Как вести дела в 2024-м: готовимся к налоговой амнистии, «отбеливаем» дробление бизнеса и ждем проверок

29 февраля Президент сказал Федеральному собранию много и о всяком. Я изучил стенограмму Послания, отобрал два важных пункта и разобрал их пользу и боль для коллег-предпринимателей.

1. Амнистия за переход к «белой схеме» налогообложения

Как было: бизнес активно искал и ищет способы подтянуть себя под существующие льготы (снижение ставки страховых взносов, преференции и для МСП и т. д.) . Предприниматель чтобы не платить НДФЛ и НДС, намеренно не переходил с льготных налоговых режимов или дробил цельный бизнес на небольшие предприятия. Самые хитрые создавали ИП-спутники на родственников. Чем это кончалось, рассказывал здесь.

Как будет: нам обещают возможность перейти на основную схему налогообложения без штрафов. Государство «забудет о прошлом» для тех, кто решит покончить с налоговой раздробленностью. Угрозу доначислений за «серый» период также обещают снять. У этой новости есть две стороны: хорошая — государство в контексте текущей социально-политической повестки демонстрирует предпринимателям режим максимальной лояльности в случае их готовности вести диалог; плохая — скорее всего это предупреждение перед активизацией контрольных мероприятий.

В прошлые годы проверяли, в основном, крупные компании или «звездных» блогеров, а с этого года будут проверять абсолютно всех — государству нужны деньги в виде налогов, штрафов или доначислений.

Что делать предпринимателю: механизм перехода не разработан, но рекомендую уже сейчас изучить все документы: от налоговой отчетности до договоров с поставщиками всех ваших ИП-шек. Предупреждаю — это может занять некоторое время, а потому чем раньше начнете — тем больше вероятность, что вы будете готовы к изменениям в законодательстве и подходе.

2. Бизнес снова начнут проверять: мораторий на проверки бизнеса прекращается с 2025 года

Как было: проверки МЧС, Роспотребнадзора, Роструда, Роскомнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора и налоговой были во многом приостановлены.

Как будет: с января 2025-го не рассчитывайте, что контролирующие органы обойдут вас стороной.

Как часто ждать визиты госорганов, сложно сказать, но государство активно ищет источники пополнения бюджета, и ждать звонка или уведомления можно в любой момент. По статистике, за 2023 год в количество профилактических визитов перевалило за миллион!

Я понимаю, как тяжело найти проверенного эксперта, которому можно было бы со спокойной душой делегировать задачи, о которых рассказал выше.

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