Сервисы, с помощью которых можно оцифровать свои услуги. Или 280 способов сделать работу удобнее

Наша компания решила взглянуть на ситуацию широко и узнать, какие сейчас существуют сервисы, которые помогают предпринимателям оцифровывать свои задачи.
В итоговый список попали более 280 ресурсов. Это сервисы, которые без ограничений доступны в 2023 году российским предпринимателям, и которыми они действительно активно пользуются. Чтобы в них легко было ориентироваться, сервисы разделили по категориям — от потребностей предпринимателей по управлению бизнесом. Например, маркетинг, автоматизация бизнеса, связь, управление финансами, безопасность.
Внутри каждой категории есть деление на ранги. Сервисы первого ранга — самые крупные, второго — чуть меньше, и так далее.
Чтобы присвоить ранг, анализировали частотность запросов в Яндекс.Wordstat и посещаемость в SimilarWeb, затем объединили в группы близкие значения.
Получилась интерактивная база. Владельцу сервиса — особенно, если ресурс не очень крупный — она поможет оценить конкурентную позицию. Предпринимателю же благодаря рангу будет проще сориентироваться, что предлагает рынок. Например, отдельно на карте собраны сервисы для бухгалтерии, для предоставления финансовых услуг, есть раздел с сервисами для онлайн-банкинга.
Кроме этого результаты исследования для наглядности нанесли на единую карту цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса.
Карту в формате PDF можно скачать здесь.
А посмотреть всю базу можно по ссылке в Notion.
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