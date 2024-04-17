Государство ищет деньги — за что взяли Портнягина, Аяза и почему придут к вам: 3 совета, как уцелеть в облаве на инфобиз

Посмотрим на самые свежие и громкие и дела
Дмитрий Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на сумму более 124 млн рублей.
Ровно год назад задержали Блиновскую, и она выплатила 30 миллионов из штрафа в 918 млн рублей за неуплату налогов и отмывание денег.
Задолженность Анастасии Ивлеевой по налогам за три года составляет 137 миллионов рублей.
Валерии Чекалиной (Лерчек) налоговая обязала выплатить штраф в 124 млн рублей по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн рублей. Налоговая назначила штраф в размере 40% — а это верхняя планка! Для первого раза очень жесткое и даже жестокое наказание.
Аяз «выгодно» отличается от коллег выше: он под арестом за небрежно составленные договоры. Ему посвящу отдельный разбор.
Обратите внимание: ни один из блогеров не пытался оспорить наказание — бизнесмены теряют репутацию, доход, а некоторые и свободу. Незнание закона, к сожалению, может стать билетом в один конец.
К публичным лицам, внимания от государства выше, и многие думают, что их заметят, только когда начнут зарабатывать сотни миллионов, но это не так.
Проводите вебинары по маркетингу или психологии, у вас онлайн-школа дизайна или продаете авторский онлайн-курс личностного роста? Скорее всего, вы уже под «прицелом» налоговой. А кроме налоговой есть риск потери денег из-за жалобы ушлого ученика, который нашел лазейку в договоре.
Боль № 1 Дробление бизнеса и небрежность с налогами
Крупные инфоповоды — всего лишь триггер для активизации органов и обращения их внимания на конкретных людей. Классический кейс — блоггер или успешный автор курсов не стал переходить с ИП на ООО. Или начал дробить бизнес, то есть создавать ИП и через них собирать оплату за марафоны, вебинары или эфиры.
Часто такие фирмы создаются на родственников. Казалось бы, денежные потоки распадаются на множество «предпринимателей», каждый из которых пользуется минимальной ставкой в 6%, и все нормально.
Но ФНС вместе Росфинмониторингом уже в 2023-м разработала методику выявления таких случаев и взялась за инфобизнес всерьез.
Достаточно типичная ситуация, когда у владельцев онлайн-школ, продюсеров или авторов курсов нет понимания юридических тонкостей, и нет времени разобраться в них из-за большой операционной нагрузки.
А что хуже всего — нет грамотного юриста или консультанта, кто помог бы разрулить проблему или хотя бы снизить риски.
Три новых боли: как государство загоняет инфобизнес в новые рамки
№ 1 в КоАП добавят наказание для блогеров за «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации». Это значит, что для инфобизнесмена введут аккредитацию.
№ 2 Дополнительно сделают обязательным новый код в ОКВЭД «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий».
№ 3 А чтобы не «забывали» его проставить, в Уголовный кодекс введут наказание для неаккредитованных блогеров за «оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству».
Опасные статьи — 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК «Легализация (отмывание) доходов» или мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) — если ожидания недовольного клиента от вашего продукта не совпали с реальностью.
Государство ищет деньги, а налоговые и другие проверки будут ужесточаться. Есть огромный риск, что счета заблокируют, деньги заставят вернуть, а сверху — оштрафуют.
Что мне делать: рекомендации
Прежде всего — подбирайте юридических консультантов, а не «знакомого бухгалтера». Посмотрите на «счастливчиков» выше, их взяли по простой причине — незнание тонкостей налогового учета и оформления договоров.
Будьте аккуратны с обналичиванием средства и дроблением — к добру это не приводит!
Если вы узнали себя выше — обращайтесь. Дам совет, как снизить риски и встроиться в грядущую налоговую амнистию.
Уверяю, легальные, а главное эффективные способы оптимизации налогов есть.
Не гарантируйте миллионный заработок после прохождения курсов, а лучше покажите ваши договоры и оферты юристу, чтобы не получилось как с Аязом — на него написали заявление собственные ученики.
Блогер вы, коуч или автор другого инфопродукта — будьте аккуратны и обращайтесь за консультацией. Я составлю список рекомендаций, которые помогут, как минимум не привлекать внимания госструктур.
ФНС, Роскомнадзор и Росфинмониторинг работают заодно: лучше потратить час сегодня, чем разбираться с их предписаниями и искать деньги на штрафы
Я сам веду онлайн-бизнес, и мне отлично знакомы тонкости и боли коммерции в интернете. Разрулю вашу проблему или не дам ей случиться, а вы тем временем продолжите заниматься бизнесом.
Мой Телеграм @Pavel_Patrikeev
Комментарии1
Вы, блин, реально думаете, что у них работают "знакомые бухгалтеры" и они не в курсе, сколько они должны государству? За обвинение в 100 лямах можно и побороться, наняв на эти же деньги юристов, отбиться и обелить свою репутацию, о чем же на ближайшем марафоне и рассказать))) И это как раз тот случай, когда выгоднее заплатить налоги. Там же достаточно средств остается, и консультантов, говорящих "Не буди лихо пока оно тихо" - предостаточно. И получают они тоже много. Это просто начали трясти тех, кто поменьше. Вызывают всю такую лухари на разговор, она (или оно, тут загадка) все что угодно подпишет. Хотя зачастую могли бы выиграть и еще в плюсе быть. Государство любит учить родину любить.