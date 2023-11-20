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Деловое слово
Бухгалтеры

Изюминка бухгалтера. Какая у вас изюминка?

Чем я как бухгалтер отличаюсь от других бухгалтеров? Ведь бухгалтеров просто миллион.
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Изюминка бухгалтера. Какая у вас изюминка?

Если говорить про меня, я своим клиентам всегда экономлю на налогах. Никогда, от слова совсем, не подавала декларации как есть, я всегда найду способ, конечно законный, чтобы сэкономить на налогах.

Самым запоминающимся был случай, когда я одному клиенту сэкономила 700т.р. А было все так. Мы с Александром работали в одном здании, я бухгалтером на бетонном заводе, а он директор фирмы по продаже кровельных материалов. Пришел просто попить чай к нам, разговорились, он спросил сколько мы налоги платим и был в шоке, когда узнал, что у нас обороты больше в три раза, а налогов платим в два раза меньше. Он попросил меня посмотреть их базу 1С. И я посмотрела и сказать что была в шоке, ничего не сказать. Вскоре он ее уволил и мы начали работать. Подали уточненку по УСН, была камералка, разборы в налоговой, но в итоге мы почти 1,5 г. не платили налоги. Он работал и платил налоги столько, сколько бухгалтер скажет и выходило у них 1.2 млн. в год. Хотя можно было и меньше платить. Т.е. я смогла сэкономить почти в два раза. Вы не представляете как он радовался и с какой радостью и легкостью платил мне. Кстати он до сих пор мой клиент. Всегда обращается за личным советом, это очень приятно.

Помню был случай, когда у нас на бетонном заводе выходил очень большой НДС, но я во что бы то ни стало, хотела его уменьшить. Думала, думала, читала, искала и наконец то нашла. И вот именно тот момент, когда находишь способ и делаешь доставляет удовольствие именно мне.

Важно быть индивидуальностью и личностью. И работать в кайф с адекватными клиентами, а не выгорать на работе и срочно искать свое призвание в чем то другом.

Поделитесь какая у Вас изюминка?

Комментарии

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