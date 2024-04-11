Крипта на рубли, и как майнить законно весной 2024-го: три совета от юриста

Биток уже выше 60-ти, и мне все чаще задают вопросы, как легализовать доход и продолжать добывать биткоин, чтобы к вам «не пришли» проверяющие. Кратко расскажу о том, как спокойно и законно майнить в России.

С лета прошлого года Госдума обсуждает проект ФЗ №116366-8 «О майнинге в Российской Федерации». В случае его принятия Правительство вместе с Центробанком сможет легализовать как майнеров-физлиц, так и майнинговые компании. Пока добыча и обращение криптовалюты — «мутная тема» вне правового поля. Я описал ее с точки зрения судебной практики, перечислил трудности, с которыми сталкиваются майнеры, и способы их законного преодоления.

Как обстоят дела сейчас: отслеживает ли государство майнеров?

Государственные структуры в целом и правоохранительные органы особенно крайне чувствительно относятся к такой деятельности. Силовики неоднократно высказывались против легализации добычи и использования крипты. Почему? Они видят в цифровой валюте способ вывода из тени незаконных доходов.

Так что госорганы не только отслеживают активности в сфере добычи крипты, но и охотно реагируют на заявление о незаконной деятельности в этой сфере и устраивают проверки добытчиков цифровых активов

Если в действиях майнера полиция или налоговая найдут признаки уголовного или административного преступления, то к нарушителю примут соответствующие меры.

В России уже наработана практика привлечения к ответственности за «теневой» майнинг. Из-за высоких тарифов в некоторых регионах легальная работы криптоферм убыточна, и их владельцы начинают махинации с электросетями.

Как результат — их наказывают за незаконное подключение к электросетям и за майнинг с помощью вредоносных программ.

Какие основания для проверки моей майнинг-фермы?

Основания для визита к вам с инспекцией могут быть разными. Майнинг в России де-юре не запрещен, но де-факто к владельцам ферм могут «зайти на огонек» проверяющие разнообразных ведомств. От участкового из-за жалобы жильцов на шум и горячий пол, до обходчика сбытовой компании в связи со скачками энергопотребления.

Если на вашу ферму прибыла проверка, прежде всего поинтересуйтесь, что послужило её основанием.

Готовьтесь доказать:

что помещение используется легально.

что вы учитываете и вовремя оплачиваете потребленное электричество:

не обязательно в момент проверки — может позднее — будьте готовы подтвердить, что платите налоги с полученного от майнинга дохода.

Дальнейший сценарий зависит от конкретных претензий и имеющихся на руках у правоохранителей фактов. Если вас обвиняют в превышении санитарных: шум или высокая температура в строении, вы можете потребовать провести встречную экспертизу. Каждая ситуация уникальна и требует отдельного разбора.

Кроме штрафа есть риск остаться без оборудования!

Дело в том, что некоторые статьи предусматривают конфискацию имущества.

Например статья 16.1. КОАП, регулирующая движение товаров через таможню определяет конфискацию имущества как одну из мер наказания. Если компьютер или видеокарты вашей фермы ввезены в Россию без документов, то работающее оборудование для майнинга могут изъять как контрабанду. Также оборудование майнинг-фермы могут изъять, пока идет следствие и до вынесения решения судом. Компьютеры у вас изымут как вещественное доказательство.

Для консультации по правомерности изъятия имущества рекомендую обратиться к юристу. Дело в том, что порядок изъятия должен соответствовать предусмотренной законом процедуре, которую на практике часто не соблюдают. Здесь вас может спасти юрист: изучит дело и напишет обоснованную претензию.

Крипта на рубли: как обменять и спать спокойно?

Итак, вы намайнили эфир или биткоин — что с ним делать? На сегодня закон Российской Федерации содержит прямой запрет расплачиваться цифровых финансовых активами — официальное название криптовалюты — за товары или услуги.

Сам же по себе обмен крипты на рубли через биржи и интернет-обменники формально не запрещен, хотя эти операции все еще рискованны.

Кстати, одним из рисков сделок через интернет-обменники, помимо явного мошенничества является блокировка банковского счета. Финансовые структуры по умолчанию рассматривают такие активности как подозрительные.

Если вы небрежно проводите операции, будьте готовы, что у вашего банка, скорее всего, возникнут вопросы. И, конечно, вовремя оплачивайте налоги с дохода.

Да налоговая не узнает!

Узнает, как минимум, двумя способами:

Сделает запрос сведений в банках об операциях; Попросит вас как налогоплательщика подтвердить расходы и доходы по 3-НДФЛ.

Как майнеру легализоваться прямо сейчас?

Если майнинг для вас не хобби, а профессиональный способ заработка — выстройте официальные отношения с государством.

Рекомендую не обустраивать майнинг-ферму в жилых домах, учреждениях или в помещении компании-работодателя. Вместе с чисто бытовыми неудобствами: нагрузкой на общественную сеть и риском аварий, существует и юридическая сторона — пересмотр вашего статуса в качестве коммерческого абонента. Если нарушите хотя бы одно из этих правил вас ждет судебный иск и штрафы. Не создавайте неудобств соседям, платите налоги, следите за новостями и обращайтесь за консультацией к эксперту. И, конечно же, хотя бы раз в месяц отслеживайте законодательство. В любой момент могут быть выпущены акты ведомств, косвенно касающихся добычи криптовалюты.

Итак, что делать майнеру?

Я отслеживаю изменения IT- законов и могу оперативно провести для вас первичную консультацию. Плюс я не только оповещаю о законах, но и перевожу с «юридического» на человеческий.

Мой Телеграм @Pavel_Patrikeev