
Аргументы моей команды примерно такие:
Если по улице идешь и видишь машина стоит? Она тоже ничья? Сел и поехал?
В интернете все чье-то, но распространяется на условиях лицензии, копировать фотографии для личного пользования Вы можете, а вот продавать с ее помощью товары или услуги, уже нет.
Просто удалить можно и даже нужно, а вот просто разойтись без штрафа не получится. За каждое действие, есть последствие.
Если Вы считаете что фотографий и сами можете таких сделать, Вам стоило их сделать самостоятельно а не брать чужие. Если взяли из огромного множества фотографий в интернете именно эту, значит Вы уже выделили ее из множества.
Подобные фотографии могут продаваться по 100 рублей, а могут продаваться и по 100 000 рублей, цена зависит от условия использования, в любом случае Вы ее не купили, а украли без намерения заплатить за нее.
У меня есть традиционный бизнес, интернет-магазин по продаже мебели, я знаю с каким трудом зарабатываются в бизнесе деньги, и мне часто очень не просто дается настаивать на уплате штрафа, но я также общаюсь и с авторами фотографий, я знаю сколько лет обучения они потратили что бы овладеть своими навыками, я знаю сколько дисциплины нужно что бы достичь мастерства в своем деле и знаю как им больно когда результаты их труда монетизируют другие, а им даже спасибо не говорят.
Что по итогу? Меня часто мучает вопрос, благое дело я делаю или же «щемлю честных предпринимателей»? Как Вы считаете? Кидайте тапками.
Начать дискуссию