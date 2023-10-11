Машиночитаемая доверенность: эволюция электронных подписей в организации

С начала сентября 2023 года удостоверяющие центры прекратят выдачу сотрудникам сертификаты юрлиц. После истечения срока действия существующих электронных подписей, потребуется использовать электронную подпись для физических лиц и машиночитаемая доверенность.

Что такое машиночитаемая доверенность (МЧД) или электронная доверенность? Машиночитаемая доверенность (МЧД), также известная как электронная доверенность, представляет собой цифровую версию обычной бумажной доверенности, предназначенную для подписания электронных документов. Этот файл в формате XML, который содержит информацию о лице, обеспечивающем доверенность (доверитель), лице, которому предоставлены полномочия на подписание (уполномоченный сотрудник), и соответственно о полномочиях, предоставленных уполномоченному лицу. Один из популярных терминов, который используется для обозначения МЧД — это электронная доверенность.

Основная цель МЧД заключается в подтверждении того, что конкретный сотрудник, включая внештатных работников, имеет право подписывать электронные документы от имени организации.

МЧД отличается от электронной копии бумажной доверенности в нескольких аспектах.

В МЧД есть специальный формат и строгое содержание, которое должно соблюдаться.

Информационные системы или сервисы могут автоматически получать данные из МЧД, в то время как это невозможно сделать с помощью обычного сканирования-копии бумажной доверенности.

Директор компании подписывает МЧД квалифицированной электронной подписью, и когда сотрудник будет сдавать отчетность или заверять счета-фактуры, он приложит МЧД к подписанным документам.

Сроки введения МЧД

С начала сентября 2023 года удостоверяющие центры прекратят выдачу сертификатов сотрудникам с реквизитами юрлиц. По истечению срока действия старых доверенностей, документы от имени компании нужно будет подписывать сертификатом физического лица и прикладывать к ним МЧД.

Сотрудник с действующим сертификатом юрлица может выполнять следующее:

Подписывать документы на площадках, которые ещё не перешли на новые правила работы. Воспользоваться своей личной электронной подписью физлица, поддерживающих машиночитаемые доверенности. В настоящее время МЧД можно использовать в ЭДО с различными организациями, такими как: ФНС, СФР, Честный ЗНАК, ФТС, Федресурс и ГИИС ДМДК.

После истечения срока действия сертификата юридического лица остается только использовать сертификат физического лица в сочетании с МЧД.

Именно поэтому рекомендуется не откладывать переход на МЧД. Это особенно важно, учитывая, что в любой момент может измениться список сотрудников, имеющих право подписи, и после 1 сентября 2023 года получить новый сертификат юридического лица станет невозможным.

Порядок работы с МЧД

Выпуск МЧД

Процесс выпуска доверенностей выглядит следующим образом: руководитель или сотрудник вводит необходимую информацию в машиночитаемую доверенность. Затем руководитель подписывает своей электронной подписью МЧД, важно отметить, что подпись физлица не пригодится.

Подписанная МЧД затем отправляется на хранение в информационную систему (ИС).

Хранение доверенностей

МЧД может храниться во многих системах, в зависимости от того, в какой системе была подписана доверенность директором, куда предполагается передавать МЧД и как настроена работа с МЧД в организации.

Подходящими системами для хранения МЧД могут быть:

Информационные системы операторов электронного документооборота (ЭДО); Системы федеральных органов исполнительной власти, такие как: ФНС, ПФР, ФСС и другие; Аккредитованные удостоверяющие центры. Например, Удостоверяющий центр Сибири УЦ ФНС, Казначейства или Центробанка; Головной удостоверяющий центр (ЕСИА); Системы, в которых происходит подписание документов, такие как собственная информационная система организации; Системы аккредитованных доверенных третьих сторон (на данный момент такие системы не существуют).

Таким образом, МЧД может быть хранена в разнообразных информационных системах в зависимости от потребностей и настроек организации.

Отправка и использование доверенностей

Отправка и использование машиночитаемых доверенностей (МЧД) предоставляют сотруднику два возможных варианта:

Включение МЧД как отдельного файла вместе с набором документов, подписанных им. В этом случае сотрудник находит файл МЧД в архиве системы, прикрепляет его к подписанным документам и отправляет вместе с ними. Указание только номера МЧД, который хранится во внешней системе. Такая система не только сохраняет МЧД, но и передает информацию из них в общую базу доверенностей. Поэтому нет необходимости отправлять сам файл МЧД — получатель документов может ввести номер МЧД и получить необходимые данные. Чтобы использовать этот способ, информационная система компании должна иметь доступ к общей базе доверенностей.

Получатель МЧД имеет возможность проверить следующее:

Срок действия доверенности;

Полномочия сотрудника, указанные в МЧД;

Электронную подпись директора, которой МЧД была подписана.

Аннулирование доверенности

Если у сотрудника не осталось полномочий по подписанию документов от имени организации или его полномочия изменились, директор может отозвать МЧД. Для этого он направляет запрос на аннулирование МЧД в информационную систему, где хранится МЧД. Как заполнить данный запрос, зависит от конкретной информационной системы и настраивается в ней самостоятельно.

Сотрудник также имеет возможность отказаться от полномочий. Для этого ему необходимо подписать отказ от использования своего сертификата.

Требования к содержанию МЧД

Содержание машиночитаемых доверенностей (МЧД) изменения общих требований, которые установлены приказом Минцифры РФ от 18 августа 2021 года № 857.

Информация о МЧД, такая как: название и номер, а также срок ее действия. Данные доверителя, который может быть физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Информация о представительстве и полномочиях, которые ему даны. Возможность передоверия ответственности. Электронная подпись, которой МЧД была подписана.

Способность представления информации в МЧД может отличаться от системы к системе. Минцифра РФ разработала единый формат МЧД для обеспечения удобства работы с ними. Эта форма уже получила поддержку крупных участников рынка и многих ФОИВ. Однако на данный момент эта единая форма является рекомендательной и может использоваться по желанию.

Как осуществляется передоверие машиночитаемой доверенности (МЧД):

Руководитель дает возможность сотруднику МЧД, который дает право на полномочия и выдавать МЧД другим лицам (что позволяет руководителю избежать необходимости подписывать все компании МЧД).

При этом должны соблюдаться следующие правила:

Руководитель юридического лица, руководитель филиала или представительства юридического лица (согласно статье 187 Гражданского кодекса РФ) может самостоятельно выдать МЧД с правом передоверия, и в этом случае не требуется нотариальное заверение. Всю организованную МЧД, выданную в рамках передоверия, необходимо заверить у нотариуса. Например, если бухгалтер передает свою доверенность сотруднику, то для этого необходимо обратиться к нотариусу.

Важно помнить, что в цепочке передоверия МЧД всегда существует первоначальная, «родительская» или «корневая» доверенность. Если эта первоначальная доверенность перестает действовать, то все передоверенные доверенности также утрачивают свою силу.

Что еще будет включено в машиночитаемые доверенности

Полномочия в доверенности можно указать в свободной форме либо взять из классификатора полномочий.

Из классификатора полномочий можно взять полномочия в доверенности или можно указать их в свободной форме.

Классификатор полномочий — это портал с перечнем полномочий сотрудника, которые следует указывать в машиночитаемой доверенности. Каждое полномочие содержит наименование, дату включения в классификатор и уникальный идентификационный номер — именно он дает право подписи.

На данный момент полномочия классификатора находится в процессе разработки. Конкретный вид и структуру классификатора можно оценить, ориентируясь на недавно созданный классификатор ФНС.

МЧД в налоговой отчетности уже работает

С помощью машиночитаемой доверенности можно сдавать налоговую отчетность. Порядок работы с МЧД описан в приказе ФНС от 30 апреля 2021 года № ЕД-7-26/445@.

Необходимо отправить МЧД в ФНС один раз до отправки отчетности. Оформить доверенность можно на уполномоченного работника или обслуживающую бухгалтерию. Эта схема похожа на отправку бумажной доверенности, только все процессы переведены в онлайн.

МЧД на государственных порталах

Машиночитаемые доверенности начинают применяться на некоторых государственных порталах. Например, органы Росстата и Росреестра имеют планы развития МЧД, но на данный момент не заявляют формы доверенности для этих организаций.

Система маркировки «Честный ЗНАК», Федеральный ресурсный портал (Федресурс) и портал Федеральной таможенной службы (ФТС) уже частично внедрили использование МЧД, но пока не в полном объеме.

Использование электронной доверенности в ЭДО с контрагентами

Машиночитаемую доверенность можно использовать при обмене документами между различными компаниями. Причина создания такой доверенности аналогичного, что и для отчетностей, которые используется в налоговой сфер — руководитель должен предварительно подписать МЧД своей электронной подписью перед ее отправителем.

Подытожим

Внедрение машиночитаемых доверенностей началось в марте 2022 года и связано с изменениями в правилах использования электронной подписи, внесенными в законодательство (63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Электронные доверенности были введены с целью усилить безопасность процесса использования электронных подписей в организациях. Ранее сотрудники имели два протокола подписания документов от имени компании:

Использовали электронную юридическую подпись лица, в которой приводились данные как о сотруднике, так и о его товарах для компании. Этот метод был безопасен, но не всегда предоставлялась возможность полной проверки полномочий сотрудника и соблюдения срока их действия. Использовали дубликат закрытого переключателя отключения руководителя, что привело к серьезным рискам, так как любое лицо, имеющее доступ к ключу директора, могло совершить действия от имени организации, включая финансовые манипуляции или ликвидацию компании.

В соответствии с новыми правилами сотрудники и уполномоченные лица будут использовать только электронные подписи физических лиц, в которых указываются только данные о сотруднике без указания информации о компании. Для подтверждения своей должности сотрудник будет прикладывать МЧД при подписании документов. Этот новый метод работы обеспечивает более высокий уровень безопасности как для организации, так и для сотрудников.