Мария Серкова
Как «желтые листочки» помогли ускорить дело в суде

В практике юриста важно не только знание закона, но и умение находить решения там, где процесс застрял.

Мой случай: Два недели аппарат судьи не мог передать дело в канцелярию, и я не могла получить исполнительный лист.Телефонные звонки не помогали: помощники судьи трубки не брали, в канцелярии лишь сочувствовали, но повлиять на процесс не могли.

В итоге пришлось ехать в суд повторно. На этот раз я решила действовать творчески: взяла обычные жёлтые стикеры, написала на них номер дела и фразу «Передать в канцелярию» и аккуратно приклеила на компьютер и принтер в аппарате судьи. С улыбкой спросила: «Может, мне к вам на работу устроиться и помочь с делами?»

После этого пообещали, что дело передадут в канцелярию на следующий день.
И действительно — результат появился.

⚖️ Вывод: иногда внимание, настойчивость и креативный подход помогают там, где формальные методы не работают.

А вам приходилось искать нестандартные решения в работе с судами или госорганами?

Руководитель в ООО

3 подписчика15 постов

