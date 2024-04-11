Павел Патрикеев
Криптовалюта

Крипта на рубли, и как майнить законно весной 2024-го: три совета от юриста

Биток уже выше 60-ти, и мне все чаще задают вопросы, как легализовать доход и продолжать добывать биткоин, чтобы к вам «не пришли» проверяющие. Кратко расскажу о том, как спокойно и законно майнить в России.
29 18
Крипта на рубли, и как майнить законно весной 2024-го: три совета от юриста
unsplash/Shubham Dhage

С лета прошлого года Госдума обсуждает проект ФЗ №116366-8 «О майнинге в Российской Федерации». В случае его принятия Правительство вместе с Центробанком сможет легализовать как майнеров-физлиц, так и майнинговые компании. Пока добыча и обращение криптовалюты — «мутная тема» вне правового поля. Я описал ее с точки зрения судебной практики, перечислил трудности, с которыми сталкиваются майнеры, и способы их законного преодоления.

Как обстоят дела сейчас: отслеживает ли государство майнеров?

Государственные структуры в целом и правоохранительные органы особенно крайне чувствительно относятся к такой деятельности. Силовики неоднократно высказывались против легализации добычи и использования крипты. Почему? Они видят в цифровой валюте способ вывода из тени незаконных доходов.

Так что госорганы не только отслеживают активности в сфере добычи крипты, но и охотно реагируют на заявление о незаконной деятельности в этой сфере и устраивают проверки добытчиков цифровых активов

Если в действиях майнера полиция или налоговая найдут признаки уголовного или административного преступления, то к нарушителю примут соответствующие меры.

В России уже наработана практика привлечения к ответственности за «теневой» майнинг. Из-за высоких тарифов в некоторых регионах легальная работы криптоферм убыточна, и их владельцы начинают махинации с электросетями.

Как результат — их наказывают за незаконное подключение к электросетям и за майнинг с помощью вредоносных программ.

Какие основания для проверки моей майнинг-фермы?

Основания для визита к вам с инспекцией могут быть разными. Майнинг в России де-юре не запрещен, но де-факто к владельцам ферм могут «зайти на огонек» проверяющие разнообразных ведомств. От участкового из-за жалобы жильцов на шум и горячий пол, до обходчика сбытовой компании в связи со скачками энергопотребления.

Если на вашу ферму прибыла проверка, прежде всего поинтересуйтесь, что послужило её основанием. 

Готовьтесь доказать:

  • что помещение используется легально.

  • что вы учитываете и вовремя оплачиваете потребленное электричество: 

  • не обязательно в момент проверки — может позднее — будьте готовы подтвердить, что платите налоги с полученного от майнинга дохода.

Дальнейший сценарий зависит от конкретных претензий и имеющихся на руках у правоохранителей фактов. Если вас обвиняют в превышении санитарных: шум или высокая температура в строении, вы можете потребовать провести встречную экспертизу. Каждая ситуация уникальна и требует отдельного разбора.

Кроме штрафа есть риск остаться без оборудования!

Дело в том, что некоторые статьи предусматривают конфискацию имущества. 

Например статья 16.1. КОАП, регулирующая движение товаров через таможню определяет конфискацию имущества как одну из мер наказания. Если компьютер или видеокарты вашей фермы ввезены в Россию без документов, то работающее оборудование для майнинга могут изъять как контрабанду. Также оборудование майнинг-фермы могут изъять, пока идет следствие и до вынесения решения судом. Компьютеры у вас изымут как вещественное доказательство.

Для консультации по правомерности изъятия имущества рекомендую обратиться к юристу. Дело в том, что порядок изъятия должен соответствовать предусмотренной законом процедуре, которую на практике часто не соблюдают. Здесь вас может спасти юрист: изучит дело и напишет обоснованную претензию.

Крипта на рубли: как обменять и спать спокойно?

Итак, вы намайнили эфир или биткоин — что с ним делать? На сегодня закон Российской Федерации содержит прямой запрет расплачиваться цифровых финансовых активами — официальное название криптовалюты — за товары или услуги.

Сам же по себе обмен крипты на рубли через биржи и интернет-обменники формально не запрещен, хотя эти операции все еще рискованны. 

Кстати, одним из рисков сделок через интернет-обменники, помимо явного мошенничества является блокировка банковского счета. Финансовые структуры по умолчанию рассматривают такие активности как подозрительные. 

Если вы небрежно проводите операции, будьте готовы, что у вашего банка, скорее всего, возникнут вопросы. И, конечно, вовремя оплачивайте налоги с дохода.

Да налоговая не узнает!

Узнает, как минимум, двумя способами: 

  1. Сделает запрос сведений в банках об операциях;

  2. Попросит вас как налогоплательщика подтвердить расходы и доходы по 3-НДФЛ.

Как майнеру легализоваться прямо сейчас?

Если майнинг для вас не хобби, а профессиональный способ заработка — выстройте официальные отношения с государством. 

  1. Рекомендую не обустраивать майнинг-ферму в жилых домах, учреждениях или в помещении компании-работодателя. Вместе с чисто бытовыми неудобствами: нагрузкой на общественную сеть и риском аварий, существует и юридическая сторона — пересмотр вашего статуса в качестве коммерческого абонента. Если нарушите хотя бы одно из этих правил вас ждет судебный иск и штрафы.

  2. Не создавайте неудобств соседям, платите налоги, следите за новостями и обращайтесь за консультацией к эксперту.

  3. И, конечно же, хотя бы раз в месяц отслеживайте законодательство. В любой момент могут быть выпущены акты ведомств, косвенно касающихся добычи криптовалюты.

Итак, что делать майнеру?

Я отслеживаю изменения IT- законов и могу оперативно провести для вас первичную консультацию. Плюс я не только оповещаю о законах, но и перевожу с «юридического» на человеческий.

Мой Телеграм @Pavel_Patrikeev

Начать дискуссию

Lexintel
Аутстаффинг

Как привлечь сотрудников по договору о предоставлении персонала

Найм внешних специалистов обычно требуется для дополнения и поддержки уже имеющегося штата компании. Разберем, как правильно использовать заемный труд, а в каких случаях он строго запрещен.

Как привлечь сотрудников по договору о предоставлении персонала
23

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Ведение бизнеса

В приграничных регионах введут льготный лизинг на новый грузовой транспорт и б/у оборудование

Малому и среднему бизнесу, зарегистрированному в приграничных с Украиной регионах, предложено расширить возможности использования программ льготного лизинга корпорации МСП и ее дочерних структур.

9
Страховые взносы

❓ На выплаты старшим по дому надо начислять взносы, потому что это трудовые отношения. Но что с больничными и отпусками – непонятно. Эксперт: УК может взять его в штат

Председатель совета МКД вступает в трудовые отношения с собственниками квартир, а управляющая компания платит ему вознаграждение за счет средств жильцов. И на это вознаграждение УК начисляет взносы.

7
214

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Антимонопольное право

В законе может появиться понятие «скрытая недобросовестная конкуренция»: что это

В ФАС с участием ТПП обсудили вопросы антимонопольного регулирования деятельности маркетплейсов.

26
Консалтинг Онлайн

Основные ошибки в работе с ФРМО и ФРМР

Подключение с ЕГИСЗ — необходимое условие для медицинской деятельности. ЕГИСЗ представляет собой систему из 13 сервисов, или групп данных, две из которых для большинства медицинских организаций особенно актуальны, поскольку в них нужно обязательно регистрироваться — ФРМО и ФРМР. 

Основные ошибки в работе с ФРМО и ФРМР
24
НДФЛ

😵 ФНС пока точно не знает, как считать НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов. Эксперт: можно самостоятельно обратиться в Минфин

Уже четвертый месяц бухгалтеры ждут от ФНС и Минфина разъяснения по поводу НДФЛ с дохода свыше 5 млн рублей при выплате зарплаты и дивидендов. Но разъяснений все нет. ФНС ждет, что скажет Минфин.

5
375

Онлайн-курсы

53
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экономика России

У стран БРИКС будет система BRICS Pay и своя единица расчетов

В ТПП РФ состоялся вебинар по вопросам перспектив реализации системы BRICS Pay и единицы расчетов БРИКС.

60
Бизнес легко
Автоматизация учета

Автоматизировали учет алкогольной продукции для винного бутика в Подмосковье

Чтобы автоматизировать алкогольный магазин, нужно установить кассовое оборудование и видеонаблюдение, правильно вести учет алкоголя в ЕГАИС и организовать работу с документами без бумаг. Рассказываем, как команда «Бизнес легко» сделала это все с нуля для винного бутика в Подмосковье.

Автоматизировали учет алкогольной продукции для винного бутика в Подмосковье
35
Александр Малютин
Маркетплейсы

Штраф за самовыкуп Wildberries: как его оспорить? Обзор судебной практики

Некоторые продавцы на маркетплейсах занимаются самовыкупом своих товаров, что является нарушением условий договора. Продавцу начисляются штрафные санкции. Как доказывается самовыкуп и можно ли оспорить штраф в суде? На примере споров с Wildberries разобрал судебную практику.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
36
Малый и средний бизнес

Где МСП могут получить «зонтичные» поручительства во II кв. 2024: список банков

Гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что не менее 120 млрд рублей смогут получить малые и средние предприятия во II квартале 2024 года под «зонтичные» поручительства.

41
Белая Бухгалтерия
ВЭД

Руководство по учету импортных товаров, реализованных через маркетплейсы

Рано или поздно любой селлер, который хочет масштабироваться и выходить на большие обороты, уходит в прямые и официальные закупки товаров из других стран. А бухгалтеру приходится глубоко вникать в учет импортных операций. В статье собрали особенности внешнеэкономической деятельности при реализации импортных товаров, расписали проводки и дали практические рекомендации.

Руководство по учету импортных товаров, реализованных через маркетплейсы
44
Павел Патрикеев
Криптовалюта

Крипта на рубли, и как майнить законно весной 2024-го: три совета от юриста

Биток уже выше 60-ти, и мне все чаще задают вопросы, как легализовать доход и продолжать добывать биткоин, чтобы к вам «не пришли» проверяющие. Кратко расскажу о том, как спокойно и законно майнить в России.

Крипта на рубли, и как майнить законно весной 2024-го: три совета от юриста
29

Разборы законов

1 241
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Интеллектуальные права

Резко возросло количество договоров на франшизы

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что в 1,5 раза за последние 5 лет увеличилось количество договоров коммерческой концессии, или франчайзинга.

50
Зарплата

Новый онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — освойте новый участок работы за месяц!

Разберитесь в правилах расчета зарплаты и социальных пособий, узнайте, как составлять уведомления по ЕНП на НДФЛ и заполнять 6-НДФЛ в 2024 году — получите все необходимые бухгалтеру по зарплате инструменты в новом курсе «Клерка».

30
Маркетплейсы

Для продавцов и агрегаторов с 1 сентября 2024 года введут новую обязанность

В начале апреля Госдума начала рассматривать депутатский законопроект с изменениями в закон о защите прав потребителей в части проверки качества товаров маркетплейсов.

134
Воинский учет

До 2026 года все военкоматы оснастят цифровым оборудованием

По госконтракту с Минобороны компания «Воентелеком» до конца 2025 года оснастит цифровым телекоммуникационным оборудованием все военкоматы.

53
Наталья Горячая
НДФЛ

С 2024 года не действует освобождение от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах

Доходом физлица, полученным в виде материальной выгоды, в частности, является материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами, переданными от организаций или ИП.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
60
Трудовое право

🚩 Как работаем и отдыхаем в мае

Последняя рабочая неделя апреля будет длинной, но зато за ней – череда майских праздников.

7
331

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Консоль.Про
Трудовые отношения

Отличие трудового договора от гражданско-правового

С физическим лицом работодатель может заключить два вида договоров: гражданско-правовой и трудовой. Разберем, чем два этих договора отличаются друг от друга, в каких случаях оформляется трудовой, а в каких случаях гражданско-правовой договор.

Отличие трудового договора от гражданско-правового
16,4 тыс.

Интересные материалы

Банки

В 2024 году банки могут установить новый рекорд по прибыли

Российские банки в этом году могут поставить рекорд и заработать до 3,5 трлн рублей чистой прибыли.

43