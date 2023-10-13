Танк как объект культурного наследия. Занимательный судебный процесс

Сегодня, дорогие мои читатели и читательницы, я поведаю вам занимательную историю о танке и культурном наследии, о нарушении договоров и судебном процессе.

Жила-была Бежицкая районная администрация в Брянске и жил-был 85-й ремонтный завод. И заключили они в 2019 году договор, по которому завод передает администрации различные военные экспонаты для выставки в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Среди экспонатов был и танк Т-34-85.

из открытого источника

В 2020 году завод потребовал от администрации вернуть экспонаты, в том числе и танк. Администрация же отказалась отдавать их, мотивируя все сохранением культурно-исторического наследия.

В общем, завод обратился в суд, чтобы все вернуть.

Юридическая сторона вопроса

В сухом остатке все просто:

администрация и завод заключили договор,

администрация отказалась выполнять условия договора.

Пользуясь банальной логикой не трудно догадаться кто здесь, собственно, виноват.

Даже удивительно, что дело дошло до Верховного суда.

А теперь перейдём к интересному — к доводу суда 1-й инстанции, который-таки встал на сторону администрации.

Перечисленные в приложении к договору объекты экспонирования в количестве 296 штук (знамена, макеты орденов и памятных знаков, стенды с фотографиями ветеранов Великой Отечественной Войны, мемориальные доски, модели и макеты военной техники,) в том числе Танк Т-34, представляют собой музейные экспонаты, символизирующие подвиг народа при защите Отечества и добросовестный труд коллектива в/ч 75100 и работников завода. Суд полагает, что закон, в рассматриваемой ситуации, обязывает не только к формальному следованию его букве, но и к глубокому пониманию его духа. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается (ч. 3 ст. 67.1 Конституции).

Однако вышестоящие судебные инстанции считали, что танк и прочее следует вернуть владельцу, раз уж это в договоре прописано.

Житейские перипетии

Итак, закон восторжествовал и Т-34 с другими экспонатами вернулись во владение 85-го ремонтного завода.

Счастливый конец?

Можно сказать «да», но, как подметил Чапаев в одном анекдоте, есть один нюанс.

Автор сей статьи, злобный человечишка, умолчал о важном факте – завод с 2020 года банкротится. Таким образом, участь возвращенных экспонатов печальна — продажа с торгов.

Такое вот дело. Лично я даже не знаю, что о нём думать. А какие мысли у вас?

Источник: Дело № А09-6094/2020.