Зачем IT- компаниям нужен юрист: три примера из моей практики

Я Павел Патрикеев — практикующий юрист, специализирующийся на поддержке малого и среднего ИТ-бизнеса, кратко расскажу о том, как даже одна юридическая консультация может существенно облегчить вашу жизнь, и разберу, на какие плюшки от государства могут рассчитывать IT-компании. Читайте до конца, чтобы узнать почему большинство из них не доходит до адресатов.

Почему с юристом намного проще получить льготы от государства для IT ?

Небольшим IT-компаниям и начинающим стартаперам кажется, что пользоваться услугами юриста непростительная роскошь. Но, продолжая так думать, они упускают возможности.

Вот льготы, которыми можно и нужно пользоваться IT- компаниям:



№1 Обнуление налога на прибыль.

Айтишники освобождаются от налогов до конца 2024 года, а с начала 2025 года ставку повысят до 3%.

№2 Стоп выездным и плановым проверкам: без налоговой, пожарных и Роспотребнадзора.

№3 Снижение ставок по страховым взносам: в пенсионный фонд и соцстрах можно платить меньше.

№4 Низкая ипотечная ставка для сотрудников-айтишников.Сотрудникам высокотехнологичных компаний доступна льготная ипотечная ставка 5%.

№5 Отсрочка от военной службы.

№6 Денежная господдержка.

№7 Упрощенное привлечение иностранных специалистов.

Однако, чтобы получить их самостоятельно вам нужно:

Убедится соответствует ли ваша компания всем критериям аккредитации, а также правильно выбрать код ОКВЭД. Определить, какая именно модель аккредитации подходит вашему проекту, чтобы получить максимальные преимущества. Оформить и передать в ФНС согласие на доступ к налоговой тайне, чтобы ускорить получение льгот. Зарегистрировать личный кабинет юрлица на портале Госуслуги. Правильно подать заявление на аккредитацию.

Если вы это делаете впервые, то наверняка потратите много времени. К тому же, если вы допустите ошибку в оформлении— документы вернут и процесс существенно затянется.

Именно поэтому большинство льгот остаются только на бумаге и не доходят до реального бизнеса.

Не уверены, с чего начать или нужна дополнительная информация? Бесплатная консультация — это первый шаг к получению всех преимуществ, доступных IT-компаниям.

Как юрист поможет IT-компании работать с релокантами и не залететь по налогам и ПД ?

Я на практике столкнулся с подобной задачей и моя команда провела большую работу, чтобы в 2023 году обеспечить бесперебойную работу одной IT-компании, большинство сотрудников которой уехали за рубеж.

Первоначально стоял вопрос по налогам, а по итогу я помог разобраться еще в трех направлениях.

В короткие сроки я выстроил отношения с удаленным сотрудникам, так, чтобы не нарушать отечественные законы. Чуть позже решил и еще одну «боль», когда осенью 2023 года ужесточились требования к воинскому учету и вступили новые правила закона о персональных данных.

Работа над проектом заняла около двух месяцев, и к августу 2023 года юристы «Патрикеев и партнеры»:

Выстроили оптимальную модель работы с дистанционщиками.

Разобрались, как грамотно обработать персональные данные и легализовали трансграничную передачу зарубежным сотрудникам.

Помогли бухгалтерии и косвенно подрядчикам клиента с порядком налогообложения.

Выстроили документальную систему воинского учета релокантов и взаимодействия с ними.

Я продолжаю поддерживать кадровую службу клиента в рамках договора абонентского юридического обслуживания. Во-первых, сотрудничество с нашими юристами сэкономило много времени и нервов кадровой службе и бухгалтерии. Во-вторых, по словам заказчика, так «комфортнее и безопаснее» из-за участившихся законов и выросших штрафов и санкций.

Рекомендации от «Патрикеев и партнеры»: как выстроить отношения с сотрудниками-релокантами

Проведите аудит текущих договоров и соглашений на предмет соответствия действующему законодательству.

Отслеживайте грядущие новеллы в отношении ПД, налогообложения и воинского учета.

Наймите юриста, как минимум на разовую консультацию, которая внесет ясность и выявит риски по вопросам выше.

Эффективнее всего заказать комплексную разработку документации. Юристы самостоятельно и оперативно разработают и передадут вам уже готовый комплект документации и шаблонов с учетом специфики вашей деятельности.

Еще больше плюшек для IT- компании и стартапов. Почему вам нужно зайти в Сколково?

Стать резидентом в Сколково сулит большие выгоды.

не платить НДС, налог на прибыль и имущество;

вместо 14% страховых взносов IT-компаний перечисляют 7,6%;

возможность пользоваться денежными грантами на защиту интеллектуальной собственности;

возместить ввозную таможенную пошлину и НДС;

есть визовые и миграционные льготы для сотрудников. И это, пожалуй, не главное.

Получить аккредитацию в Сколково– это шанс «засветиться» яркой звездой на инновационном небосклоне, расширить свой бизнес.

Как стать резидентом со всеми вытекающими. Вот пошаговая инструкция:

Подготовьте документы и составьте заявку. Ждите оценку комиссией. Приведите в соответствие Устав или зарегистрируйте компанию. Получите результат.

Несмотря на кажущуюся относительную простоту процедуры, самостоятельное ее выполнение занимает много времени Оценивая заявки тех, кто приходит за помощью, могу назвать больше 20 ошибок, которые чаще всего допускают соискатели.

От неверно написанных фамилий команды и игнорирования шаблона сколковской анкеты до слабой проработки проекта.

Компании-соискатели не приводят исследования рынка, не продумывают коммерциализацию проекта и не заботятся о юридической защите интеллектуальных прав на свой продукт. Каждая из этих ошибок влечет к отказу, повторению заявок и процедура затягивается на очень долгое время.

В одном из последних кейсов я помогал в аккредитации одной IT-компании.

Всего за 2,5 месяца я подготовил документы для заявки, провел необходимые согласования и изменения внутренних документов для получения статуса резидента.



Все время, пока я занимался заявкой, основатель сфокусировался на развитии продукта. Единственный раз я потревожил руководство компании для изменения Устава, остальное время они получали отчеты о статусе в Телеграм.



Через две недели после подачи заявки на почту пришло заветное подтверждение статуса участника Сколково.

Клиент счастлив — компания уже полгода пользуется всеми сколковскими привилегиями: не платит НДС, налог на прибыль, снизила страховые взносы. Только оптимизация на налогах сохранила молодой фирме больше 2,2 миллионов рублей!

Резюме

Описанные в статье «плюшки» можно получить самостоятельно. Но имея в штате опытного юриста, все это можно сделать быстрее и главное–эффективнее.

Павел Патрикеев. Юрист, специализирующийся на поддержке малого и среднего IT-бизнеса.

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