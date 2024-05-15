🎈С Первомаем! 3 важных изменения для предпринимателей

Приготовил традиционный дайджест о том, что ждет бизнес с 1-го мая.

Привет, это налоговый юрист и CEO «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев.

1. Меняются правила аккредитации IТ-компаний, и самая важная новелла — теперь контроль более половины акций или уставного капитала должен быть за российской компанией.

В России процедура аккредитации IT-компаний (или на языке госорганов — «организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий») действует с 2011 года. Если компания проходит аккредитацию, ее вносят в специальный реестр Минцифры и открывают доступ к очень приятным и полезным льготам от государства: обнуление налога на прибыль, низкая ипотечная ставка для сотрудников-айтишников, денежная господдержка и тд.

Я знаю, насколько может быть сложно ориентироваться в мире налоговых льгот и государственных статусов для IT-компаний. Самостоятельная подача заявки займет немало времени и не всегда приведет к заветному статусу.

2. После праздников станет известно, как воспользоваться налоговой амнистией.

Ясно одно: Блиновская с Портнягиным под нее точно не попадают, а вы еще успеете. Напомню, в конце февраля Путин предложил вывести бизнес из тени и подумать об амнистии для «дробящихся» предпринимателей. Я уже разбирал намеки Президента. Судя по сигналам, начались реальные телодвижения для выполнения поручений.

Во-первых, будет введен уведомительный механизм: вы сообщаете о дроблении и желании работать в белую. Вас за это не наказывают.

Во-вторых, чтобы «дробящиеся» предприниматели смелее раскрывались, их не будут преследовать по 159-й статье УК «Мошенничество» — ФНС часто применяет ее чтобы «возбудиться», а уже потом переводит в «налоговую» статью.

Читайте мой комментарий по теме «отбеливания» бизнеса ТУТ.

3.Государство пристально следит за курицей, несущей золотые яйца, и готовит специальный реестр для блогеров, коучей и онлайн-школ.

Три новых боли: как государство загоняет инфобизнес в новые рамки:

№ 1 в КоАП добавят наказание для блогеров за «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации». Это значит, что для инфобизнесмена введут аккредитацию.

№ 2 Дополнительно сделают обязательным новый код в ОКВЭД «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий» в видах экономической деятельности.

№ 3 А чтобы не «забывали» его проставить в Уголовный кодекс введут наказание для неаккредитованных блогеров за «оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству».

Блогер вы, коуч или автор другого инфопродукта — будьте аккуратны и обращайтесь за консультацией. Я составлю список рекомендаций, которые помогут, как минимум не привлекать внимания госструктур.

ФНС, Роскомнадзор и Росфинмониторинг работают заодно: лучше потратить час сегодня, чем разбираться с их предписаниями и искать деньги на штрафы

Я сам веду онлайн-бизнес, и мне отлично знакомы тонкости и боли коммерции в интернете. Разрулю вашу проблему или не дам ей случиться, а вы тем временем продолжите заниматься бизнесом.

Мой Телеграм @Pavel_Patrikeev