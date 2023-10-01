Суд не понял, кто такой бенефициарный владелец

Из обвинения следовало, что уклонение от уплаты налогов совершено бенефициарными владельцами, то есть фактическими собственниками, прямо владеющими ООО.

Однако, суд первой инстанции на основании п. 13 ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» пришел к выводу, что бенефициарный владелец - это тот, кто либо является участником компании, либо бенефициар - это тот, кто формально не имеет к компании отношения, вообще не фигурирует в каких-либо документах общества, однако управляет работой номинальных участников компании.

Это определение противоречило пониманию следователя - при описании объективной стороны преступления органу предварительного расследования следовало раскрыть понятие «бенефициарный владелец». Отсутствие в настоящем деле указания о том, что понимается под термином «бенефициарный владелец», препятствует определению точных пределов судебного разбирательства применительно к требованиям ст. 252 УПК РФ и ущемляет гарантированное право обвиняемого знать, в чем конкретно он обвиняется.

Апелляционный суд решение о возвращении дела прокурору поддержал.

Апелляционное постановление Московского городского суда от 08.07.2024 № 10-14792/24 (https://advotax.ru/1630-beneficiarnyj-vladelec.html)