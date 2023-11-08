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Карьера бухгалтера

Бухгалтер поневоле. Как я стала бухгалтером

Выучиться на бухгалтера меня отдала мама, да именно мама сделала из меня бухгалтера.
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Бухгалтер поневоле. Как я стала бухгалтером
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

В детстве я очень хотела стать ветеринаром, но спустя время, уже устав от бухгалтерской работы подумала почему бы мне не стать тем кем хотела. Наверно у каждого бывает такое выгорание. И я начала изучать материал, искать институт, где можно выучиться на ветеринара. Как вдруг я поняла, что не смогу работать с кровью, и не только. Ветеринар совсем не простая профессия, а даже очень сложная местами. Наверно сейчас я не смогу заниматься этим делом, но думаю если бы тогда меня мама отпустила и я выучилась, то сейчас бы работала ветеринаром.

Ведь на самом деле найти свое призвание или дело всей жизни очень сложно, потому что порой сложно разобраться в себе и понять, что же именно доставляет самый настоящий кайф.

Еще хотела быть фотографом, а дедушка мне говорил что надо как ведущий передачи Крылов быть.

Когда была совсем маленькой, года три, сама не помню, родители сказали, коту усы подстригла и отремонтировала проигрыватель так, что больше он не включился.

Вот и задумаешься есть ли вообще смысл в том, что выбирают профессию тебе родители, а не ты сам. Наверное спустя уже такое время я понимаю что мама сделала тот выбор, то есть она решила за меня. Конечно на данный момент работать ветеринаром я бы не смогла, но когда была молодая и пошла учиться, уже бы работала ветеринаром.

Хотелось бы поблагодарить и сказать вообще большое огромное спасибо родителям, бабушке, которой уже нет в живых, но она очень сильно гордилась мной. Гордилась тем, что я закончила техникум с красным дипломом, Спасибо огромное, за то что она верила в меня.

Ведь именно вера близких людей помогает в достижении какой-то цели. Но когда родители или близкие люди тебе говорят, что у тебя ничего не получится, ты всё равно ничего не сможешь сделать. Естественно это очень сильно угнетает. И возможно у меня бы получилось всё это гораздо раньше. Но из за того что постоянно, с самого детства говорили у тебя не получится. Ты должна работать, да у тебя здесь не так, тут не так, да ты не сможешь. Надо всю жизнь работать, вот только работа — только так ты сможешь заработать какие то деньги. Как в такой ситуации можно вообще говорить о какой-то самооценке. Было такое у Вас?

К чему я все это? А к тому, что профессию — бухгалтер мне мама выбрала, но сейчас я понимаю, что это мое и я тут как рыба в воде. И у всех бывают моменты, когда думаешь, что ты работаешь не там. Начинаешь искать свое призвание, лишь только потому, что ты устал от работы. А надо всего лишь работать в удовольствие.

Я это поняла, только когда стала работать на себя. Поэтому быть бухгалтером это круто, а еще и очень прибыльно!

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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