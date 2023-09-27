Сервисы, с помощью которых можно оцифровать свои услуги. Или 280 способов сделать работу удобнее

За последний год цифровая среда в России изменилась: часть сервисов ушли с рынка, некоторые лишились определенного функционала, бизнес искал новые решения и в ответ на запрос появлялись новые сервисы. Собрали сервисы, с помощью которых бизнес может оцифровать свои услуги.

Наша компания решила взглянуть на ситуацию широко и узнать, какие сейчас существуют сервисы, которые помогают предпринимателям оцифровывать свои задачи.

В итоговый список попали более 280 ресурсов. Это сервисы, которые без ограничений доступны в 2023 году российским предпринимателям, и которыми они действительно активно пользуются. Чтобы в них легко было ориентироваться, сервисы разделили по категориям — от потребностей предпринимателей по управлению бизнесом. Например, маркетинг, автоматизация бизнеса, связь, управление финансами, безопасность.

Фрагмент карты сервисов для цифровизации бизнеса.

Внутри каждой категории есть деление на ранги. Сервисы первого ранга — самые крупные, второго — чуть меньше, и так далее.

Чтобы присвоить ранг, анализировали частотность запросов в Яндекс.Wordstat и посещаемость в SimilarWeb, затем объединили в группы близкие значения.

Получилась интерактивная база. Владельцу сервиса — особенно, если ресурс не очень крупный — она поможет оценить конкурентную позицию. Предпринимателю же благодаря рангу будет проще сориентироваться, что предлагает рынок. Например, отдельно на карте собраны сервисы для бухгалтерии, для предоставления финансовых услуг, есть раздел с сервисами для онлайн-банкинга.

Кроме этого результаты исследования для наглядности нанесли на единую карту цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса.

Карту в формате PDF можно скачать здесь.

А посмотреть всю базу можно по ссылке в Notion.