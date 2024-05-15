₽ Заказать рекламу
Павел Патрикеев
Обзоры для бухгалтера

🎈С Первомаем! 3 важных изменения для предпринимателей

Приготовил традиционный дайджест о том, что ждет бизнес с 1-го мая.

Привет, это налоговый юрист и CEO «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев.

1. Меняются правила аккредитации IТ-компаний, и самая важная новелла — теперь контроль более половины акций или уставного капитала должен быть за российской компанией. 

В России процедура аккредитации IT-компаний (или на языке госорганов — «организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий») действует с 2011 года. Если компания проходит аккредитацию, ее вносят в специальный реестр Минцифры и открывают доступ к очень приятным и полезным льготам от государства: обнуление налога на прибыль, низкая ипотечная ставка для сотрудников-айтишников, денежная господдержка и тд.

Я знаю, насколько может быть сложно ориентироваться в мире налоговых льгот и государственных статусов для IT-компаний. Самостоятельная подача заявки займет немало времени и не всегда приведет к заветному статусу.

2. После праздников станет известно, как воспользоваться налоговой амнистией.

Ясно одно: Блиновская с Портнягиным под нее точно не попадают, а вы еще успеете. Напомню, в конце февраля Путин предложил вывести бизнес из тени и подумать об амнистии для «дробящихся» предпринимателей. Я уже разбирал намеки Президента. Судя по сигналам, начались реальные телодвижения для выполнения поручений.

  • Во-первых, будет введен уведомительный механизм: вы сообщаете о дроблении и желании работать в белую. Вас за это не наказывают.

  • Во-вторых, чтобы «дробящиеся» предприниматели смелее раскрывались, их не будут преследовать по 159-й статье УК «Мошенничество» — ФНС часто применяет ее чтобы «возбудиться», а уже потом переводит в «налоговую» статью.

Читайте мой комментарий по теме «отбеливания» бизнеса ТУТ.

3.Государство пристально следит за курицей, несущей золотые яйца, и готовит специальный реестр для блогеров, коучей и онлайн-школ. 

Три новых боли: как государство загоняет инфобизнес в новые рамки:

№ 1 в КоАП добавят наказание для блогеров за «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации». Это значит, что для инфобизнесмена введут аккредитацию.

№ 2 Дополнительно сделают обязательным новый код в ОКВЭД «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий» в видах экономической деятельности.

№ 3 А чтобы не «забывали» его проставить в Уголовный кодекс введут наказание для неаккредитованных блогеров за «оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству».

Блогер вы, коуч или автор другого инфопродукта — будьте аккуратны и обращайтесь за консультацией. Я составлю список рекомендаций, которые помогут, как минимум не привлекать внимания госструктур.

ФНС, Роскомнадзор и Росфинмониторинг работают заодно: лучше потратить час сегодня, чем разбираться с их предписаниями и искать деньги на штрафы

Я сам веду онлайн-бизнес, и мне отлично знакомы тонкости и боли коммерции в интернете. Разрулю вашу проблему или не дам ей случиться, а вы тем временем продолжите заниматься бизнесом.

Мой Телеграм @Pavel_Patrikeev

Начать дискуссию

Ипотека

Для госрегистрации ипотеки кредитный договор нужен не всегда

Росреестр разъяснил, в каком случае кредитный договор, из которого возникло обязательство, для государственной регистрации в Росреестре ипотеки можно не предоставлять.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Социальный вычет

Вычет по НДФЛ на 110 000 рублей положен за обучение каждого ребенка

С 2024 года социальный вычет на обучение детей составляет до 110 тыс. рублей. Это вычет на одного ребенка, но на обоих родителей.

Пенсии

С 1 июля на Госуслугах будут формы документов для распоряжения пенсионными накоплениями

Подать заявление о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений можно будет на Госуслугах.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовое право

Во время отпуска сотрудника за него может работать коллега по совместительству

Если 2 человека работают по сменам и один из них уходит в отпуск, то второй может заменить отпускника, но только на полставки.

Павел Патрикеев
Обзоры для бухгалтера

🎈С Первомаем! 3 важных изменения для предпринимателей

Приготовил традиционный дайджест о том, что ждет бизнес с 1-го мая.

Инвестиции

Центробанк: число субъектов нелегальной финансовой деятельности выросло на 54%

Из-за жестких ограничений ЦБ заемщики с высокой долговой нагрузкой ищут альтернативные способы заработать, в том числе они идут на риск и инвестируют в финансовые пирамиды.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: флаг на автомобильных номерах сделают обязательным, в Сочи вырастет курортный сбор, а хлеб лучше хранить в холодильнике

Подготовили обзор главных событий дня — 2 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

УСН

Доход от сдачи в аренду предпринимательской недвижимости облагается предпринимательским налогом

Если ИП на УСН сдает в аренду свою недвижимость, он должен платить с этого дохода налог по УСН, а не НДФЛ.

Налог на имущество физических лиц

В России нет повышенного налога на имущество, если в собственности сразу несколько объектов

ФНС рассмотрела вопрос о применении повышенного коэффициента при исчислении налога на имущество физических лиц при наличии в собственности у налогоплательщика нескольких объектов недвижимого имущества.

Бесплатно с ФСБУ НМА

Какие активы в 2024 году относятся к НМА: критерии и примеры. Мини-курс

С 2024 года все организации, кроме бюджетных, должны учитывать НМА по ФСБУ 14/2022. В связи с принятием нового стандарта также внесли изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Какие активы в 2024 году относятся к НМА: критерии и примеры. Мини-курс
Маркетинг

Средняя стоимость кулича выросла на 10%

Кулич к Пасхе будет стоить около 244 рублей. Аналитики ждут, что продажи этого угощения вырастут на 197%.

Разборы законов

1 272
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

Порядок приема в вузы на целевое обучение сделали прозрачным.🎓«Ночной бухгалтер» № 1675

Школьникам станет проще поступить на целевое обучение и гарантировать себе трудоустройство в будущем. Что делать с вкладышем в трудовую, вшивать или нет? Опять пора сдавать ЕНП-уведомление. Истекает срок подачи 3-НДФЛ, но сервис на сайте налоговой снова бастует. Поедание шашлыка — прямой путь к депрессии, а вы знали?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При импорте материалов надо платить НДС, даже если они нужны для необлагаемой деятельности

При ввозе товаров из Беларуси будет ввозной НДС, если эти товары не относятся к необлагаемым по статье 150 НК.

Зарплата

Рейтинг зарплат бухгалтеров по участкам работы и основным регионам

Согласно аналитическому проекту hh.ru «Банк данных заработных плат», уровень реального совокупного дохода (оклад + премиальная часть) в профессиональной сфере «Бухгалтерский и налоговый учет» сегодня составляет 91 тыс. руб. Показатель отличается в зависимости от конкретной специализации, а также в зависимости от региона.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Пенсии

Когда можно получать не одну, а сразу две пенсии

Если у человека есть право на несколько видов пенсий, то он может выбрать только один вид пенсии и ее получать. Таковы общие правила.

Иллюстрация: Dmitry Egorov/pexels
Кадровый учет

Что полагается сотруднику за работу в ночное время

Сотруднику за работу в ночное время полагается только повышенная оплата. Отгулы за работу в ночное время трудовым законодательством не предусмотрено. Об этом разъясняет Роструд в письме от 16.11.2023 № ПГ/23969-6-1.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Трудовые отношения

Сколько дней отпуска сотрудникам нужно на «перезагрузку»: результаты опроса

Большинство россиян считает, что для полноценной «перезагрузки» и отдыха нужно уйти в отпуск на 13 дней.

2

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию

Как добавить дополнительные колонки в журнал документов в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Бухгалтер может столкнуться с проблемой, когда данных, которые размещены в колонках в журнале документов, недостаточно для оптимальной работы.

Иллюстрация: ThisIsEngineering/pexels

Интересные материалы

Моё дело
Уведомление по ЕНП

Как 3 мая изменится уведомление об исчисленных налогах

С 3 мая 2024 года уведомление об исчисленных налогах, сборах и взносах заполняется в обновленном порядке. Его привели в соответствие с другими изменениями Налогового Кодекса, и поправили кое-что ещё. Рассказываем, что изменилось, и как теперь заполнять уведомление. 

Как 3 мая изменится уведомление об исчисленных налогах