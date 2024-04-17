Государство ищет деньги — за что взяли Портнягина, Аяза и почему придут к вам: 3 совета, как уцелеть в облаве на инфобиз

Привет, это налоговый юрист и CEO «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев. Сегодня поговорю о преследованиях инфобизнесменов, почему это очень плохой сигнал для всех авторов инфопродуктов, и как теперь работать онлайн-школам, бизнес-тренерам или коучам.

Посмотрим на самые свежие и громкие и дела

Дмитрий Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на сумму более 124 млн рублей.

Ровно год назад задержали Блиновскую, и она выплатила 30 миллионов из штрафа в 918 млн рублей за неуплату налогов и отмывание денег.

Задолженность Анастасии Ивлеевой по налогам за три года составляет 137 миллионов рублей.

Валерии Чекалиной (Лерчек) налоговая обязала выплатить штраф в 124 млн рублей по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн рублей. Налоговая назначила штраф в размере 40% — а это верхняя планка! Для первого раза очень жесткое и даже жестокое наказание.

Аяз «выгодно» отличается от коллег выше: он под арестом за небрежно составленные договоры. Ему посвящу отдельный разбор.

Обратите внимание: ни один из блогеров не пытался оспорить наказание — бизнесмены теряют репутацию, доход, а некоторые и свободу. Незнание закона, к сожалению, может стать билетом в один конец.

К публичным лицам, внимания от государства выше, и многие думают, что их заметят, только когда начнут зарабатывать сотни миллионов, но это не так.

Проводите вебинары по маркетингу или психологии, у вас онлайн-школа дизайна или продаете авторский онлайн-курс личностного роста? Скорее всего, вы уже под «прицелом» налоговой. А кроме налоговой есть риск потери денег из-за жалобы ушлого ученика, который нашел лазейку в договоре.

Боль № 1 Дробление бизнеса и небрежность с налогами

Крупные инфоповоды — всего лишь триггер для активизации органов и обращения их внимания на конкретных людей. Классический кейс — блоггер или успешный автор курсов не стал переходить с ИП на ООО. Или начал дробить бизнес, то есть создавать ИП и через них собирать оплату за марафоны, вебинары или эфиры.

Часто такие фирмы создаются на родственников. Казалось бы, денежные потоки распадаются на множество «предпринимателей», каждый из которых пользуется минимальной ставкой в 6%, и все нормально.

Но ФНС вместе Росфинмониторингом уже в 2023-м разработала методику выявления таких случаев и взялась за инфобизнес всерьез.

Достаточно типичная ситуация, когда у владельцев онлайн-школ, продюсеров или авторов курсов нет понимания юридических тонкостей, и нет времени разобраться в них из-за большой операционной нагрузки.

А что хуже всего — нет грамотного юриста или консультанта, кто помог бы разрулить проблему или хотя бы снизить риски.

Три новых боли: как государство загоняет инфобизнес в новые рамки

№ 1 в КоАП добавят наказание для блогеров за «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации». Это значит, что для инфобизнесмена введут аккредитацию.

№ 2 Дополнительно сделают обязательным новый код в ОКВЭД «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий».

№ 3 А чтобы не «забывали» его проставить, в Уголовный кодекс введут наказание для неаккредитованных блогеров за «оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству».

Опасные статьи — 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК «Легализация (отмывание) доходов» или мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) — если ожидания недовольного клиента от вашего продукта не совпали с реальностью.

Государство ищет деньги, а налоговые и другие проверки будут ужесточаться. Есть огромный риск, что счета заблокируют, деньги заставят вернуть, а сверху — оштрафуют.

Что мне делать: рекомендации

Прежде всего — подбирайте юридических консультантов, а не «знакомого бухгалтера». Посмотрите на «счастливчиков» выше, их взяли по простой причине — незнание тонкостей налогового учета и оформления договоров.

Будьте аккуратны с обналичиванием средства и дроблением — к добру это не приводит!

Если вы узнали себя выше — обращайтесь. Дам совет, как снизить риски и встроиться в грядущую налоговую амнистию.

Уверяю, легальные, а главное эффективные способы оптимизации налогов есть.

Не гарантируйте миллионный заработок после прохождения курсов, а лучше покажите ваши договоры и оферты юристу, чтобы не получилось как с Аязом — на него написали заявление собственные ученики.

Блогер вы, коуч или автор другого инфопродукта — будьте аккуратны и обращайтесь за консультацией. Я составлю список рекомендаций, которые помогут, как минимум не привлекать внимания госструктур.

ФНС, Роскомнадзор и Росфинмониторинг работают заодно: лучше потратить час сегодня, чем разбираться с их предписаниями и искать деньги на штрафы

Я сам веду онлайн-бизнес, и мне отлично знакомы тонкости и боли коммерции в интернете. Разрулю вашу проблему или не дам ей случиться, а вы тем временем продолжите заниматься бизнесом.

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